Nữ ca sĩ SN 1990 quê Đồng Nai chạy show đến kiệt sức khắp miền Tây, có đêm kiếm 800 triệu, mua nhà 3 tầng chục tỷ

Nhắc đến những nghệ sĩ từng nổi bật của Vpop giai đoạn những năm 2010, Khởi My là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến nhờ loạt ca khúc đình đám, phong cách trẻ trung cùng khả năng hoạt ngôn duyên dáng. Không chỉ phủ sóng trên các sân khấu ca nhạc và chương trình truyền hình, nữ ca sĩ còn sở hữu vô số bài hit quen thuộc được khán giả cả nước thuộc nằm lòng.

Nhắc đến những nghệ sĩ từng nổi bật của Vpop giai đoạn những năm 2010, Khởi My là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến nhờ loạt ca khúc đình đám, phong cách trẻ trung cùng khả năng hoạt ngôn duyên dáng.

Khởi My tên thật là Trần Khởi My, sinh năm 1990 tại Đồng Nai. Cô bắt đầu được chú ý sau khi giành giải Nhất Tiếng Ca Học Đường năm 2007. Sau đó, nữ ca sĩ hoạt động song song trong lĩnh vực âm nhạc và dẫn chương trình, ghi điểm nhờ hình ảnh gần gũi, lối trò chuyện hài hước và năng lượng trẻ trung.

Năm 2010, Khởi My tạo dấu ấn với ca khúc Vì Sao kết hợp cùng Hoàng Rapper. Đầu năm 2011, cô phát hành album đầu tay Đôi Cánh, gồm những ca khúc như Đôi Cánh, Vì Sao, Vết Cắt và Đơn Giản. Tiếp đó, nữ ca sĩ ra mắt album Hạt Cát với các bài hát như Hạt Cát, Khóc Đêm, Lâu Rồi và Băng Giá.

Khởi My hoạt động song song trong lĩnh vực âm nhạc và dẫn chương trình, ghi điểm nhờ hình ảnh gần gũi, lối trò chuyện hài hước và năng lượng trẻ trung.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Khởi My xây dựng hình ảnh ca sĩ trẻ trung, dễ thương, hướng đến khán giả tuổi teen. Bên cạnh ca hát, cô còn được yêu thích nhờ khả năng dẫn dắt chương trình tự nhiên, duyên dáng, trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2013, khi Khởi My tham gia mùa đầu tiên của Gương Mặt Thân Quen. Bằng khả năng biến hóa qua nhiều hình tượng nghệ sĩ, cô giành ngôi vị Quán quân và giải Thí sinh được yêu thích nhất với tổng giải thưởng lên đến 800 triệu đồng. Chiến thắng này giúp tên tuổi nữ ca sĩ phủ sóng rộng rãi hơn, mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi với lịch diễn dày đặc và nhiều cơ hội xuất hiện trên các chương trình giải trí.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2013, khi Khởi My tham gia mùa đầu tiên của Gương Mặt Thân Quen, giành ngôi vị Quán quân và giải Thí sinh được yêu thích nhất với tổng giải thưởng lên đến 800 triệu đồng

Cũng trong giai đoạn này, Khởi My liên tục ghi dấu ấn với các sản phẩm như Góc Nhỏ Trong Tim, Cố Quên, Giới Hạn và Bước Chân. Tuy nhiên, nhắc đến thời kỳ hoàng kim của nữ ca sĩ, dấu mốc nổi bật nhất phải kể đến loạt phim ca nhạc Gửi Cho Anh kết hợp cùng Kelvin Khánh.

Ra mắt năm 2013, Gửi Cho Anh được xây dựng theo màu sắc học đường, xoay quanh câu chuyện tình yêu trong trẻo của tuổi trẻ. Khởi My đảm nhận vai nữ chính, trong khi Kelvin Khánh xuất hiện bên cạnh cô. Sự kết hợp ăn ý của cả hai, cùng câu chuyện tình cảm nhiều cung bậc, nhanh chóng tạo hiệu ứng trong cộng đồng khán giả trẻ.

Sau thành công từ Gương Mặt Thân Quen, Khởi My bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp với loạt bản hit cùng lịch trình dày đặt tại các tỉnh miền Tây

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc được yêu thích, Gửi Cho Anh còn góp phần tạo nên sức hút cho cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh. Những tương tác tự nhiên trên màn ảnh khiến khán giả liên tục ghép đôi cả hai, biến họ thành một trong những cặp đôi được yêu thích của Vpop thời điểm đó.

