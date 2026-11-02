Vì sao sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên từ năm ngoái nhưng đến 24/12 mới đón khách?

Chiều ngày 15/12/2025 chiếc Boeing 787 mang số hiệu VN5001 của Vietnam Airlines đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất lúc 15h20 và hạ cánh xuống Long Thành lúc 16h. Đây chính là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay mới. Tuy nhiên trên máy bay lúc đó chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật với mục đích kiểm tra lần cuối hạ tầng và quy trình khai thác.

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Đúng bốn ngày sau vào khoảng 8h20 sáng ngày 19/12/2025 thì chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines từ Nội Bài cũng đã hạ cánh tại Long Thành. Máy bay này chở lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành cùng đại biểu dự lễ khánh thành các công trình giai đoạn 1 cũng như khai trương chuyến bay đầu tiên. Sau đó vào khoảng 8h40 cùng ngày thì hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways từ Tân Sơn Nhất cũng lần lượt đáp xuống để chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam thì các chuyến bay ngày 19/12/2025 chỉ là chuyến chở đại biểu chứ không phải chuyến bay thương mại. Nói cách khác thì đó chỉ là cột mốc cho thấy đường băng và hệ thống điều hành bay đã sẵn sàng đón máy bay chứ chưa phải là lúc sân bay chính thức mở cửa cho người dân đi lại.

Đường băng xong trước nhưng nhà ga cần thêm thời gian

Một sân bay hoàn toàn có thể đón máy bay khi đường băng và hệ thống dẫn đường đã sẵn sàng. Nhưng để đón được hành khách thì nhà ga cùng toàn bộ hệ thống phục vụ phải được vận hành một cách đồng bộ.

Vào thời điểm tháng 12/2025 thì hạng mục đường cất hạ cánh của Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống đèn hiệu dọc đường băng dài 4km cũng đã vận hành ổn định sau khi sân bay đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên từ ngày 26/9/2025.

Trong khi đó thì nhà ga hành khách hình hoa sen khi đó mới chỉ cơ bản xong phần xây dựng ở khu trung tâm và đang phải gấp rút lắp đặt thiết bị. Nhà ga có tổng cộng 64 bộ cầu ống lồng nhưng lúc đó mới chỉ có 26 bộ được chuyển đến công trường. Bên cạnh đó các thiết bị như máy soi chiếu hành lý và hệ thống xử lý hành lý cùng thang cuốn cũng đang trong quá trình lắp đặt.

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Đến nay theo báo cáo của ACV thì dự án đã đạt hơn 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong 16 gói thầu chính thì đã có 4 gói hoàn thành còn 12 gói còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ và phần lớn có khả năng xong dứt điểm trong tháng 12/2026.

Trước đó mốc khai thác thương mại từng được đặt ra là nửa đầu năm 2026 rồi sau đó lùi sang ngày 1/12/2026 trước khi ACV chính thức thông báo thời điểm dự kiến mới là 0h ngày 24/12.

Thực tế cho thấy việc xây xong vẫn là chưa đủ, để có thể khai thác thương mại thì sân bay còn phải hoàn tất nghiệm thu công trình cũng như hồ sơ môi trường và phê duyệt chương trình an ninh hàng không lẫn việc cấp phép cho nhân viên và phương tiện trong khu bay. Đặc biệt là sân bay cần phải được cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không trước khi chính thức đón khách.

Từ 0h ngày 24/12 hành khách sẽ bay thế nào?

Theo kế hoạch mà ACV gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thì sân bay Long Thành dự kiến sẽ khai thác từ 0h ngày 24/12. Trong giai đoạn đầu thì khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga sẽ được ưu tiên đưa vào phục vụ với 4 đảo làm thủ tục check in cho cả chuyến bay nội địa và quốc tế.

Hai hãng khai thác đầu tiên sẽ là Vietnam Airlines và Vietjet Air tương đương 6 đến 10% công suất thiết kế. Vietnam Airlines dự kiến sẽ bay tuyến Long Thành đi Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Trong khi đó Vietjet Air dự kiến mở các đường bay nội địa nối Long Thành với những trung tâm kinh tế và du lịch lớn trên cả nước.

Ảnh: FPT Shop

Lịch bay cụ thể hiện vẫn đang được các cơ quan quản lý cùng sân bay và hãng hàng không phối hợp xây dựng dựa trên việc điều phối khung giờ cất hạ cánh giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành. Khi đặt vé thì hành khách có thể phân biệt hai sân bay qua mã ký hiệu là LTH dành cho Long Thành còn Tân Sơn Nhất là SGN.

Được biết giai đoạn 1 của sân bay Long Thành có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành cả 3 giai đoạn thì đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất 100 triệu hành khách mỗi năm.