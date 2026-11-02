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Hình ảnh gây nhức nhối của con trai Kwon Sang Woo - thiếu gia 17 tuổi thừa kế 1300 tỷ, tự lái ô tô 1 tỷ tới trường học

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Bên cạnh ngoại hình thì tính cách của con trai Kwon Sang Woo cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sáng 2/11, tờ Star News cho hay, Á hậu kiêm diễn viên Son Tae Young (bà xã Kwon Sang Woo) vừa đăng tải video mới hé lộ về những mâu thuẫn thường ngày với cậu quý tử đầu lòng - Ruk Hee.

Trong video, khi được hỏi liệu có phải lại vừa cãi nhau với Ruk Hee hay không, bà xã Kwon Sang Woo đã không ngần ngại thú nhận: “Vì có trận đấu nên hôm qua Ruk Hee lại lục tung giỏ quần áo để tìm bộ đồ thể thao của nó. Nó cứ làu bàu ‘Sao không có cái áo màu đỏ nào nhỉ?’. Cứ mỗi lần như thế là tôi lại thấy căng thẳng bốc lên ngùn ngụt luôn ấy. Trớ trêu thay, hôm qua lại đúng là ngày tôi giặt giũ quần áo nữa chứ. Con trai tôi cằn nhằn ‘Lại để đâu rồi không biết?’. Tôi liền đáp trả: ‘Vậy ý con lại là do mẹ chứ gì?’. Thằng bé liền trả treo: ‘Con bảo là do mẹ hồi nào?’. Thế là tôi mới bảo thằng bé thử ra ngoài tìm trong xe ô tô xem sao. Cuối cùng thì bộ đồ thể thao đã được tìm thấy trong cốp xe. Tự nó mặc xong rồi vứt hết vào cốp xe đó chứ. Lúc đó nó chỉ bảo ‘Mẹ ơi con tìm thấy rồi nhé’ xong rồi đi thẳng”.

Son Tae Young dường như vẫn chưa hết giận con trai, trước ống kính, nàng Á hậu đình đám cho biết thêm: “Hôm qua lại đúng ngay cái ngày tôi giặt giũ nữa chứ, nên tôi mới nghĩ bụng ‘Biết thế mình chả giặt cho nó làm gì’ trong nỗi bực tức”.

Son Tae Young cho biết mình và con trai Ruk Hee lại vừa mới cãi nhau. Ảnh: Naver

Cách đây không lâu, nguồn tin của Sports Chosun đã chia sẻ 1 thông tin gây xôn xao khác về quý tử 17 tuổi nhà tài tử họ Kwon. Theo đó, Kwon Sang Woo - Son Tae Young hiện sở hữu tổng giá trị bất động sản rơi vào khoảng 70 tỷ won (tương đương 1317 tỷ đồng). Và Ruk Hee cùng em gái chính là 2 người được thừa kế khối tài sản kếch xù này từ bố mẹ.

Được biết, không chỉ đẹp trai nổi bật và sớm sở hữu ô tô 45 triệu won (gần 1 tỷ đồng) ở tuổi 17, Ruk Hee còn khiến nhiều thiếu nữ mê mệt vì rất giỏi thể thao. Cậu chàng hiện là thành viên quan trọng trong đội bóng đá ở 1 trường trung học. Con trai Kwon Sang Woo có thành tích thi đấu nổi bật, được không ít đội bóng học đường ở Mỹ săn đón. Không chỉ chơi bóng giỏi, Ruk Hee còn có thế mạnh ở bộ môn điền kinh. Son Tae Young từng tiết lộ, con trai cô đạt thành tích chạy rất ấn tượng, chỉ mất 11,4 giây để hoàn thành đường chạy 100m khi mới 16 tuổi, thậm chí được huấn luyện viên khen ngợi là có tiềm năng phát triển lên sân chơi chuyên nghiệp.

Ruk Hee được khen là đẹp trai hơn cả bố - tài tử Kwon Sang Woo. Ảnh: Nate

Không chỉ đẹp trai và giàu có, Ruk Hee còn rất giỏi thể thao, thể hiện tài năng nổi bật ở nhiều bộ môn thi đấu. Ảnh: X

Ngoài ra, con trai Kwon Sang Woo còn sở hữu chiếc ô tô khoảng 1 tỷ đồng, giờ đây cậu đã có thể tự mình lái xe tới trường mà không cần người lớn theo kèm. Ảnh: Nate

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Còn nhớ vào thời điểm ấy, rất đông người hâm mộ từ nước ngoài đã lặn lội sang Hàn Quốc để được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn hoành tráng của 2 ngôi sao ở khách sạn Shilla. Cặp đôi vàng lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.

Được biết, hiện tại Son Tae Young cùng các con đang định cư ở Mỹ, còn nam tài tử họ Kwon làm việc ở Hàn Quốc và sang Mỹ thăm gia đình vào khoảng thời gian rảnh rỗi.

“Nhất cử nhất động” từ gia đình Kwon Sang Woo - Son Tae Young đều nhận được sự quan tâm, dõi theo của công chúng. Ảnh: X

Theo Dương Nam

Phụ Nữ Mới

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