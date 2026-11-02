Phát hiện bản làng ở độ cao 1.300m tại Việt Nam, dãy nhà kéo dài như "sân bay dã chiến" giữa núi

Bản làng ở độ cao 1.300m có hình dáng đặc biệt khi nhìn từ trên cao

Từ dưới thung lũng nhìn lên, bản làng gần như bị che khuất bởi những sườn núi nối tiếp nhau. Nhưng khi quan sát từ trên cao, hình dáng đặc biệt của nơi này mới hiện ra rõ rệt: một dải dân cư hẹp và dài nằm trên phần đỉnh núi tương đối bằng phẳng, hai bên là những triền dốc đổ xuống thung lũng.

Một con đường chạy xuyên giữa khu dân cư, những ngôi nhà xếp nối tiếp hai bên. Nhìn từ flycam, toàn bộ khu vực kéo thành một dải dài giữa núi, tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với nhiều bản vùng cao có nhà cửa nằm rải rác trên các sườn dốc.

Cu Vai nằm ở độ cao khoảng 1.300m, nổi bật với dãy nhà kéo dài trên phần đỉnh núi tương đối bằng phẳng. (Ảnh: Du lịch Tây Bắc)

Chính cấu trúc ấy khiến nơi đây từng được liên tưởng với một "sân bay dã chiến" giữa núi. Phần đất tương đối bằng phẳng kéo dài, con đường chạy thẳng ở giữa và hai dãy nhà nằm sát hai bên tạo cảm giác như một đường băng nhỏ nằm trên đỉnh cao.

Ở một góc quan sát khác, cả dãy nhà lại nhỏ bé như một sợi chỉ nằm ngang giữa những lớp núi nối tiếp nhau. Khi mây xuất hiện, khu dân cư dường như tách khỏi phần thung lũng phía dưới và nổi bật giữa một khoảng trắng rộng lớn.

Nhìn từ trên cao, con đường chạy giữa hai dãy nhà khiến bản làng được liên tưởng như một “sân bay dã chiến” giữa núi. (Ảnh: MIA)

Địa điểm này là Cu Vai, thuộc xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai. Theo Báo Lào Cai, Cu Vai nằm ở độ cao khoảng 1.300m so với mực nước biển. Tên "Cu Vai" trong tiếng Thái mang nghĩa "dây mây ngang trời", khá tương đồng với hình dáng của bản khi quan sát từ xa.

Báo Lào Cai cho biết nơi đây hiện có hơn 40 hộ dân, khoảng 80% là đồng bào Mông, số còn lại là người Thái và người Kinh. Những ngôi nhà tập trung khá gần nhau trên một trục chính, tạo thành hình dáng rất dễ nhận biết khi nhìn từ trên cao.

Vì sao những ngôi nhà lại kéo dài trên đỉnh núi?

Hình dáng đặc biệt của Cu Vai không hoàn toàn hình thành một cách tự nhiên.

Theo Tuổi Trẻ, trước đây người dân sinh sống tại khu vực cách vị trí hiện nay khoảng 2km. Địa hình cũ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa. Năm 2012, khu vực mới được khảo sát để phục vụ việc di chuyển người dân tới nơi an toàn hơn.

Những mái nhà nối tiếp nhau thành một dải dài, hai bên là sườn núi đổ xuống thung lũng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Phần đỉnh núi được san tạo mặt bằng, sau đó các hộ lần lượt chuyển tới dựng nhà. Đầu năm 2013, quá trình chuẩn bị khu tái định cư cơ bản hoàn tất.

Việc bố trí nhà ở tập trung dọc theo trục đường chính đã tạo nên diện mạo của Cu Vai ngày nay. Nhà cửa không trải rộng ra nhiều sườn núi mà nối tiếp nhau trên một dải đất dài và khá hẹp.

Tuổi Trẻ từng mô tả Cu Vai nhìn từ trên cao giống một sân bay dã chiến. Ở một số góc chụp khác, những mái nhà san sát còn gợi liên tưởng tới các phím đàn nằm giữa núi rừng.

Vào mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang quanh Cu Vai loang loáng mặt nước, ôm lấy dãy nhà nằm trên đỉnh núi. (Ảnh: MÍ)

Hơn một thập kỷ sau khi chuyển tới nơi ở mới, cuộc sống tại Cu Vai cũng thay đổi đáng kể. Theo Báo Lào Cai, tuyến đường lên bản đã được cải thiện, đường trong khu dân cư được bê tông hóa, điện và các điều kiện sinh hoạt ngày càng đầy đủ hơn.

