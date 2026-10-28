Chiếc iPhone cũ giảm gần 17 triệu đồng, nay chỉ còn hơn 8 triệu đồng

iPhone 14 từng có giá 24,99 triệu đồng, nay máy cũ chỉ còn từ 8,2 triệu đồng

Apple giới thiệu iPhone 14 ngày 07/9/2022 tại Mỹ, tức rạng sáng 08/9/2022 theo giờ Việt Nam. Khi về nước, máy được các hệ thống bán lẻ lớn niêm yết giá 24,99 triệu đồng cho bản 128GB, 27,99 triệu đồng cho bản 256GB và 33,99 triệu đồng cho bản 512GB. Một số đại lý khác công bố giá dự kiến thấp hơn, từ 22,99 triệu đồng cho bản 128GB.

Mức giá này không giữ được lâu. Đầu tháng 02/2023, iPhone 14 chính hãng lần đầu được điều chỉnh xuống dưới 20 triệu đồng. Đến ngày 22/3/2023, phiên bản màu vàng mới lên kệ cũng chỉ có giá thấp nhất từ 19,99 triệu đồng. Nghĩa là chỉ khoảng nửa năm sau khi ra mắt, máy mới đã rẻ hơn giá niêm yết ban đầu khoảng 5 triệu đồng.

Đà giảm kéo dài trong những năm sau. Khảo sát tháng 6/2026 cho thấy iPhone 14 bản 128GB hàng mới dao động 13,99 - 14,59 triệu đồng tùy hệ thống và màu sắc, thấp hơn giá lúc lên kệ khoảng 11 triệu đồng.

Ở thị trường máy cũ, mức giảm còn sâu hơn. Tháng 5/2026, bản 128GB cũ tại một hệ thống bán lẻ có giá từ 8,399 triệu đồng. Tháng 6/2026, một cửa hàng khác niêm yết bản like new 128GB ở mức 8,499 triệu đồng và bản 256GB ở mức 9,299 triệu đồng. Tháng 8/2026, bản 128GB cũ tại một chuỗi bán lẻ có giá 8,99 triệu đồng với máy xước cấn, 9,79 triệu đồng với máy trầy xước và 10,49 triệu đồng với máy cũ đẹp.

Bước ngoặt mới đến vào tháng 9/2026. Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ngày 10/9/2026 và mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9/2026, với giá iPhone 18 Pro Max từ 41,99 triệu đồng. Theo thông lệ, khi thế hệ mới lên kệ, giá các đời máy trước tiếp tục giảm.

Theo tổng hợp bảng giá các hệ thống bán lẻ trong tháng 10/2026, iPhone 14 bản 128GB cũ hiện dao động khoảng 8,2 - 11,9 triệu đồng tùy cửa hàng và tình trạng máy. Ở mức thấp, bản 128GB có giá khoảng 8,2 triệu đồng, bản 256GB khoảng 9,5 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu, người mua bản 128GB cũ hiện trả ít hơn khoảng 16,8 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 67%. Với bản 256GB, mức chênh là khoảng 18,5 triệu đồng, tương đương khoảng 66%.

Ở mức giá này, iPhone 14 là chiếc iPhone đời mới nhất người dùng có thể mua với ngân sách dưới 10 triệu đồng. Máy có màn hình OLED 6,1 inch, chip A15 Bionic, camera kép 12MP, kết nối 5G và vẫn được Apple cập nhật lên iOS 27. Bản 128GB like new có nơi chỉ đắt hơn iPhone 13 cùng dung lượng khoảng 700.000 đồng, trong khi là đời máy mới hơn một năm. Apple chưa công bố mốc ngừng cập nhật phần mềm cho iPhone 14. Chưa có thông tin xác nhận.

Dù vậy, giá rẻ đi kèm những giới hạn rõ ràng. Máy vẫn dùng cổng Lightning, màn hình 60Hz, thiết kế tai thỏ và không hỗ trợ Apple Intelligence. Pin cũng là điểm yếu, khi thời gian xem video tối đa theo công bố là 20 giờ, và máy cũ đã qua vài năm sử dụng sẽ có dung lượng pin thực tế thấp hơn. Vì vậy, iPhone 14 cũ phù hợp hơn với học sinh, sinh viên, người mua iPhone lần đầu hoặc người dùng với cường độ thấp và trung bình.

Trong cùng tầm giá, người ưu tiên màn hình mượt và camera có thể cân nhắc iPhone 13 Pro. Bản 128GB like new hiện có giá khoảng 9,5 triệu đồng, có màn hình 120Hz và camera tele, nhưng là đời máy cũ hơn và bản 256GB sẽ vượt ngưỡng 10 triệu đồng.

Trước khi mua iPhone 14 cũ, người dùng nên kiểm tra phần trăm pin, Face ID, camera, loa, micro và màn hình, xác nhận máy không bị khóa iCloud, kiểm tra lịch sử thay linh kiện và ưu tiên cửa hàng có chế độ bảo hành rõ ràng.