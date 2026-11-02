Vợ chồng Song Joong Ki không thể che giấu được nữa

Gần đây, Song Joong Ki và bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders bỗng 2 lần liên tiếp dính tin đồn ly hôn. Vậy nên, “nhất cử nhất động” từ vợ chồng họ trong khoảng thời gian này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Tới sáng 2/11, truyền thông xứ Trung cho hay, tài tử họ Song và bà xã người Tây vừa chính thức lần đầu lộ diện cùng nhau sau nghi vấn chia tay. Theo nguồn tin, cặp đôi đã tình cờ được “người qua đường” bắt gặp khi đưa 2 con tới công viên giải trí Everland (Hàn Quốc) mới đây. Song Joong Ki - Katy ăn mặc rất giản dị, không hề bận tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nam diễn viên trân trọng từng phút giây cùng vợ con đi tham quan sở thú với nét mặt hạnh phúc, rạng ngời. Được biết, còn có 1 nhân vật giống như quản lý tháp tùng vợ chồng Song Joong Ki trong buổi đi chơi mới đây.

1 khán giả khác cho hay: “Tôi từng tình cờ gặp họ (gia đình Song Joong Ki) vài lần rồi, trông họ rất hạnh phúc và hòa thuận khi ở bên nhau. Cả 2 vợ chồng đều ăn mặc rất giản dị. Người vợ lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ, có vẻ là 1 người có tính cách tươi sáng và tốt bụng. Còn Song Joong Ki thì mang lại cảm giác như 1 ông bố chuẩn mực của gia đình, anh ấy tự mình lo liệu hết mọi thứ như đẩy xe nôi hay xách hành lý. Tôi chưa được thấy bé thứ 2, nhưng bé đầu thì lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ giống hệt mẹ, cực kỳ đáng yêu luôn ấy”.

Song Joong Ki - Katy vừa chính thức có màn lộ diện đầu tiên sau khi dính nghi vấn “đường ai nấy đi” (hình ảnh mang tính chất minh họa). Theo lời kể của các nhân chứng, 2 vợ chồng vừa đưa các con tới 1 công viên giải trí nổi tiếng trong bầu không khí ấm áp. Ảnh: Naver

Như vậy, đến nay vợ chồng Song Joong Ki đã không còn có thể che giấu tình trạng hôn nhân thực sự của mình được nữa. Trong màn lộ diện mới nhất, dễ dàng nhận ra cặp đôi vẫn đang đắm chìm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, không có bất kỳ dấu hiệu lục đục hay rạn nứt nào. Qua đây, Song Joong Ki - Katy đã khéo léo dùng hành động thực tế để đập tan tin đồn ly dị bủa vây quanh họ trong suốt thời gian qua.

Trước đó, vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki đã bất ngờ dính nghi vấn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói trước đó, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Chưa hết, kênh YouTube nói trên bị phát hiện có nhiều dấu hiệu đăng các thông tin nhảm nhằm mục đích câu view. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ Tây lần đầu rộ lên vào hôm 14/7, nhưng truyền thông Hàn đã vào cuộc bác bỏ thông tin này. Ảnh: Nate

Tới trưa 22/7, cộng đồng mạng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Katy Louise Saunders đã dọn tới London (Anh). Từ đây, tin đồn Song Joong Ki ly dị lại tiếp tục rộ lên lần nữa. Thậm chí tới lần này, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn Song Joong Ki bị vợ Tây bỏ phũ phàng, đàng gái đã dọn hành lý bỏ về Anh và để mặc tài tử họ Song ở lại Hàn Quốc.

Thế nhưng, ngay giữa tâm bão vụ việc, 1 nguồn tin thân cận đã nhanh chóng lên tiếng cho biết Song Joong Ki và bà xã người Anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Người này khẳng định Katy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc bên ông xã tài tử, không có chuyện cô đã dọn hành lý sang Anh. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng cựu diễn viên người Anh cách đây không lâu còn dự sự kiện cùng gia đình Song Joong Ki trong bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, vợ chồng tài tử họ Song trước đó vài tháng cũng được bắt gặp đi đặt bánh sinh nhật cho cậu quý tử đầu lòng. Và tới nay, bà xã Song Joong Ki đã trở thành bạn bè thân thiết với chủ tiệm bánh nói trên.

Cộng thêm lời chia sẻ từ những nhân chứng vừa bắt gặp vợ chồng Song Joong Ki ở ngoài đời mới đây, người hâm mộ có thể tin tưởng rằng tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên bà xã người nước ngoài chứ không hề có chuyện rạn nứt hay tan vỡ như lời đồn.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, Song Joong Ki đã 2 lần bị đồn ly hôn Katy. Nhưng hóa ra đây đều là tin đồn nhảm. Ảnh: Nate

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.