Tuy vậy, cảnh quan đặc trưng của một bản vùng cao vẫn được giữ lại. Phía ngoài dãy nhà là ruộng bậc thang, nương ngô và những triền núi kéo dài. Những ngày thời tiết thuận lợi, mây có thể xuất hiện ngay quanh khu dân cư, khiến phần đỉnh núi giống như nổi lên giữa biển mây.

Mỗi mùa Cu Vai mang một diện mạo khác nhau

Cu Vai không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt của khu dân cư mà còn thay đổi khá rõ theo mùa.

Du khách thường chọn những thời điểm mây phủ quanh Cu Vai để chụp ảnh, khi cả bản làng hiện lên giữa không gian mờ ảo của núi rừng. (Ảnh: Đất Việt Tour)

VietnamNet ghi nhận khoảng tháng 12 đến tháng 1 là thời điểm nhiều du khách lựa chọn đến đây để săn mây. Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, mây trắng thường phủ quanh các sườn núi, đôi khi khu vực còn xuất hiện băng giá.

Sang mùa xuân, hoa đào và hoa mận nở quanh khu dân cư. Màu hồng, trắng xuất hiện xen giữa những mái nhà và lớp mây mỏng, tạo nên một diện mạo khác với màu xanh thẫm của mùa hè.

Ruộng bậc thang quanh Cu Vai trải theo sườn núi, mỗi mùa lại đổi màu và tạo thành nhiều lớp cảnh quan nối tiếp dưới chân bản. (Ảnh: MIA)

Khoảng tháng 9 đến tháng 11, ruộng bậc thang quanh khu vực chuyển dần sang màu vàng. Từ vị trí cao của Cu Vai, du khách có thể quan sát những lớp ruộng uốn quanh chân núi và các dãy núi nối tiếp phía xa.

Tuy nhiên, nếu muốn thấy rõ nhất hình ảnh khiến Cu Vai được ví như một "sân bay dã chiến", góc nhìn từ trên cao vẫn là lý tưởng nhất. Khi trời quang, phần mặt bằng dài và con đường xuyên giữa hai dãy nhà hiện lên rất rõ; còn khi có mây, toàn bộ khu dân cư lại giống như nằm lơ lửng giữa núi trời.

Du khách cần lưu ý gì khi đến Cu Vai?

Từ Hà Nội, quãng đường tới khu vực này khoảng 250km. Sau khi đến trung tâm khu vực Trạm Tấu, du khách tiếp tục di chuyển theo đường núi để lên Cu Vai.

Từ Trạm Tấu, du khách tiếp tục theo cung đường miền núi để tới Cu Vai, nơi nằm tách biệt trên cao giữa những dãy núi nối tiếp nhau. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

So với nhiều năm trước, đường vào bản đã thuận tiện hơn và nhiều đoạn được bê tông hóa. Tuy nhiên đây vẫn là đường miền núi, có dốc và nhiều đoạn quanh co. Du khách đi xe máy nên chọn ngày khô ráo, hạn chế di chuyển khi mưa lớn hoặc sương quá dày vì mặt đường có thể trơn và tầm nhìn giảm.

Nếu muốn săn mây, sáng sớm thường là khoảng thời gian thuận lợi hơn, nhưng hiện tượng này phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, độ ẩm và thời tiết từng ngày. Du khách không nên mặc định cứ tới Cu Vai là sẽ gặp biển mây.

Du khách vào Cu Vai có thể đi bộ qua con đường chính giữa bản, ngắm những nếp nhà và tìm hiểu cuộc sống của người dân vùng cao. (Ảnh: MIA)

Ngoài ngắm toàn cảnh khu dân cư, du khách có thể kết hợp khám phá ruộng bậc thang, tìm hiểu đời sống của đồng bào Mông hoặc ghé các điểm du lịch, trekking và suối khoáng trong khu vực.

Dù cảnh sắc thay đổi theo mùa, hình ảnh đáng nhớ nhất của Cu Vai vẫn là cấu trúc đặc biệt nhìn từ trên cao. Trên phần đỉnh núi cao khoảng 1.300m, con đường chạy giữa hai dãy nhà kéo dài khiến bản làng nhỏ bé hiện lên như một "sân bay dã chiến" nằm giữa núi rừng Tây Bắc.

Theo Báo Lào Cai, VietnamNet, Tuổi Trẻ