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3 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất tháng 11/2026, giá chỉ từ 14 triệu đồng

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Sau gần hai tháng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ tại Việt Nam, giá nhiều mẫu iPhone đời trước trên thị trường máy cũ đã giảm rõ, mở ra lựa chọn hợp lý cho người không cần đời máy mới nhất.

iPhone 17 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 27,5 - 31,2 triệu đồng (bản 256GB)

Mở đầu danh sách là mẫu Pro Max ngay trước thế hệ iPhone 18. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch tần số quét 120Hz, chip A19 Pro đi kèm RAM 12GB và hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp hiệu năng giữ ổn định khi chơi game nặng hoặc quay video thời gian dài. Cụm ba camera 48MP cùng khả năng hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence khiến đây là lựa chọn mạnh nhất trong nhóm máy cũ ở thời điểm này.

iPhone 17 Pro Max ra mắt tại Việt Nam với giá khởi điểm 37,999 triệu đồng cho bản 256GB. Theo bảng giá các hệ thống bán lẻ trong tháng 10/2026, máy cũ đẹp cùng dung lượng dao động khoảng 27,5 - 31,2 triệu đồng tùy tình trạng, rẻ hơn khoảng 10,8 - 14,5 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max 256GB (41,999 triệu đồng). Apple đã ngừng bán mẫu máy này trên Apple Store Online Việt Nam từ khi iPhone 18 Pro ra mắt. Điểm cần cân nhắc là máy to, nặng và mức giảm chưa sâu bằng các đời cũ hơn. Máy phù hợp với người cần hiệu năng cao, camera tốt và muốn dùng lâu dài.

iPhone Air cũ

Giá tham khảo: 18,9 - 20,1 triệu đồng (bản 256GB)

Nếu ưu tiên thiết kế, iPhone Air là cái tên đáng chú ý nhất. Máy chỉ dày 5,6 mm, nặng 165 g nhưng vẫn có màn hình 6,5 inch ProMotion 120Hz, khung titan và chip A19 Pro, cùng thế hệ với iPhone 17 Pro Max. Bộ nhớ khởi điểm 256GB giúp người dùng ít phải lo hết dung lượng trong vài năm tới.

Máy có giá niêm yết 31,99 triệu đồng khi ra mắt tại Việt Nam năm 2025. Mức giá máy cũ trong tháng 10/2026 thấp hơn khoảng 11,9 - 13,1 triệu đồng so với giá niêm yết, và thấp hơn khoảng 3,1 - 4,3 triệu đồng so với máy mới đang bán ở mức 23,19 triệu đồng. Đổi lại, iPhone Air chỉ có một camera sau 48MP, chỉ hỗ trợ eSIM và thời lượng pin không bằng các mẫu dày hơn. Máy phù hợp với người dùng có nhu cầu cơ bản, muốn một chiếc iPhone cao cấp, mỏng nhẹ, dễ cầm nắm.

iPhone 15 Pro cũ

Giá tham khảo: 14,2 - 17 triệu đồng (bản 128GB và 256GB)

Với ngân sách dưới 17 triệu đồng, iPhone 15 Pro là cách dễ nhất để sở hữu một chiếc iPhone dòng Pro. Máy có khung titan, màn hình 120Hz, nút Action, cổng USB-C chuẩn USB 3 tốc độ cao và chip A17 Pro đủ điều kiện chạy Apple Intelligence. Kích thước 6,1 inch nhỏ gọn cũng là điểm cộng cho người thích dùng một tay.

iPhone 15 Pro ra mắt tại Việt Nam năm 2023 với giá khởi điểm 28,99 triệu đồng. Trong tháng 10/2026, bản 128GB cũ có giá khoảng 14,2 - 15,5 triệu đồng, tức rẻ hơn khoảng 13,5 - 14,8 triệu đồng so với lúc ra mắt, còn bản 256GB khoảng 15,5 - 17 triệu đồng. Nhược điểm là phần lớn máy trên thị trường đã dùng pin hơn hai năm, người mua cần kiểm tra kỹ dung lượng pin. Máy cũng không có camera tele 5x như bản Pro Max.

Rẻ hơn iPhone 18 Pro Max gần 20 triệu đồng, đây là chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
iphone cũ, iPhone

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