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Nữ MC quê Tuyên Quang lấy chồng phó chủ tịch, sinh con trai giống bố như đúc

| | Lifestyle

MC Thu Hoài khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân viên mãn bên chồng phó chủ tịch và con trai nhỏ.

Mới đây, MC Thu Hoài đăng tải ảnh mừng sinh nhật tuổi 36 bên chồng và con trai. Người đẹp quê Tuyên Quang nở nụ cười hạnh phúc bên chồng phó chủ tịch cùng con trai 3 tuổi.

Cậu bé Tiger - con trai của nữ MC càng lớn càng giống bố. Dân mạng đua nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với MC Thu Hoài.

"Chúc mừng sinh nhật chị đẹp nhé! Con trai giống bố quá!", một người dùng bình luận.

"Tuổi mới thêm em cho Tiger thôi nhể. Chúc bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất nhé!", một người khác viết.

Nữ MC quê Tuyên Quang lấy chồng phó chủ tịch, sinh con trai giống bố như đúc- Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của MC Thu Hoài và chồng phó chủ tịch.

Vũ Thu Hoài sinh năm 1990, quê Tuyên Quang, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò MC, BTV thể thao và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim của VTV như "Ghét thì yêu thôi", "Nhà trọ Balanha", "Mê cung", "Mùa hoa tìm lại", "Người phán xử"...

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Thu Hoài còn phát triển công việc KOL trên mạng xã hội với hơn 300.000 người theo dõi, đồng thời kinh doanh thương hiệu thời trang riêng.

Nữ MC quê Tuyên Quang lấy chồng phó chủ tịch, sinh con trai giống bố như đúc- Ảnh 2.
Nữ MC quê Tuyên Quang lấy chồng phó chủ tịch, sinh con trai giống bố như đúc- Ảnh 3.

Con trai đáng yêu, kháu khỉnh của MC Thu Hoài.

Năm 2020, nữ MC kết hôn với doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, người hiện giữ vị trí đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT một công ty hoạt động trong lĩnh vực golf.

Cuối năm 2022, gia đình cô chào đón con trai đầu lòng, bé có tên thân mật là Tiger. Cậu bé Tiger thông minh, lém lỉnh và sở hữu ngoại hình giống bố nhiều hơn giống mẹ.

Trong hành trình nuôi dạy con, Thu Hoài đề cao sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giữa hai vợ chồng. Nữ MC từng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi chăm sóc con, không ngại xuất hiện với hình ảnh đầu bù tóc rối, giản dị trong những ngày đầu làm mẹ.

Nữ MC quê Tuyên Quang lấy chồng phó chủ tịch, sinh con trai giống bố như đúc- Ảnh 4.
Nữ MC quê Tuyên Quang lấy chồng phó chủ tịch, sinh con trai giống bố như đúc- Ảnh 5.

MC Thu Hoài cảm thấy may mắn vì ông xã luôn quan tâm, hỗ trợ từ việc chăm con đến công việc gia đình.

Cô may mắn có ông xã luôn quan tâm, hỗ trợ từ việc chăm con đến những công việc gia đình. Ngay từ khi Tiger chào đời, doanh nhân Hoàng Nam đã túc trực bên hai mẹ con và chủ động san sẻ việc chăm sóc em bé.

Với Thu Hoài, sự đồng hành của chồng giúp cô có thêm thời gian thích nghi với vai trò mới, đồng thời từng bước cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc riêng. Khi được hỏi về con trai, nữ MC cho biết Tiger là trái ngọt đầu lòng được bố mẹ và gia đình vô cùng yêu thương, chăm sóc.

Sau thời gian tập trung chăm con, nữ MC cũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và duy trì thói quen tập luyện để chăm sóc bản thân.

Nữ MC SN 1985 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia trượt trường Báo, học Sân khấu điện ảnh, năm nhất đã làm cộng tác viên VTV

Theo Vân Chi

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Nữ MC, Thu Hoài

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