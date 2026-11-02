Ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Người dân, du khách dễ dàng khám phá di sản, lễ hội và sự kiện nghệ thuật tại từng địa phương

Sự kiện công bố CMAP cùng Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.

Chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” đã khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. Việc đưa CMAP vào vận hành gắn với chương trình nghệ thuật này cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP)

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho bản thân, gia đình và bạn bè.

“Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kỳ vọng những kết nối này sẽ mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kết nối thông tin văn hóa trên toàn quốc

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) hướng tới số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin về di sản, bảo tàng, các sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa đặc sắc tại 34 tỉnh, thành phố.

Không chỉ là công cụ tìm kiếm địa điểm, CMAP còn được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Nền tảng cho phép cập nhật các sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, giải đấu thể thao quần chúng và hành trình du lịch di sản.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh tại sự kiện

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về các điểm đến, hoạt động văn hóa, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm phù hợp. Những sản phẩm như tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể trở thành những nội dung thiết thực để công chúng tìm hiểu và tiếp cận khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng.

Người dùng có thể chủ động định vị, tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra xung quanh vị trí của mình. Bên cạnh đó, thông tin về các chính sách ưu đãi, gói dịch vụ tham quan và trải nghiệm cũng giúp công chúng tiếp cận các sản phẩm văn hóa thuận tiện hơn.

Với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách. Nền tảng cũng hỗ trợ theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch và quản lý bảo tồn di sản.

Đối với địa phương, thiết chế văn hóa và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, CMAP mở thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện đến công chúng. Đây cũng là nguồn dữ liệu tham khảo giúp doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đã mở ra giai đoạn vận hành chính thức và nâng cấp dài hạn cho nền tảng. CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Tính đến 12h00 ngày 01/11/2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước; Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VHTTDL công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.



