Nhà nào đang lắp camera trước cửa nên biết 3 điều quan trọng

Ngày nay, camera xuất hiện trước cửa rất nhiều nhà. Chỉ cần mở điện thoại, gia chủ có thể biết ai vừa bấm chuông, kiểm tra xe cộ, quan sát người ra vào hoặc xem lại sự việc xảy ra khi mình vắng nhà. Tuy nhiên, camera đặt trước cửa có một điểm khác với camera quay hoàn toàn bên trong nhà: góc quay rất dễ ghi lại hàng xóm, người đi đường, ngõ chung hoặc những không gian bên ngoài phạm vi gia đình. Vì vậy, ngoài chuyện chọn camera rõ nét, 3 điều dưới đây mới là những điều người sử dụng nên đặc biệt lưu ý.

1. Đừng tùy tiện đăng, chia sẻ hình ảnh camera ghi được lên mạng

Đây là điều cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã cụ thể hơn. Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/8/2026. Đáng chú ý, Điều 71 quy định về vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng. Trong đó, hành vi trích xuất, chia sẻ, công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, thuộc nhóm hành vi có mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương ứng từ 15 đến 25 triệu đồng.

Điều này không đồng nghĩa với việc mọi trường hợp trích xuất hình ảnh camera đều bị cấm. Điểm cần đặc biệt chú ý nằm ở việc trích xuất, chia sẻ, công khai dữ liệu trái phép. Vì vậy, với camera lắp trước cửa nhà, nhất là camera có góc quay bao gồm khu vực công cộng và ghi lại hình ảnh của người khác, gia đình không nên tùy tiện cắt, đăng tải hoặc phát tán những hình ảnh ghi được.

Khi camera ghi nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc cần cơ quan chức năng xác minh, gia đình nên lưu giữ dữ liệu và phối hợp cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Camera bảo vệ cửa nhà mình nhưng đừng chĩa thẳng vào không gian riêng tư của nhà khác

Camera càng rộng, càng rõ chưa chắc đã càng tốt. Một chiếc camera trước cửa chỉ cần bao quát được những khu vực phục vụ mục đích bảo vệ gia đình như cửa ra vào, cổng, sân, tường rào hoặc phần không gian chung thực sự cần quan sát. Gia chủ nên kiểm tra lại hình ảnh thực tế trên ứng dụng sau khi lắp thay vì chỉ nhìn vị trí của chiếc camera bằng mắt thường.

Đặc biệt, không nên cố tình chỉnh camera hướng sâu vào cửa sổ, ban công, phòng ngủ hay khu vực sinh hoạt riêng của nhà hàng xóm. Công an cũng khuyến nghị người dân không chĩa góc quay vào những khu vực riêng tư của nhà khác và nên tập trung góc quay vào cổng, sân, tường rào của gia đình hoặc khu vực cần thiết nhằm bảo đảm an ninh.

Điều này càng đáng lưu ý với nhà phố có hai căn đối diện nhau, chung cư có cửa các căn hộ nằm sát nhau hoặc những ngõ nhỏ mà chỉ cần xoay camera thêm một góc là có thể nhìn khá sâu vào nhà bên cạnh. Sau khi lắp, gia đình nên đứng ở nhiều vị trí bên ngoài rồi mở ứng dụng kiểm tra: camera đang nhìn thấy những gì, phần nào thực sự cần thiết và phần nào có thể điều chỉnh hoặc che vùng riêng tư nếu thiết bị hỗ trợ. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ nhà mình, không phải quan sát đời sống của nhà khác.

3. Đừng để camera bảo vệ ngôi nhà lại trở thành một điểm yếu về bảo mật

Nhiều gia đình quan tâm camera có độ phân giải bao nhiêu, nhìn đêm rõ không nhưng lại bỏ qua tài khoản dùng để truy cập chính chiếc camera đó. Camera kết nối mạng có thể chứa rất nhiều thông tin về sinh hoạt của gia đình: lúc nào có người về nhà, thời điểm cửa đóng mở, xe thường đỗ ở đâu, thậm chí một số thiết bị còn thu cả âm thanh. Vì vậy, tài khoản và mật khẩu camera không nên được sử dụng một cách tùy tiện.

Sau khi lắp đặt, gia đình nên đổi mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu do kỹ thuật viên thiết lập ban đầu. Mật khẩu nên đủ mạnh và không dùng chung với những tài khoản quan trọng khác. Nếu thiết bị hỗ trợ xác thực nhiều lớp, người dùng cũng nên bật tính năng này. Bên cạnh đó, không nên chia sẻ tài khoản camera cho quá nhiều người. Khi không còn nhu cầu cho một người truy cập, hãy thu hồi quyền hoặc thay đổi thông tin đăng nhập. Phần mềm và firmware của thiết bị cũng nên được cập nhật khi nhà sản xuất phát hành bản vá bảo mật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân thay đổi mật khẩu mặc định sau khi lắp camera, hạn chế chia sẻ quyền truy cập, lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng và thường xuyên cập nhật phần mềm để giảm nguy cơ bị can thiệp hoặc chiếm quyền điều khiển. Camera trước cửa vốn được lắp để gia đình yên tâm hơn. Vì vậy, đừng chỉ quan tâm hình ảnh có rõ hay không. Góc quay hợp lý, sử dụng dữ liệu đúng mục đích và bảo vệ chính tài khoản camera mới là ba việc cần làm ngay từ khi thiết bị được lắp lên.