Sao nữ Vbiz giấu kín con gái suốt 9 năm, bất ngờ hé lộ sự thật theo cách không giống ai

Để bảo vệ sự riêng tư cho con, nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn giữ kín hình ảnh và thông tin của các nhóc tỳ trong những năm đầu đời. Phương Trinh Jolie cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Nữ diễn viên không công khai chuyện có con gái riêng suốt 9 năm. Đến tháng 4/2021, khi cô tổ chức hôn lễ với Lý Bình, người đẹp quyết định để bé Mia xuất hiện trước đông đảo quan khách theo cách đặc biệt nhất.

Trong ngày trọng đại của bố mẹ, Mia diện chiếc váy trắng đồng điệu với Phương Trinh Jolie và đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới cho cô dâu, chú rể. Khoảnh khắc bé xuất hiện trên sân khấu, dành những lời yêu thương cho ba dượng khiến nữ diễn viên không kìm được nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức giới thiệu con gái với công chúng sau nhiều năm kín bưng.

Sau 9 năm giữ kín, Phương Trinh Jolie công khai có con riêng ngay trong ngày tái hôn

Điều đặc biệt là ý tưởng để Mia xuất hiện trong hôn lễ xuất phát từ chính Lý Bình. Nam diễn viên mong muốn con gái có một vị trí thật đặc biệt trong ngày vui của bố mẹ, bởi với anh, Mia là một phần không thể thiếu trong tình yêu của hai người. Lý Bình từng chia sẻ: "Tôi mong muốn con gái được xuất hiện trong ngày trọng đại của bố mẹ theo cách đặc biệt nhất. Mia là người quan trọng nhất trong cuộc tình của tôi và Phương Trinh Jolie, vì thế đám cưới không thể nào thiếu con bé được. 2 vợ chồng chúng tôi đã tâm sự với anh MC để mong anh có cách dẫn dắt để Mia xuất hiện một cách tự nhiên và dễ thương nhất.

Tôi không ngờ con bé lại dành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Bình thường, 2 ba con chơi đùa với nhau rất nhiều vì Mia rất dễ thương, hài hước. Tôi và con đã quen cảnh gặp nhau là giỡn như những người bạn, không hề có bất kì khoảng cách nào. Trước đây bé sẽ không nói ra những câu như: Con yêu ba, con thương ba,… mà chỉ thể hiện bằng hành động, nên khi trên sân khấu Mia nói như thế làm tôi rất cảm động".

Bé Mia nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ gia đình mới của Phương Trinh Jolie

Trước khi tiến tới hôn nhân, Phương Trinh Jolie đã chủ động chia sẻ chuyện có con riêng với Lý Bình trong thời gian cả hai tìm hiểu. Ban đầu, nam diễn viên không khỏi bất ngờ khi biết người phụ nữ mình đang yêu đã có một cô con gái lớn. Tuy nhiên, sau lần đầu gặp gỡ, sự ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu của Mia đã khiến anh nhanh chóng dành tình cảm cho bé.

Lý Bình từng kể lại: "Khi cả hai vừa tìm hiểu và bắt đầu yêu nhau thì vợ đã nói cho tôi biết về chuyện có bé Mia. Khi Phương Trinh nói cô ấy có con, tôi chỉ bất ngờ vì không nghĩ rằng người phụ nữ này đã có con lớn như thế. Tôi vốn không thích trẻ con nghịch ngợm nhưng Mia thì khác, con bé lễ phép, ngoan ngoãn nên khi gặp con là tôi yêu mến ngay".

Mia rất thân thiết với bố dượng, cả nhà thường xuyên du lịch cùng nhau

Không chỉ có Lý Bình, mẹ ruột của nam diễn viên cũng dành nhiều tình cảm cho cháu gái. Phương Trinh Jolie từng kể về một lần Mia bị gãy tay ở trường đúng lúc cô đang đi lưu diễn xa. Khi đó, mẹ chồng và Lý Bình là những người tất bật chăm sóc, lo lắng cho bé. Nữ diễn viên chia sẻ: "Có lần Mia bị gãy tay ở trường mà tôi đang lưu diễn xa, chính mẹ chồng và anh Bình là người tất bật lo lắng và chăm sóc bé. Tôi thấy mẹ anh Bình thương Mia quá nhiều, tôi muốn tạo nhiều thời gian để bà cháu ở bên cạnh nhau nhiều hơn".

Con gái của Phương Trinh Jolie càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu

Sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiếp tục chào đón thêm hai thành viên mới, nâng số con trong gia đình lên ba. Cuộc sống của cặp đôi thường xuyên được hé lộ qua những chuyến du lịch, khoảnh khắc vui chơi và sinh hoạt cùng các con. Nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh mẹ chồng và bé Mia thân thiết, thậm chí diện trang phục đồng điệu trong những dịp đặc biệt. Đáng chú ý, bé Mia vẫn nhận được sự quan tâm từ cả bà nội ruột và gia đình hiện tại của mẹ.

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