Đến nay, phần phim đầu tiên đã đạt hơn 86 triệu lượt xem trên YouTube. Tiếp nối thành công, Khởi My phát hành Người Yêu Cũ, còn được biết đến là Gửi Cho Anh 2. Câu chuyện tiếp tục với cuộc gặp lại sau 8 năm xa cách, đưa hai nhân vật vào những tình huống đầy tiếc nuối và hiểu lầm. Sản phẩm hiện đạt hơn 54 triệu lượt xem. Tổng cộng, hai phần phim ca nhạc thu về hơn 140 triệu lượt xem, trở thành thành tích vô cùng đáng nể đối với các sản phẩm Vpop cùng thời.

Thành công của loạt phim cùng vô số bản hit được yêu thích cũng giúp Khởi My trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sân khấu tỉnh thành, đặc biệt ở khu vực miền Tây. Ở thời kỳ đỉnh cao, nữ ca sĩ không chỉ được khán giả trẻ yêu thích mà còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội. Fanpage của cô từng đạt khoảng 10 triệu lượt thích và theo dõi, cho thấy sức hút lớn của một nghệ sĩ trẻ trong giai đoạn mạng xã hội bắt đầu trở thành kênh kết nối quan trọng giữa thần tượng và người hâm mộ.

Từng có thời điểm lịch diễn dày đặc khiến Khởi My phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, ảnh hưởng đến giọng hát

Đằng sau độ phủ sóng ấy là quãng thời gian Khởi My liên tục chạy show, di chuyển giữa nhiều địa điểm biểu diễn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng mẹ ruột, thường được cô gọi thân mật là Má Năm, là người đồng hành và chăm sóc mình trong những chuyến đi diễn. Thay vì một ê-kíp đông đảo, hai mẹ con cùng rong ruổi theo lịch trình, từ đó tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng làm nghề.

Từng có thời điểm lịch diễn dày đặc khiến Khởi My phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, ảnh hưởng đến giọng hát. Những trải nghiệm này cũng phần nào cho thấy áp lực phía sau thời kỳ nổi tiếng, khi nghệ sĩ phải liên tục di chuyển và duy trì phong độ biểu diễn trước khán giả.

Năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh chính thức kết hôn sau thời gian dài được khán giả tích cực ghép đôi.

Năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh chính thức kết hôn sau thời gian dài được khán giả tích cực ghép đôi. Sau hôn lễ, nữ ca sĩ dần rút khỏi guồng quay showbiz, hạn chế đi hát và phát hành sản phẩm mới để tận hưởng cuộc sống riêng tư bên chồng. Không còn chạy show dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, Khởi My chuyển sang livestream, chơi game và giao lưu với người hâm mộ. Vợ chồng cô cũng ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó dành thời gian cho những sở thích cá nhân và cuộc sống thường ngày.

Khởi My và Kelvin Khánh sở hữu căn penthouse ba tầng rộng khoảng 300 m² tại TP.HCM với giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng

Khởi My và Kelvin Khánh sở hữu căn penthouse ba tầng rộng khoảng 300 m² tại TP.HCM, thiết kế theo phong cách Industrial với không gian cá tính, hiện đại. Theo thông tin được truyền thông đề cập, căn hộ có giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh bất động sản giá trị, những năm tháng chạy show liên tục ở thời kỳ đỉnh cao cũng được cho là giúp nữ ca sĩ tích lũy nguồn tài chính đáng kể.

Dù đã nhiều năm không còn chạy show dày đặc, Khởi My vẫn duy trì cuộc sống thoải mái, bình yên bên Kelvin Khánh. Từ một nữ ca sĩ từng tất bật di chuyển giữa các sân khấu để phục vụ khán giả, cô hiện có thể chủ động dành thời gian cho bản thân mà không chịu áp lực phải liên tục xuất hiện hay giữ sức nóng trong showbiz. Cuộc sống hiện tại của Khởi My cho thấy thành quả sau nhiều năm miệt mài làm nghề, khi nữ ca sĩ có thể tạm rời ánh đèn sân khấu mà vẫn tận hưởng cuộc sống đủ đầy bên người bạn đời.

Dù đã nhiều năm không còn chạy show dày đặc, Khởi My vẫn duy trì cuộc sống thoải mái, bình yên bên Kelvin Khánh.

Ảnh: MXH Tổng hợp