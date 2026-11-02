"Phú bà" Đào Hỷ Nhi đúng là thủ khoa ngành lấy chồng: Chỉ vì mê một bộ phim mà được chồng chiều đến mức này, xem xong chỉ biết ước!

Nhắc đến những "phú bà" có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ trên mạng xã hội Trung Quốc, Đào Hỷ Nhi là cái tên khó bỏ qua. Không chỉ khiến người xem thích thú với những chia sẻ đời thường, cô còn thường xuyên mang đến những khoảnh khắc tương tác hài hước, ngọt ngào cùng ông xã, người được gọi thân mật là "anh khẩu trang". Mới đây, một video ghi lại buổi chụp ảnh cổ trang ngay tại nhà của hai vợ chồng tiếp tục khiến người xem phải thốt lên: Đào Hỷ Nhi đúng là "thủ khoa ngành lấy chồng"!

Chuyện bắt đầu từ việc Đào Hỷ Nhi quá yêu thích bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cố, tác phẩm có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Bộ phim kể về hành trình vượt qua nghịch cảnh của nữ chính Thẩm Gia Lan, người phải sống dưới thân phận Hứa Lan Hương sau biến cố gia đình.

Xem phim mê đến mức muốn hóa thân thành nhân vật, Đào Hỷ Nhi quyết định thực hiện một bộ ảnh tái hiện những cảnh quay yêu thích. Và thay vì tìm đến studio hay thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô chỉ cần đợi chồng trở về nhà.

Vợ muốn làm nữ chính cổ trang, chồng lập tức trở thành nhiếp ảnh gia

Ngay khi chồng về, Đào Hỷ Nhi hào hứng thông báo rằng mình muốn thực hiện một bộ ảnh lấy cảm hứng từ Lan Hương Như Cố. Đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn, trong đó có cả một chậu lan mà cô vui vẻ giới thiệu là mua với giá "100 lượng", cách nói đùa đầy nhập vai theo không khí phim cổ trang.

Nghe vợ trình bày ý tưởng, anh chồng chẳng hề tỏ ra miễn cưỡng mà nhanh chóng nhập cuộc. Hai người bắt đầu tìm góc cửa sổ phù hợp, thử cách đặt chậu lan rồi lần lượt tái hiện các khung hình trong phim.

Điều đáng nói là ông xã Đào Hỷ Nhi không chỉ đơn thuần cầm máy chụp vài tấm ảnh cho xong. Anh liên tục hướng dẫn vợ điều chỉnh vị trí, bước sang trái một chút, dịch sang phải một chút, tiến lên phía trước để tìm được bố cục ưng ý. Khi nhìn thấy một góc chụp đẹp, anh còn hào hứng nhận xét bức ảnh có cảm giác như tranh sơn dầu.

Thấy chồng chỉ đạo chuyên nghiệp, Đào Hỷ Nhi bật cười trêu: "Anh nói chuyện cứ như nhiếp ảnh gia vậy!". Đáp lại, ông xã tự tin tuyên bố rằng đã làm thì phải làm cho chuyên nghiệp.

Thậm chí, khi tìm được một góc đình đẹp, anh còn chủ động đề nghị chụp thêm cho vợ vì cảm thấy quá có động lực. Một người thích tạo dáng, một người nhiệt tình tìm góc máy, buổi chụp ảnh tại gia bỗng trở thành cuộc hẹn hò đầy thú vị.

Chiều vợ chưa đủ, ông xã còn âm thầm chuẩn bị điều bất ngờ

Tưởng rằng màn chụp ảnh đã đủ ngọt ngào, nhưng phần tiếp theo mới thực sự khiến nhiều người thích thú.

Sau khi hoàn thành bộ ảnh đầu tiên, Đào Hỷ Nhi quyết định thay một bộ trang phục khác để tiếp tục hóa thân thành nhân vật. Cô còn đùa rằng muốn tái hiện cảnh tát chồng nổi tiếng trong phim, khiến ông xã lập tức phản đối: "Thôi, cảnh đó đừng tái hiện nữa!".

Trong lúc vợ đi thay đồ, anh chồng tranh thủ chuẩn bị thêm bối cảnh. Khi Đào Hỷ Nhi quay trở lại, trước mắt cô đã là một không gian được sắp đặt với nến, bánh trái và các chi tiết trang trí mang không khí cổ trang. Hóa ra, ông xã đã tự tìm hiểu thêm nội dung phim để tái hiện khung cảnh sinh nhật của Lan Hương. Chi tiết nhỏ này khiến Đào Hỷ Nhi bất ngờ và hào hứng hỏi chồng có phải anh đã chuẩn bị mọi thứ theo cảnh phim hay không.

Anh đáp rằng mình vừa tranh thủ "học bài", tức là tìm hiểu thêm về bộ phim để dựng cảnh cho đúng. Khi vợ hỏi liệu những chiếc bánh trên bàn có ăn được không, anh còn hài hước khoe rằng tất cả đều do mình đích thân làm, rồi lập tức hỏi ngược cô có tin không. Chưa dừng lại ở đó, ông xã tiếp tục kiên nhẫn chụp ảnh khi trời tối, thử nhiều góc máy và không ngừng khen ngợi tạo hình của vợ. Có bức ảnh khiến anh phải thốt lên rằng trông cô có khí chất "mẫu nghi thiên hạ". Kết thúc buổi chụp, hai vợ chồng cùng xem lại thành quả và không giấu được sự hài lòng khi những khung hình trông khá giống ảnh quảng bá phim cổ trang.

Điều khiến câu chuyện của Đào Hỷ Nhi trở nên đáng yêu không hẳn là những bộ trang phục đẹp hay không gian sống đủ rộng để dựng bối cảnh. Đó là việc một sở thích rất nhỏ của người vợ lại được chồng đón nhận bằng sự hào hứng và nghiêm túc. Đào Hỷ Nhi thích một bộ phim, ông xã sẵn sàng xem thêm để hiểu nhân vật. Cô muốn có những bức hình đẹp, anh kiên nhẫn chụp hết góc này đến góc khác. Cô thay đồ, anh tranh thủ dựng thêm bối cảnh để tạo bất ngờ.

Chẳng cần một món quà xa xỉ hay lời nói quá hoa mỹ, cách người chồng dành thời gian và công sức cho niềm vui của vợ đã đủ khiến cuộc sống hôn nhân của họ trở nên thú vị. Bảo sao nhiều người vẫn thích gọi Đào Hỷ Nhi là "thủ khoa ngành lấy chồng". Bởi đôi khi, điều khiến một người phụ nữ cảm thấy được yêu chiều chính là có một người sẵn lòng cùng mình làm những chuyện tưởng chừng rất trẻ con, chỉ vì muốn thấy mình vui.