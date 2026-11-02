Cuộc cạnh tranh giữa Lê Giang Patrik, Nguyễn Filip, Văn Lâm: Ai mới là số 1 của HLV Kim Sang-sik?

Trong khi nhiều vị trí ở đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhân sự phù hợp, vị trí thủ môn lại mang đến cho HLV Kim Sang-sik sự dư dả về chiều sâu chất lượng. Cuộc cạnh tranh tấm vé bắt chính hướng tới Asian Cup 2027 đang diễn ra vô cùng gay gắt giữa 4 gương mặt nổi bật: Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên. Mỗi người sở hữu một thế mạnh riêng, khiến bài toán lựa chọn của chiến lược gia người Hàn Quốc trở nên vô cùng khó đoán.

Ở thời điểm hiện tại, Lê Giang Patrik là người nắm ưu thế lớn nhất trong mắt ban huấn luyện. Kể từ khi trở thành sự lựa chọn ưu tiên từ tháng 7/2026, thủ thành sinh ra tại Slovakia đã có 9 trận bắt chính liên tiếp cho đội tuyển quốc gia và giữ sạch lưới tới 7 trận. Với chiều cao 1,88 m cùng phong độ ổn định trong màu áo CLB Công an TP.HCM, anh không chỉ làm chủ tốt không gian cấm địa mà còn đáp ứng xuất sắc yêu cầu chơi chân và phát động tấn công từ tuyến dưới. Tuy nhiên, sự ổn định liên tục tại giải quốc nội vẫn là bài kiểm tra bắt buộc nếu anh muốn duy trì vị thế số 1.

Lê Giang Patrik vẫn nắm ưu thế

Ở phía đối lập, kinh nghiệm dày dặn của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip vẫn là đối trọng đáng nể. Đặng Văn Lâm từng là "đá tảng" vững chắc trong giai đoạn thành công rực rỡ dưới thời HLV Park Hang-seo nhờ bản lĩnh thi đấu đỉnh cao cùng khả năng phản xạ xuất thần trong các trận cầu lớn. Trong khi đó, Nguyễn Filip lại mang phong cách hiện đại với khả năng chuyền bóng chính xác đạt 85-90%, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu triển khai lối chơi kiểm soát. Việc cả hai từng vắng mặt ở đợt tập trung FIFA ASEAN Cup 2026 càng khiến động lực đòi lại vị trí của bộ đôi này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Filip có phong độ ổn định ở CAHN

Văn Lâm cũng thể hiện phong độ tốt ở giải quốc nội

Bên cạnh các đàn anh dạn dạn kinh nghiệm, thủ thành trẻ Trần Trung Kiên của HAGL nổi lên như một phương án triển vọng cho tương lai. Sở hữu thể hình lý tưởng 1,91 m, Trung Kiên có thế mạnh rõ rệt trong các tình huống tranh chấp bóng bổng và phản xạ đối mặt. Dù vẫn cần thêm thời gian tích lũy bản lĩnh ở những đấu trường quốc tế áp lực cao, sức trẻ cùng tiềm năng phát triển lớn giúp anh trở thành nhân tố hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Trung Kiên với lợi thế sức trẻ luôn nhận được sự ưu ái trong các đợt tập trung để học hỏi kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam

Cuộc đua nơi khung gỗ của đội tuyển Việt Nam vì thế không đơn thuần là cuộc so tài về phong độ cá nhân, mà còn phụ thuộc vào ý đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đối với từng đối thủ tại Asian Cup 2027. Sự cạnh tranh sòng phẳng và chất lượng này hứa hẹn sẽ mang đến cho đội tuyển sự an toàn tối đa ở vị trí nhạy cảm nhất trên sân. Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận đấu thuộc giải giao hữu quốc tế, đây là sẽ nơi để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm và lựa chọn nhân sự tốt nhất hướng đến Asian Cup.

Ảnh: FBNV