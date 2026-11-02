Cô gái Đắk Lắk đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 20: Visual ngọt lịm, học vấn không phải dạng vừa!
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 khi mới 20 tuổi, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng sắc đẹp Việt.
Hà Trúc Linh sinh năm 2004, quê tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,72 m, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Tháng 6/2025, Hà Trúc Linh chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trong đêm chung kết diễn ra tại TP Huế. Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, người đẹp sinh năm 2004 được trao vương miện từ Hoa hậu tiền nhiệm Huỳnh Thị Thanh Thủy, cùng giải thưởng trị giá 500 triệu đồng.
Bên cạnh nhan sắc, Hà Trúc Linh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập và sự năng động trong các hoạt động sinh viên. Người đẹp theo học ngành Marketing tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM). Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing năm 2023.
Trong thời gian đi học, Trúc Linh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, văn nghệ và những chương trình dành cho sinh viên. Cô từng nhiều năm được tuyên dương là Đoàn viên xuất sắc, đồng thời ghi dấu ấn trong các hoạt động ngoại khóa.
Từ thời phổ thông, Hà Trúc Linh đã thể hiện sự năng động, tinh thần trách nhiệm và khả năng tham gia các phong trào tập thể. Đây cũng được xem là nền tảng giúp người đẹp tự tin hơn khi bước vào môi trường đại học và thử sức tại các cuộc thi nhan sắc.
Đặc biệt, nàng hậu sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề giáo. Được lớn lên trong môi trường coi trọng việc học, cô sớm ý thức về sự tự lập, kỷ luật và trách nhiệm đối với bản thân. Dù bước chân vào lĩnh vực sắc đẹp, Hà Trúc Linh vẫn dành sự quan tâm cho việc học và định hướng phát triển bản thân, thay vì chỉ tập trung vào danh hiệu Hoa hậu.
Hà Trúc Linh cũng từng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam của mình chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với nhiều người tiền nhiệm.
Tuy nhiên, người đẹp cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở thời gian giữ vương miện mà còn ở những trải nghiệm, bài học và giá trị tích cực cô có thể mang đến trong hành trình đương nhiệm.
Ở tuổi 22, Hà Trúc Linh đang từng bước khẳng định hình ảnh của một nàng hậu trẻ trung, có học vấn, tích cực tham gia hoạt động xã hội và không ngừng phát triển bản thân.
Phụ Nữ Mới