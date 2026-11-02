3 nữ ca sĩ giàu có SN 1977, 1978 gặp nhau ở TP.HCM

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ về tình bạn giữa mình và hai đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời là Thu Minh và Đoan Trang.

Cô tâm sự: "Tôi, Thu Minh và Đoan Trang vậy mà đã quen biết nhau gần 30 năm rồi!

Từ những ngày đầu gặp nhau ở các cuộc thi ca hát, rồi những năm tháng hát phòng trà, gần như ngày nào cũng gặp mặt. Thời gian trôi qua, rồi giờ mỗi người một cuộc sống riêng, chồng con ngon lành, giàu có khá giả và một sự thành công nhất định trong lòng khán giả của mình".

Hồng Ngọc cũng xúc động khi được gặp lại 2 người bạn thân thiết tại TP.HCM khi trở về nước.

"Thật là vui khi sau gần 30 năm, những người bạn già ngày ấy lại có dịp ngồi bên nhau ôn lại biết bao kỷ niệm của một thời trẻ trâu mà có những điều chỉ ba đứa biết.

Cảm ơn hai con bạn già dễ thương đã nhớ đến và cho tôi một buổi tối thật ấm cúng cười khùng cười điên. Ba đứa nói chuyện từ hồi xưa, hồi xửa, hồi xưa cho đến chuyện ngay nảy ngày nay mà vẫn chưa hết chuyện.

Gần 30 năm, vẫn giữ được sự thương và trân trọng dành cho nhau. Đó cũng là một điều thật đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tui. Lại phải tìm cách hẹn nhau thêm để nói hết câu chuyện đang dở nha hai gái ơi".

Được biết, Hồng Ngọc và Đoan Trang cùng tuổi nhau, sinh năm 1978 còn Thu Minh lớn hơn một tuổi, sinh năm 1977. Cả ba cùng chơi chung với nhau thân thiết từ cách đây 30 năm, khi mới vào nghề.

Sau này, mỗi người đều có sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình viên mãn, giàu có nhưng vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với nhau. Dù mỗi người hiện sống một nơi, Thu Minh sống tại Singapore, Đoan Trang ở Việt Nam còn Hồng Ngọc ở Mỹ nhưng cả ba vẫn giữ liên lạc.

Ca sĩ Hồng Ngọc sinh năm 1978 tại Bình Phước, nổi tiếng với chất giọng trầm khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn năng động. Sự nghiệp của cô bứt phá đỉnh cao từ đầu những năm 2000 nhờ bản hit "Mắt nai cha cha cha" của nhạc sĩ Sỹ Luân.

Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn đậm nét qua các bài hát trữ tình, nhạc trẻ sôi động và những màn song ca ăn ý cùng Đàm Vĩnh Hưng như "Vùng trời bình yên". Trong suốt sự nghiệp, cô đạt nhiều giải thưởng uy tín, tiêu biểu như giải 3 Tiếng hát Truyền hình TP.HCM (1997) và giải Ca sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh. Hiện tại, nữ ca sĩ định cư tại Mỹ cùng gia đình và vẫn tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc.