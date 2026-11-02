Nữ ca sĩ SN 1995 được Bộ Quốc phòng khen thưởng: Nhờ 1 bài hát mà đổi đời, 2 lần được chọn làm Ủy viên Trung ương

Kể từ bước ngoặt Bắc Bling, Hòa Minzy liên tục đón tin vui. Mới đây nhất, nữ ca sĩ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh nhờ những đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Đây là dấu mốc mới trong chuỗi thành tích đáng chú ý của nữ ca sĩ sinh năm 1995, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thăng hoa và những chuyển biến tích cực trong cuộc sống cá nhân.

Hòa Minzy và bằng khen mới nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân tin vui khi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi những hoạt động hướng đến cộng đồng được ghi nhận. Với giọng ca Bắc Bling, bên cạnh các giải thưởng nghệ thuật, sự vinh danh dành cho những việc làm trong cuộc sống mang đến cảm xúc đặc biệt.

Những năm qua, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy nhiều lần nhận được sự quan tâm khi tham gia các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự ghi nhận lần này cho thấy những đóng góp của nữ ca sĩ không chỉ gói gọn trong lĩnh vực âm nhạc mà còn hướng đến các giá trị xã hội.

Năm 2025, Hòa Minzy liên tục được vinh danh cấp trung ương

Trước đó, Hòa Minzy đã nhiều lần được vinh danh, khen thưởng ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương nhờ những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Tháng 5/2025, nữ ca sĩ được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII. Cùng năm, cô nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp và Tình Nguyện Quốc Gia năm 2025.

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, Hòa Minzy nhận bằng khen từ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thuộc Bộ Quốc phòng, nhờ những đóng góp nghệ thuật và tinh thần quốc gia. Nữ ca sĩ tham gia một vai diễn nhỏ, thể hiện ca khúc chủ đề Nỗi đau giữa hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đồng thời sản xuất MV cùng ê-kíp bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội sản xuất.

Hòa Minzy từng được Bộ Quốc phòng khen thưởng

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - OST phim Mưa Đỏ

Đến tháng 3/2026, Hòa Minzy tiếp tục được vinh danh với giải thưởng Gương Mặt Trẻ Việt Nam Tiêu Biểu năm 2025 ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đồng thời nhận danh hiệu Gương Mặt Trẻ Tiêu Biểu Tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Trước đó, vào tháng 3/2025, cô cũng tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam.

Hòa Minzy hiện đang là Ủy viên TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tháng 6/2026, nữ ca sĩ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Đến tháng 9/2026, Hòa Minzy tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Chuỗi dấu mốc liên tiếp cho thấy nữ ca sĩ ngày càng được ghi nhận không chỉ trong hoạt động nghệ thuật mà còn ở những đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Phần lớn những dấu mốc đáng chú ý của Hòa Minzy trong giai đoạn gần đây đều có sự cộng hưởng từ thành công của Bắc Bling. Ca khúc kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh cùng sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew. Sự kết hợp này giúp sản phẩm tạo dấu ấn riêng, đồng thời đưa những nét văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Bắc Bling là cú hit đổi đời của Hòa Minzy

MV hiện đạt khoảng 330 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ngay sau khi phát hành, Bắc Bling nhanh chóng đạt #1 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau 24 giờ và duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần. Đến ngày 12/3/2025, sau 11 ngày ra mắt, sản phẩm tiếp tục vươn lên #1 Trending YouTube toàn cầu, góp phần đưa tên tuổi Hòa Minzy đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Đặc biệt, tại Music Awards Japan 2026, Bắc Bling được vinh danh ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music. Thành công của sản phẩm cũng giúp Hòa Minzy nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhờ những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Sau dấu ấn của Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn, thực hiện fan concert solo đầu tiên vào đầu năm 2026 và góp mặt tại nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn

Từ một ca sĩ bước ra từ chương trình Học Viện Ngôi Sao hơn 12 năm trước, Hòa Minzy từng bước xây dựng vị trí riêng bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư và khả năng biến hóa qua nhiều màu sắc khác nhau. Sau dấu ấn của Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn, thực hiện fan concert solo đầu tiên vào đầu năm 2026 và góp mặt tại nhiều chương trình, sự kiện quy mô quốc gia.

Song song với những bước tiến trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của Hòa Minzy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Đại úy Thăng Văn Cương thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi cô cởi mở chia sẻ những khoảnh khắc đời thường được nhiều khán giả ngưỡng mộ.