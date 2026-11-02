Dâu hào môn trở lại showbiz được ví như "quốc mẫu hồi cung": Qua 2 lần sinh nở vẫn đẹp điêu đứng, từ visual đến style đều 0 điểm trừ

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như trước. Nàng hậu dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình, lần lượt đón những thành viên mới và khá kín tiếng trong những năm làm dâu hào môn. Chính vì vậy, mỗi lần Đỗ Mỹ Linh tái xuất trước công chúng đều dễ dàng trở thành tâm điểm.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện, show thời trang và nhanh chóng gây sốt với màn trở lại được netizen ví von vui như quốc mẫu hồi cung. Trải qua 2 lần sinh nở, Đỗ Mỹ Linh không những không mất đi phong độ nhan sắc mà còn được nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm và toát lên khí chất sang trọng rất riêng. Song song với visual thăng hạng, phong cách thời trang của nàng hậu cũng có sự chuyển mình rõ rệt. Vẫn là nét thanh lịch vốn gắn liền với Đỗ Mỹ Linh, nhưng cách lựa chọn trang phục hiện tại tinh tế, thời thượng và có điểm nhấn hơn hẳn, đủ khiến mỗi lần xuất hiện của nàng dâu hào môn đều khó lòng chìm nghỉm giữa đám đông.

Trong một thiết kế đến từ thương hiệu Việt GIA STUDIOS VN, Đỗ Mỹ Linh ghi điểm với bản phối suit mang tông kem thanh lịch. Blazer phom rộng với phần vai đứng dáng kết hợp cùng sơ mi đồng điệu và quần suông tạo nên tổng thể tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền lực. Không cần phụ kiện cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, nàng hậu vẫn hút mắt nhờ vóc dáng thanh thoát cùng khí chất ngày càng đằm thắm, chuẩn tinh thần quiet luxury mà cô theo đuổi thời gian gần đây.

Một trong những outfit đẹp nhất của Đỗ Mỹ Linh thời gian gần đây phải kể đến chiếc váy đen ôm sát này. Thiết kế tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ tôn dáng với phần thân trên được xử lý gọn gàng, đường cổ vuông mềm mại kết hợp quai bản lớn, vừa khoe khéo bờ vai vừa tạo cảm giác thanh lịch thay vì quá sexy. Phom váy ôm vừa vặn theo đường cong cơ thể, đặc biệt nhấn vào vòng eo thon gọn khiến vóc dáng sau 2 lần sinh nở của nàng hậu càng gây chú ý. Đỗ Mỹ Linh cũng không tham phụ kiện, chỉ điểm xuyết đồng hồ, khuyên tai nhỏ cùng túi Chanel đen để giữ nguyên vẻ sang trọng, tinh giản của tổng thể. Đáng nói, chiếc váy nhìn rất có khí chất tiểu thư này tiếp tục là một thiết kế đến từ thương hiệu Việt mang tên LINH BUI.

Với những buổi tiệc hay sự kiện cần một diện mạo thật nữ tính, outfit này của Đỗ Mỹ Linh là gợi ý rất đáng để chị em lưu lại. Nàng hậu chọn thiết kế ren dáng dài mang tông màu trang nhã, nổi bật với phần trễ vai ôm nhẹ lấy vóc dáng và những lớp bèo mềm buông xuống thân váy. Chất liệu ren xuyên thấu được xử lý vừa đủ giúp thiết kế có độ mong manh, yêu kiều nhưng không quá phô trương, đặc biệt đẹp khi kết hợp cùng mái tóc uốn sóng buộc nửa của Đỗ Mỹ Linh. Nhìn tổng thể có chút cổ điển, có chút tiểu thư và quan trọng là lên hình cực kỳ hút mắt.

Ở một diện mạo khác, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục trung thành với vẻ nữ tính nhưng chuyển sang thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Chiếc đầm màu kem có phom dáng ôm gọn phần thân trên, nhấn nhẹ ở eo rồi buông dài mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát khi di chuyển. Điểm đắt giá nằm ở phần cổ sơ mi kín đáo đối lập với tay áo voan phồng xuyên thấu, vừa nền nã vừa đủ điệu để tổng thể không trở nên cứng nhắc. Chi tiết vạt dài bất đối xứng phía trước cũng giúp chiếc váy có thêm chuyển động, đặc biệt đẹp trong những khoảnh khắc bước đi. Kết hợp cùng tóc búi gọn và giày mũi nhọn, nàng hậu trông trang nhã, đài các nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Thiết kế này đến từ local brand Lumie Concepts - chị em hoàn toàn có thể tham khảo để "cheap moment" nhé!





Không cần những thiết kế quá cầu kỳ, Đỗ Mỹ Linh vẫn có cách khiến một chiếc váy đen trở nên cực kỳ hút mắt. Nàng hậu chọn dáng váy midi suông nhẹ, phần cổ đổ mềm mại giúp thiết kế có độ nữ tính và duyên dáng hơn hẳn những mẫu váy đen cơ bản. Đây cũng là kiểu váy rất đáng có trong tủ đồ của các cô gái bởi gần như chẳng kén hoàn cảnh: đi làm, hẹn hò, dự tiệc nhẹ hay dành một buổi chiều ghé triển lãm đều hợp. Chỉ cần thay giày và túi là chiếc váy đã có thể mang một tinh thần hoàn toàn khác. Muốn thanh lịch có thể học cách phối cùng slingback sáng màu như Đỗ Mỹ Linh, còn những ngày cần thoải mái hơn, một đôi giày bệt hay kitten heels cũng đủ xinh. Một chiếc váy đen tưởng đơn giản nhưng chọn đúng phom lại chính là món đồ cứu cánh cho những ngày đứng trước tủ quần áo mà chẳng biết mặc gì.



