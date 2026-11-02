Bỏ 190 tỷ mua nhà kho cũ, David Beckham giờ đây chỉ thích làm điều này mỗi sáng!

Rời xa bầu không khí sôi động của giới bóng đá và sự náo nhiệt tại các đô thị lớn, David Beckham đang tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày bình yên tại trang trại gia đình ở vùng Cotswolds (Oxfordshire, Anh). Khác xa hình ảnh lịch lãm trên thảm đỏ hay năng động trên sân cỏ, cựu danh thủ khiến người hâm mộ bất ngờ khi hóa thân thành một nông dân đích thực, tự tay chăm sóc khu vườn và tìm thấy niềm vui trong những công việc đơn sơ mỗi ngày.

Bất động sản này vốn là chuỗi nhà kho cũ từ thế kỷ 19, được vợ chồng Beckham mua lại vào năm 2016 với giá 6 triệu bảng (khoảng 190 tỷ) và đầu tư cải tạo lên đến 12 triệu bảng (khoảng 380 tỷ VNĐ). Dưới bàn tay thiết kế tinh tế, dinh thự mang đậm phong cách sang trọng mộc mạc với trần gỗ tự nhiên, tường đá nguyên bản cùng đầy đủ tiện nghi hiện đại như phòng sauna Estonia, bồn tắm ngoài trời và sân bóng đá tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất trên trang cá nhân của Beckham thời gian qua chính là khu vườn rau hữu cơ và thú vui điền viên đậm chất làng quê. Nam danh thủ không giấu nổi sự tự hào khi thường xuyên đăng tải thành quả tự tay thu hoạch. Đó là những khay đỗ xanh mướt, những quả ớt đỏ rực rỡ cho đến các bát rau mầm tươi ngon vừa mới hái. Không dừng lại ở việc trồng rau sạch, Beckham còn hào hứng xây dựng chuồng nuôi gà để tự thu hoạch trứng tươi mỗi sáng, lắp đặt các tổ ong lấy mật tự nhiên và trồng vô số gốc cây ăn quả cùng vườn hoa hồng nở rực rỡ quanh nhà.

Beckham khoe cuộc sống thư thái

Cựu danh thủ tuyển Anh hào hứng khoe những thực phẩm sạch

Bầu không khí trong lành cùng cảnh quan thiên nhiên bao quanh dinh cơ cũng mang đến cảm giác thư thái tuyệt đối. Giữa tiết trời mờ sương sáng sớm, hồ nước nhân tạo trong khuôn viên trở thành nơi trú ngụ của những chú thiên nga trắng thong dong bơi lội. Trong không gian yên tĩnh ấy, cựu số 7 huyền thoại thả mình vào những giai điệu cổ điển êm dịu, tận hưởng sự bình yên mà cuộc sống thành thị khó lòng mang lại.

Beckham thường xuyên cùng gia đình về trang trại

Cuộc sống bình yên của Beckham

Thói quen lao động nhẹ nhàng, tự tay canh tác nguồn thực phẩm sạch và hòa mình vào thiên nhiên không chỉ giúp David Beckham duy trì sức khỏe mà còn đem đến sự cân bằng về tinh thần. Cuộc sống điền viên thong dong, lành mạnh của huyền thoại bóng đá thế giới ở tuổi U50 đang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều người về một lối sống chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên.