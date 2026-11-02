Mỹ nhân Việt “cải lão hoàn đồng”: Sắc vóc cam thường không thể dìm, 20 năm vẫn nổi tiếng cả nước là có lý do

Tối ngày 31/10/2026, không khí tại Nhà thi đấu Rạch Miễu chính thức nóng hơn bao giờ hết khi sự kiện showcase ra mắt album đầu tay mang tên Tân Mùi của nam ca sĩ Trúc Nhân diễn ra. Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt đến chia vui, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông lẫn công chúng. Giữa dàn sao hạng A đình đám góp mặt tại sự kiện, sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Minh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo nổi bật và năng lượng trẻ trung đầy cuốn hút.

Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Minh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo nổi bật và năng lượng trẻ trung đầy cuốn hút

Dưới ống kính cam thường, nhan sắc và vóc dáng của Minh Hằng vẫn giữ nguyên được độ sắc nét và thần thái rạng rỡ. Nữ nghệ sĩ diện mẫu áo da cổ bẻ sát nách ôm sát cơ thể với thiết kế dây đan chéo táo bạo chạy dọc phần thân trước, kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp trễ mang lại nét phóng khoáng và năng động. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên cùng nụ cười tươi tắn giúp cô dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi bước vào khu vực sự kiện. Dù xuất hiện giữa không gian đông đúc và trong điều kiện ánh sáng thực tế, vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin của giọng ca sinh năm 1987 vẫn minh chứng cho phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ.

Dưới ống kính cam thường, nhan sắc và vóc dáng của Minh Hằng vẫn giữ nguyên được độ sắc nét và thần thái rạng rỡ

Nữ nghệ sĩ diện mẫu áo da cổ bẻ sát nách ôm sát cơ thể với thiết kế dây đan chéo táo bạo chạy dọc phần thân trước, kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp trễ mang lại nét phóng khoáng và năng động

Vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin của giọng ca sinh năm 1987 vẫn minh chứng cho phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ

Bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi qua các nhóm nhạc như Pha Lê, Tiamo và J8687 trước khi chuyển hướng thành công sang con đường solo, Minh Hằng đã ghi dấu ấn sâu đậm với album đầu tay Một Vòng Trái Đất vào năm 2008 cùng ca khúc hit quốc dân cùng tên. Tiếp nối thành công đó, loạt sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ như Sắc Môi Em Hồng, Cứ Bỏ Mặc Em, Chia Tay Cuối, Chia Đôi Một Trái Tim, Cánh Đồng Tuyết, Yêu Lầm Anh và Lỗi Lầm Cây Lá Và Gió đã trở thành một phần ký ức thanh xuân không thể thiếu của thế hệ khán giả 8X và 9X đời đầu.

Minh Hằng bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi qua các nhóm nhạc như Pha Lê, Tiamo và J8687 trước khi chuyển hướng thành công sang con đường solo

Ca khúc hit quốc dân Một Vòng Trái Đất của Minh Hằng

Nữ ca sĩ sở hữu loạt các ca khúc hit quen thuộc vói thế hệ 8X-9X

Song song với lĩnh vực âm nhạc, sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng cũng gặt hái được những thành tựu với hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Từ bộ phim truyền hình đầu tay Gió Thiên Đường lên sóng năm 2005 cho đến bước đột phá qua nhân vật Phụng trong Gọi Giấc Mơ Về, tên tuổi của cô ngày càng gắn bó sâu sắc với màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng Việt Nam.

Song song với lĩnh vực âm nhạc, sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng cũng gặt hái được những thành tựu

Cô tiếp tục khẳng định tài năng qua các tác phẩm ăn khách như Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc và Sắc Đẹp Ngàn Cân, qua đó chứng minh khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều loại vai diễn khác nhau. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất điện ảnh với các dự án như Bẫy Ngọt Ngào và Chị Chị Em Em 2, mở rộng tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp phim ảnh.

Bước ngoặt tiếp theo trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Minh Hằng phải kể đến sự trở lại đầy ấn tượng tại chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió vào năm 2024, nơi cô xuất sắc giành giải Chị Đẹp Được Yêu Thích Nhất và góp mặt trong đội hình ra mắt chung cuộc. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop sau 7 năm vắng bóng với MV Director, tiếp nối bằng màn kết hợp ăn ý cùng Tóc Tiên trong ca khúc Hoa Hồng Ai Vun Trồng vào tháng 3/2026. Những bước đi nghệ thuật này cho thấy sự nhạy bén và đam mê bền bỉ của cô đối với âm nhạc chưa từng suy giảm theo thời gian.

Bước ngoặt tiếp theo trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Minh Hằng phải kể đến sự trở lại đầy ấn tượng tại chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió vào năm 2024

Nữ ca sĩ đã xuất sắc giành giải Chị Đẹp Được Yêu Thích Nhất và góp mặt trong đội hình ra mắt chung cuộc

Ở ngưỡng tuổi U40 hiện tại, sau khi lập gia đình và làm mẹ, Minh Hằng đã có sự cân bằng giữa tổ ấm nhỏ và các dự án nghệ thuật cá nhân. Cô dành nhiều thời gian hơn cho vai trò sản xuất phim ảnh và chọn lọc kỹ lưỡng các sự kiện xuất hiện, nhờ đó mỗi lần tái xuất trước công chúng đều để lại dấu ấn về chất lượng và sự chuyên nghiệp.

Ở ngưỡng tuổi U40 hiện tại, sau khi lập gia đình và làm mẹ, Minh Hằng đã có sự cân bằng giữa tổ ấm nhỏ và các dự án nghệ thuật cá nhân

Sức hút của Minh Hằng không chỉ đến từ bề dày thành tích nghệ thuật trong suốt 20 năm qua mà còn nằm ở sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh bản thân và phong độ nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm

Sức hút của Minh Hằng không chỉ đến từ bề dày thành tích nghệ thuật trong suốt 20 năm qua mà còn nằm ở sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh bản thân và phong độ nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động vốn có.

Ảnh; FBNV