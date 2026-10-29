Nam NSƯT SN 1963 quê Bắc Ninh: "Tôi chưa thể công bố gì thêm"

Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh tọa lạc tại Sóc Sơn, Hà Nội trên khuôn viên rộng 5.500 m². Đây là công trình nam nghệ sĩ mất 20 năm ấp ủ và được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ cùng 1 triệu viên gạch thất cổ thu thập khắp cả nước.

Nơi đây, Xuân Hinh lưu trữ nhiều di sản quý giá về tín ngưỡng thờ Mẫu như tranh cổ, bình vôi cổ cùng các tư liệu về hát văn và hầu đồng. Công trình từng xuất sắc lọt top dự án kiến trúc tiêu biểu thế giới năm 2023 do tạp chí Domus (Ý) bình chọn.

Tuy nhiên mới đây, Xuân Hinh gây bất ngờ khi tiếp tục muốn tu bổ và chia sẻ định hướng xây dựng của công trình này.

Theo nam nghệ sĩ, ông mong muốn xây dựng bảo tàng theo hướng đương đại, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với trải nghiệm, công nghệ và các sản phẩm sáng tạo. Qua đó, công trình có thể tiếp cận thế hệ trẻ, đồng thời thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Xuân Hinh rất mong muốn xây dựng bảo tàng theo hướng đương đại, dùng chất liệu văn hóa truyền thống dân tộc nhưng thể hiện bằng trải nghiệm, công nghệ và sản phẩm".

Ông cũng kỳ vọng nơi đây không chỉ là điểm đến văn hóa, tín ngưỡng mà còn giúp công chúng hiểu hơn về những giá trị tinh thần gắn với Đạo Mẫu và truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Về tiến độ dự án, Xuân Hinh cho biết đang tìm kiếm và làm việc với những đội ngũ phù hợp. Theo ông, quá trình này cần thời gian để nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo và sản xuất. "Xuân Hinh đang tìm kiếm và làm việc với những đội ngũ phù hợp để hiện thực hoá mong muốn này, điều đó cần thời gian cho nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo và sản xuất. Lúc này tôi chưa thể công bố gì thêm", nam nghệ sĩ cho hay.

NSƯT Xuân Hinh sinh năm 1963, quê Bắc Ninh, là gương mặt quen thuộc của sân khấu truyền thống phía Bắc. Ông được khán giả gọi bằng biệt danh "Vua hài đất Bắc", ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Người ngựa - Ngựa người, Lý trưởng - Mẹ Đốp và Thị Mầu lên chùa.

Bên cạnh diễn xuất hài, Xuân Hinh còn gắn bó với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ, xẩm và hát văn. Những năm qua, ông dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian, trong đó có tín ngưỡng thờ Mẫu.