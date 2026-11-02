Lưu Diệc Phi lại thành tâm điểm

Trạng thái của Ngô Lỗi (trái) khiến khán giả lo lắng vì trông anh khá mệt mỏi. Mới đây, Ngô Lỗi xuất hiện trong siêu dự án truyền hình Kiếm Lai được đánh giá cao về chất lượng. Đây là dự án quan trọng với sự nghiệp diễn xuất của Ngô Lỗi vì anh thiếu một tác phẩm lớn bùng nổ để thoát mác sao nhí. Ngô Lỗi diện trang phục từ bộ sưu tập Xuân Hè mới của Burberry. Trong khi đó, Ngụy Triết Minh (phải) là tổng tài quen mặt trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh thường xuyên đảm nhận vai diễn giám đốc tinh anh trong các phim ngôn tình có kinh phí trung bình và được khán giả yêu thích.