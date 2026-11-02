Gia thế của Lê Khanh - vợ Quân A.P

Sau màn công khai của Quân A.P và Lê Khanh, cuộc sống đời thường của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Bên cạnh nhan sắc và chuyện tình “lò vi sóng”, công việc cũng như xuất thân của Lê Khanh đang được nhiều người tìm hiểu.

Lê Khanh và Quân A.P (Ảnh: FBNV)

Mới nhất, một bài đăng trên Threads với nội dung: “OMG! Lê Khanh gia thế cũng khủng luôn hả mọi người?” thu hút sự chú ý. Người đăng còn nhận xét cả hai gia đình có sự tương xứng, đồng thời dành lời khen cho Lê Khanh vì đã đồng hành, ủng hộ Quân A.P suốt nhiều năm, kể cả khi lựa chọn lui về phía sau để chồng phát triển sự nghiệp.

Bài đăng nhận về gần 800k lượt xem cùng 8k lượt yêu thích chỉ sau hơn nửa ngày đăng tải. Cùng với đó là rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi đồng thời xác nhận môn đăng hộ đối.

Thảo luận về Lê Khanh - vợ Quân A.P được quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

Theo những thông tin được công khai từ 2 nhân vật chính, Lê Khanh sinh năm 1997, từng theo học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) - cũng là 2 ngôi trường Quân A.P từng theo học. Sau đó, cô tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Luật Hà Nội. Hiện tại Lê Khanh đang là nhà sáng tạo nội dung với gần 275 nghìn người theo dõi kênh TikTok.

Việc cùng học trung học tại những ngôi trường có tiếng ở Hà Nội, có nền tảng học vấn riêng và lựa chọn cuộc sống kín tiếng khiến nhiều người có cảm giác Quân A.P và Lê Khanh khá đồng điệu về xuất thân, quan điểm sống.

Hiện tại, thông tin cụ thể về gia thế của Lê Khanh chưa được tiết lộ. Nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô được cho là có nền tảng gia đình khá tốt, thể hiện phần nào qua phong cách sống chỉn chu, những chuyến du lịch nước ngoài và các hoạt động cá nhân.

Một số chuyến đi còn để lộ những chi tiết trùng khớp với lịch trình của Quân A.P, khiến người hâm mộ thích thú tìm ra những lần cả hai âm thầm đồng hành cùng nhau.

Được biết, tình cảm giữa Quân A.P và Lê Khanh dần nảy sinh từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Quân A.P tiết lộ cả hai không thực sự bên nhau liên tục suốt 14 năm như nhiều người nghĩ, bởi từng có khoảng thời gian chia tay. Quân A.P cho biết quãng thời gian đó giúp anh có thêm trải nghiệm, khám phá bản thân trước khi quyết định quay lại và gắn bó với Lê Khanh.

Kể về chuyện tình thời học sinh, Quân A.P cho biết nụ hôn đầu của mình diễn ra vào năm lớp 9. Đến năm lớp 12, anh đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua tặng bạn gái một cây son có giá khoảng 3 triệu đồng. Chi tiết nhỏ này từng khiến nhiều khán giả thích thú bởi cách nam ca sĩ thể hiện tình cảm.

Cặp đôi đã có nhiều năm đồng hành bên nhau (Ảnh: IGNV)

Sau khi đón con đầu lòng, Quân A.P vẫn lựa chọn giữ kín phần lớn thông tin về bà xã. Anh từng chia sẻ mong muốn hạn chế những lời nhận xét không tích cực từ mạng xã hội hướng đến người thân. Dù không thường xuyên đăng ảnh vợ lên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng không hoàn toàn tách Lê Khanh khỏi cuộc sống của mình. Cô có kết bạn Facebook với một số thành viên trong dàn Anh Trai Say Hi, thậm chí từng được vào hậu trường concert để gặp gỡ, giao lưu với mọi người.

Đến màn công khai trên sóng truyền hình và qua MV mới đây, khán giả có dịp chứng kiến cách Quân A.P giới thiệu người bạn đời sau nhiều năm giữ kín. Phản ứng của cư dân mạng cũng là điều đáng chú ý. Thay vì tò mò quá sâu vào đời tư, nhiều người dành lời chúc mừng và bày tỏ sự háo hức chờ đợi ngày cặp đôi tổ chức đám cưới chính thức.

Cặp đôi từng trượt tay đăng ảnh đi chụp ảnh cưới tại Ý (Ảnh: IGNV)