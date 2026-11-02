Bí mật cảnh phim viral nhất Chị Chị Em Em 3 của Steven Nguyễn

Giữa hàng loạt phân cảnh căng thẳng, kịch tính và những cảnh nóng "chỉ dành cho người lớn" trong Chị Chị Em Em 3, có một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Đó là cảnh Văn Cường (Steven Nguyễn) nháy mắt ở cuối phim, sau khi có hành động cứu mạng Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc). Không cần một câu thoại dài hay biểu cảm quá phức tạp, cái nháy mắt đầy tỉnh bơ của nhân vật này lập tức khiến người xem phấn khích, trở thành một trong những khoảnh khắc viral nhất tác phẩm.

Điều thú vị là hành động tưởng chừng rất ngẫu hứng ấy thực chất lại xuất phát từ sự đấu tranh của chính Steven Nguyễn trên phim trường. Chia sẻ trong một buổi cinetour, nam diễn viên tiết lộ ban đầu đạo diễn không muốn nhân vật nháy mắt ở phân đoạn này. Tuy nhiên, anh đã chủ động đề xuất và thuyết phục ekip giữ lại chi tiết đó vì cho rằng đây mới là phản ứng đúng với tính cách của Văn Cường.

Steven Nguyễn ở hậu trường phim

Steven Nguyễn giải thích: “Đạo diễn không cho nháy mắt đâu nhưng tôi đấu tranh, xin được nháy mắt vì như vậy mới đúng tính cách của Cường, mọi thứ đều chill ở mọi hoàn cảnh, chưa kể khúc đó còn ngầu nữa. 'Anh vừa cứu em một mạng đó, thấy anh ngầu chứ bé', nó kiểu vậy. Tính cách nhân vật cần phải như vậy nhưng nếu nó vô tình khiến khán giả cười thì rất vui”.

Có thể thấy, với Steven Nguyễn, cái nháy mắt không đơn thuần là một biểu cảm để tạo điểm nhấn hay cố tình gây cười. Đó còn là cách anh khắc họa một Văn Cường luôn giữ được vẻ "chill chill", có phần bất cần ngay cả khi rơi vào những tình huống nguy hiểm nhất. Đặt hành động này giữa bầu không khí hỗn loạn, khi các nhân vật đang đối mặt với những màn chém giết căng thẳng, sự tỉnh bơ của Văn Cường càng tạo nên độ tương phản thú vị. Chính sự lệch pha ấy khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa bật cười, đồng thời nhớ mãi khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây.

Steven diễn lại cảnh nháy mắt tại cinetour

Chị Chị Em Em 3 là phần phim mới nhất của thương hiệu điện ảnh cùng tên, do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện. Khác với hai phần trước, tác phẩm lần này đưa khán giả trở về bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình ái rối ren, nơi tình yêu, hôn nhân, lòng đố kỵ và những toan tính cá nhân liên tục đẩy các nhân vật vào bi kịch. Câu chuyện bắt đầu khi Văn Tài (Quốc Anh), công tử con quan lớn quyền thế, chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên) - tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Thế nhưng, sự xuất hiện của Thị Liễu cùng người chồng Văn Cường lại khiến cuộc hôn nhân tưởng như đã an bài trở nên đầy sóng gió. Những rung động cũ, tình cảm sai trái và sự ghen tuông dần kéo các nhân vật vào vòng xoáy đối đầu không lối thoát.

Bên cạnh Lan Ngọc, Steven Nguyễn, bộ phim còn quy tụ Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Tác phẩm được gắn nhãn 18+ với nhiều phân đoạn táo bạo, khai thác những mối quan hệ nhạy cảm và bi kịch tình ái. Ngay từ khi ra mắt, phim đã tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều, đặc biệt xoay quanh cách xây dựng nhân vật, thông điệp về tình yêu, ngoại tình cũng như mức độ cần thiết của các cảnh nóng. Không ít ý kiến cho rằng một số tình tiết còn thiếu thuyết phục, cách xử lý câu chuyện gây tranh cãi, thậm chí có nguy cơ khiến người xem hiểu sai thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải.

Dẫu vậy, những tranh luận dường như không làm giảm sức hút thương mại của Chị Chị Em Em 3. Theo số liệu Box Office Vietnam được VOV cập nhật sáng 2/11, phim đã thu về hơn 69 tỷ đồng, chính thức dẫn đầu phòng vé Việt sau ba ngày công chiếu chính thức và có màn mở màn gần 70 tỷ đồng. Giữa những luồng ý kiến khen chê trái ngược, sức hút của dàn diễn viên cùng loạt tình tiết gây tò mò vẫn đang giúp bộ phim trở thành tâm điểm tại rạp chiếu.