Nam thanh niên 19 tuổi mặc vest ở vỉa hè chỉ lặp lại động tác đơn giản, mỗi tháng kiếm gần 200 triệu đồng

Giữa một khu chợ đêm đông đúc ở Trung Quốc, hình ảnh nam thanh niên mặc vest chỉn chu, liên tục thực hiện những động tác giống nhau bên chiếc bàn làm việc đã khiến không ít người đi đường tò mò. Điều đặc biệt là chàng trai mới 19 tuổi nhưng đã có thể tạo ra doanh thu lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi tháng.

Không sở hữu văn phòng sang trọng hay cửa hàng đắt tiền, công việc của chàng trai diễn ra ngay bên đường. Mỗi ngày, anh đều xuất hiện vào một khung giờ cố định, làm việc liên tục trong nhiều tiếng và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Những đoạn video ghi lại cảnh chàng trai mặc vest, vuốt tóc, tạo dáng và thực hiện hàng loạt động tác thuần thục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người ban đầu chú ý vì vẻ ngoài khác thường, nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn là số tiền anh có thể kiếm được từ công việc này.

Theo South China Morning Post (SCMP) ngày 15/5/2026, nhân vật là một chàng trai họ Lư, sinh sống tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi câu chuyện được báo chí phản ánh, anh mới 19 tuổi nhưng đã có khoảng hai năm kinh nghiệm tự kinh doanh.

Nam thanh niên 19 tuổi kiếm tiền nhờ công việc trên vỉa hè

Thực tế, công việc của nam thanh niên này là bán cơm rang tại một khu chợ đêm. Điều khiến anh trở nên nổi bật là thay vì mặc trang phục đầu bếp thông thường, chàng trai lại chọn một bộ vest như người chuẩn bị đến công sở.

Anh bắt đầu dựng quầy hàng từ khi mới 17 tuổi. Hằng ngày, cha anh phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, còn anh đảm nhận toàn bộ công việc đứng bếp, chế biến và phục vụ khách.

Trong những video được chia sẻ, chàng trai liên tục đảo chảo, tung nguyên liệu, tạo dáng khi nấu và đôi khi biểu diễn những động tác vui nhộn để thu hút người xem. Có lúc, anh còn bắt lấy quả trứng do người thân ném tới trước khi tiếp tục chế biến món ăn.

Theo Haibao News, quầy hàng của anh bắt đầu hoạt động từ 17h và thường kết thúc vào khoảng 23h30. Trung bình, mỗi suất cơm rang mất khoảng 3 phút chế biến.

Điều đáng nói là trong suốt hơn 6 tiếng làm việc, chàng trai hầu như không nghỉ. Những động tác tưởng đơn giản được lặp lại hàng trăm lần mỗi tối, đòi hỏi tốc độ, sự tập trung và sức bền.

Mỗi suất chỉ khoảng 37.000 đồng, doanh thu mỗi tháng gây bất ngờ

Mặc dù hình ảnh mặc vest bán hàng thu hút nhiều người hiếu kỳ, yếu tố giúp quầy hàng duy trì lượng khách ổn định lại nằm ở món ăn.

Theo chia sẻ của chàng trai với truyền thông Trung Quốc, mỗi ngày anh có thể bán hơn 200 suất cơm rang, với giá 10 nhân dân tệ/suất, tương đương khoảng 37.000 đồng theo mức quy đổi tham khảo.

Từ việc bán một món ăn bình dân, quầy hàng được cho là mang về khoảng 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương gần 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây không phải toàn bộ số tiền chàng trai bỏ túi. Theo thông tin được Haibao News ghi nhận, sau khi trừ chi phí nguyên liệu và vận hành, tỷ suất lợi nhuận của công việc này vào khoảng 50%. Các con số đều dựa trên chia sẻ của nhân vật và chưa được kiểm toán độc lập.

Về lý do lựa chọn trang phục khác thường, chàng trai cho biết ban đầu anh chỉ muốn mình trông lịch sự, chỉn chu hơn khi đứng bán hàng. Không ngờ, bộ vest lại trở thành điểm nhận diện khiến nhiều người dừng lại quan sát và mua thử.

Anh thừa nhận sự tò mò có thể khiến khách hàng ghé quầy lần đầu, nhưng để họ quay lại, chất lượng món ăn mới là điều quan trọng.

Không chỉ đông khách tại chợ đêm, những video về công việc của anh còn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo SCMP, tài khoản của chàng trai từng có khoảng 46.000 người theo dõi và 190.000 lượt thích khi bài báo được đăng tải.

Câu chuyện của nam thanh niên 19 tuổi được nhiều người quan tâm vì cho thấy một công việc kinh doanh nhỏ vẫn có thể tạo ra doanh thu đáng kể nếu biết kết hợp sản phẩm, cách phục vụ và hình ảnh riêng. Dẫu vậy, đằng sau con số gần 200 triệu đồng mỗi tháng là lịch làm việc kéo dài, sự hỗ trợ của gia đình và hàng trăm suất ăn phải chế biến liên tục mỗi ngày.

Theo Haibao News, Hunan Online, South China Morning Post