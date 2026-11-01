Quân A.P phải dừng lại

Tập 5 của chương trình The Masked Singer Vietnam 2026 chính thức phát sóng vào tối 31/10 với chủ đề Khai quật lịch sử tìm kiếm, mang đến nhiều diễn biến kịch tính cùng những màn tranh tài âm nhạc hấp dẫn. Đặc biệt là màn tháo mặt nạ lộ diện của mascot DOL-LA-LA thu hút nhiều sự chú ý. Nhân vật đứng sau lớp hóa trang này chính là nam ca sĩ Quân A.P.

Màn tháo mặt nạ lộ diện của mascot DOL-LA-LA thu hút nhiều sự chú ý khi nhân vật đứng sau lớp hóa trang này chính là nam ca sĩ Quân A.

Bên cạnh dàn cố vấn cố định, tập thi tuần này ghi nhận sự xuất hiện của hai cố vấn khách mời là Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Ở vị trí thi đấu thứ hai, mascot DOL-LA-LA bước lên sân khấu với ca khúc Kẻ Say Tình, một bản phối mang màu sắc Blues Ballad pha chút Rock tái hiện tâm trạng day dứt của người đàn ông sau những đổ vỡ tình cảm.

Mascot DOL-LA-LA bước lên sân khấu với ca khúc Kẻ Say Tình, một bản phối mang màu sắc Blues Ballad pha chút Rock tái hiện tâm trạng day dứt của người đàn ông sau những đổ vỡ tình cảm

Ngay từ màn giao lưu ban đầu, mascot đã gây chú ý nhờ tông giọng nói cao và phong thái ứng đáp linh hoạt. Tuy nhiên, khi cất giọng hát chính thức, chất giọng khàn ấm đặc trưng của DOL-LA-LA đã lập tức bị các thành viên ban cố vấn phát hiện. Bích Phương nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác, trong khi Trấn Thành đánh giá đây là chất giọng trời cho mà khán giả chỉ cần nghe qua là có thể nhận diện ngay lập tức.

Ngay từ màn giao lưu ban đầu, mascot đã gây chú ý nhờ tông giọng nói cao và phong thái ứng đáp linh hoạt

Khi cất giọng hát chính thức, chất giọng khàn ấm đặc trưng của DOL-LA-LA đã lập tức bị các thành viên ban cố vấn phát hiện

Đúng như dự đoán của số đông ban cố vấn, DOL-LA-LA chính thức cởi bỏ lớp tháo mặt nạ và xác nhận danh tính là nam ca sĩ Quân A.P. Chia sẻ về hành trình của mình, Quân A.P cho biết anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ cách cầm micro cho đến phong thái giao tiếp trên sân khấu nhằm biến hóa hình ảnh thật khác biệt, song giọng hát tự nhiên vẫn là yếu tố dễ nhận biết. Nam ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa thực sự hài lòng với lựa chọn bài hát trong đêm thi, nhưng xem đây là một trải nghiệm âm nhạc quý giá.

Đúng như dự đoán của số đông ban cố vấn, DOL-LA-LA chính thức cởi bỏ lớp tháo mặt nạ và xác nhận danh tính là nam ca sĩ Quân A.P

Quân A.P cho biết anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ cách cầm micro cho đến phong thái giao tiếp trên sân khấu nhằm biến hóa hình ảnh thật khác biệt

Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn, màn tháo mặt nạ của Quân A.P cũng trở thành điểm nhấn khi câu chuyện đời tư của anh được hé lộ trên sóng truyền hình. Nam ca sĩ xác nhận mối tình kéo dài 14 năm với Lê Khanh, bắt đầu từ thời điểm cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù trải qua nhiều giai đoạn chia tay rồi tái hợp trong suốt hơn một thập kỷ, cặp đôi vẫn duy trì tình cảm bền bỉ cho đến hiện tại. Thông tin này nhận được nhiều lời chúc mừng và sự ngưỡng mộ từ các thành viên ban cố vấn cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn, màn tháo mặt nạ của Quân A.P cũng trở thành điểm nhấn khi câu chuyện đời tư của anh được hé lộ trên sóng truyền hình

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng trước khi theo học chuyên nghiệp tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2019, anh chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với bản hit Ai là người thương em, đánh dấu bước chuyển mình thành công từ một hiện tượng mạng. Những năm sau đó, nam ca sĩ liên tục khẳng định vị thế trong dòng nhạc ballad qua chuỗi sản phẩm được khán giả yêu thích như Còn gì đau hơn chữ đã từng, Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, Đáp án cuối cùng hay Nhắn tới khoảng trời em.

Quân A.P từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng trước khi theo học chuyên nghiệp tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Những năm qua, nam ca sĩ liên tục khẳng định vị thế trong dòng nhạc ballad

Thời gian qua, sự nghiệp và hình ảnh của Quân A.P tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng. Năm 2024, việc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi giúp anh thử sức ở các thể loại mới như rap, vũ đạo và trình diễn nhóm. Bước sang năm 2026, anh trở thành thành viên dàn cast của Running Man Vietnam, nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng.

Thời gian qua, sự nghiệp và hình ảnh của Quân A.P tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng

Bước sang năm 2026, anh trở thành thành viên dàn cast của Running Man Vietnam, nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng

Song song với các hoạt động giải trí, Quân A.P và Lê Khanh cũng thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm. Ngày 27/10 vừa qua, anh phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên 3 phải 6 đừng, trong đó Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính.

Song song với các hoạt động giải trí, Quân A.P và Lê Khanh cũng thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm

Ngày 27/10 vừa qua, anh phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên 3 phải 6 đừng, trong đó Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính

Đặc biệt, trong tập 14 của Running Man Vietnam 2026 phát sóng tối 30/10, ê-kíp sản xuất đã bất ngờ tổ chức một lễ cưới ngay tại ghi hình dành riêng cho Quân A.P và Lê Khanh, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình gắn bó của cặp đôi trước khi anh bước vào màn tháo mặt nạ tại The Masked Singer Vietnam 2026.

Trong tập 14 của Running Man Vietnam 2026 phát sóng tối 30/10, ê-kíp sản xuất đã bất ngờ tổ chức một lễ cưới ngay tại ghi hình dành riêng cho Quân A.P và Lê Khanh

Màn chia tay chương trình này cũng khép lại một tuần phủ sóng dày đặc của giọng ca sinh năm 1997 trên khắp các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội, từ sản phẩm âm nhạc mới, đám cưới bất ngờ trên Running Man Vietnam 2026 cho đến sân khấu The Masked Singer Vietnam 2026.

Ảnh: Tổng hợp