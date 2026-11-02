Cháu gái Ronaldo sinh năm 1999: Đẹp như đóa hồng nở rộ, lên đồ cực cuốn

Alicia Beatriz Aveiro đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ loạt hình ảnh rạng rỡ trên MXH. Sinh năm 1999, cô là con gái của Hugo Aveiro, anh trai Cristiano Ronaldo, đồng thời là người cháu lớn nhất trong đại gia đình của siêu sao Bồ Đào Nha. Từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Alicia có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn sở hữu hơn 230.000 người theo dõi trên Instagram. Gương mặt sáng, nụ cười tươi cùng vóc dáng nổi bật thậm chí khiến người hâm mộ vui vẻ trêu rằng CR7 sắp phải bận thêm chuyện kén cháu rể.

Và cũng chính qua những khoảnh khắc đời thường được Alicia chia sẻ, gu ăn mặc của cô nàng dần trở thành một điểm khiến người ta chú ý. Theo dõi Alicia, chị em cũng có thể học lỏm không ít cách lên đồ trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn khéo khoe nét quyến rũ và lợi thế vóc dáng.

Chiếc váy hai dây nền trắng điểm những cụm hoa đen nhỏ là một lựa chọn rất đúng tinh thần ấy. Thiết kế ôm nhẹ phần eo rồi buông mềm xuống dưới, kết hợp cổ chữ V cùng đường viền ren đen giúp tôn đường cong mà tổng thể vẫn nhẹ nhàng, không quá phô trương. Họa tiết hoa được rải vừa phải trên nền sáng cũng khiến chiếc váy trông điệu đà mà không rối mắt, rất hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần.

Trong chuyến du lịch Ai Cập, Alicia chọn set ngắn màu đen với áo hai dây mảnh, phần ngực nhún nhẹ ở giữa, thân đồ ôm vừa qua eo rồi nối với quần shorts, tạo tổng thể năng động, trẻ trung. Những chiếc cúc viền sáng trở thành điểm nhấn nhỏ trên nền đen, giúp outfit bớt đơn điệu. Điểm đáng học hỏi nằm ở cách cô nàng thêm phụ kiện. Chiếc túi đeo vai đen được nhấn nhá bằng khăn họa tiết xanh, vàng, cam. Mảng khăn rủ xuống vừa bổ sung màu sắc vừa mang đến cảm giác phóng khoáng cho bộ đồ vốn khá basic.

Một lần khác, Alicia chọn áo corset hai dây tông xanh lá điểm hoa hồng, kết hợp cùng chân váy trắng mềm mại. Thiết kế ôm sát với những đường dựng dọc thân áo giúp tôn vóc dáng, trong khi phần cúp ngực viền ren tăng thêm nét nữ tính, quyến rũ. Cách phối phần trên ôm gọn với chân váy có độ rủ vừa tạo sự cân bằng, vừa khéo để lộ vòng eo. Cô nàng hoàn thiện diện mạo bằng dây xích ánh bạc ở hông, túi nâu và một bông hoa trắng cài tóc, tạo cảm giác trẻ trung, có chút tinh nghịch.

Sexy và cuốn hút hơn, Alicia chọn đầm đen hai dây ôm sát với đường xẻ cao táo bạo. Chất liệu ren giúp thiết kế một màu bớt đơn điệu, đồng thời phần thân váy ôm theo đường cong, tôn vòng eo và vóc dáng quyến rũ. Đường xẻ cao một bên tiếp tục khoe đôi chân thon dài, trong khi viền bèo nhỏ ở cổ áo và dây vai lại thêm nét mềm mại, nữ tính. Vì chiếc váy đã đủ nổi bật, Alicia tiết chế phụ kiện với dây chuyền, khuyên tai, nhẫn và đồng hồ tông bạc. Mái tóc thẳng được vén gọn sang một bên càng làm tổng thể trông thanh thoát, đồng thời cho thấy cô nàng khá biết cách cân bằng giữa nét gợi cảm và sự tinh tế.

Nổi bật hơn cả phải kể đến chiếc váy đỏ rực giúp Alicia khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Thiết kế dáng corset ôm gọn vòng eo, kết hợp những nếp vải mềm mại ở hông và độ dài trên gối, tạo cảm giác trẻ trung mà vẫn gợi cảm. Điểm hút mắt nhất nằm ở chi tiết trái tim lớn đính kết lấp lánh trước ngực, vừa nổi bật vừa tăng thêm nét lãng mạn cho tổng thể. Với những buổi hẹn hò hay dịp đặc biệt, một chiếc váy đỏ như Alicia cũng là lựa chọn đáng để chị em tham khảo. Bản thân màu sắc đã đủ thu hút nên chẳng cần phối quá cầu kỳ, chỉ cần chọn phom dáng hợp người là đã dễ dàng chiếm spotlight.



