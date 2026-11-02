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Vợ Quân A.P làm nghề gì?

| | Lifestyle

Vợ Quân A.P làm nghề gì?

Từ một người khá kín tiếng trước truyền thông, Lê Khanh đang dần được công chúng biết đến qua các hoạt động riêng cũng như câu chuyện tình cảm lâu năm với Quân A.P.

Sau màn xuất hiện đầy xúc động bên Quân A.P tại Running Man Vietnam, Lê Khanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, bà xã nam ca sĩ còn khiến nhiều người tò mò về công việc và học vấn ngoài đời.

Mới đây, hình ảnh một màn tương tác trên mạng xã hội liên quan đến Lê Khanh được chia sẻ, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, một tài khoản đặt câu hỏi về công việc hiện tại của bà xã Quân A.P, đồng thời bày tỏ sự tò mò khi nhận thấy cô thường xuyên đi du lịch nước ngoài.

Đáp lại, tài khoản mang tên Lê Khanh để lại bình luận ngắn gọn: “Chị quản lý công ty gia đình em ạ”. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi trước đó, Lê Khanh khá kín tiếng về đời sống riêng tư.

Một tài khoản đặt câu hỏi về công việc hiện tại của bà xã Quân A.P, đồng thời bày tỏ sự tò mò khi nhận thấy cô thường xuyên đi du lịch nước ngoài.

Lê Khanh cho biết hiện tại công việc đang làm là quản lý cho công ty gia đình. Ảnh: FBNV

Bên cạnh thông tin công việc, học vấn của Lê Khanh cũng khiến nhiều người quan tâm. Được biết, cô từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Lê Khanh sinh năm 1997, hiện hoạt động với vai trò KOL và nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô thường chia sẻ bí quyết chăm sóc bản thân, mỹ phẩm, thời trang và phong cách sống. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lê Khanh vẫn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Bà xã Quân A.P từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: FBNV

Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lê Khanh vẫn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Chuyện tình 14 năm với Quân A.P cũng là điều khiến Lê Khanh nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cả hai cùng sinh năm 1997, từng học chung tại trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Mối quan hệ bắt đầu từ thời học sinh và được duy trì suốt nhiều năm.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Quân A.P hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm vì muốn bảo vệ sự riêng tư của bạn gái. Đến cuối tháng 10/2026, nam ca sĩ chính thức công khai Lê Khanh qua MV 3 Phải 6 Đừng, trong đó cô đảm nhận vai nữ chính.

Chỉ vài ngày sau, Lê Khanh tiếp tục gây sốt khi xuất hiện trong tập 14 Running Man Vietnam. Tại chương trình, ê-kíp tổ chức một lễ cưới giả định cho cặp đôi nhằm đánh dấu hành trình 14 năm đồng hành.

Cuối tháng 10/2026, nam ca sĩ chính thức công khai Lê Khanh qua MV 3 Phải 6 Đừng, trong đó cô đảm nhận vai nữ chính. Ảnh: FBNV

Lê Khanh còn gây sốt khi xuất hiện trong tập 14 Running Man Vietnam, được ê-kíp tổ chức lễ cưới với Quân A.P. Ảnh: FBNV

Từ một người khá kín tiếng trước truyền thông, Lê Khanh đang dần được công chúng biết đến qua các hoạt động riêng cũng như câu chuyện tình cảm lâu năm với Quân A.P. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Phụ Nữ Mới

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