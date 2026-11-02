3 tháng sau sinh, Trần Đình Ni vẫn gây choáng với vóc dáng thon gọn: Hé lộ 5 bí quyết giảm cân, lấy lại đường cong

Tại lễ trao giải Kim Chung (tại Trung Quốc) lần thứ 61 diễn ra ngày 26/10/2026, nữ diễn viên Trần Đình Ni lần đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho hạng mục phim truyền hình. Chỉ 3 tháng sau sinh, cô đã nhiều lần xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và vóc dáng thon gọn, khiến không ít bà mẹ ngưỡng mộ.

Theo chia sẻ của Trần Đình Ni, trong thai kỳ cô tăng khoảng 10kg. Tuy nhiên, nhờ duy trì thói quen vận động từ trước và sở hữu vóc dáng cao ráo, phần cân nặng tăng thêm chủ yếu tập trung ở bụng, trong khi tay chân vẫn khá thon gọn. Hai tháng sau sinh, cô chính thức trở lại phòng gym, tập luyện với máy chạy bộ, đẩy tạ đơn, xe đạp tập kháng lực bằng không khí và các bài tập cơ trung tâm. Cô từng bước lấy lại đường nét cơ thể và sức mạnh thay vì vội vàng tập luyện cường độ cao.

Trước đây, Trần Đình Ni từng tăng cân rồi giảm cân để phục vụ vai diễn trong bộ phim Nước mắt của thần lửa (Tears on Fire), cho thấy sự nghiêm túc với công việc. Bản thân nữ diễn viên cũng có những bí quyết riêng trong việc quản lý vóc dáng. Dưới đây là 5 phương pháp cô từng chia sẻ.

1. Ăn thanh đạm, ưu tiên thực phẩm nguyên bản

Để duy trì trạng thái thể chất phục vụ công việc diễn xuất, Trần Đình Ni điều chỉnh chế độ ăn, giảm đường tinh luyện, tinh bột tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời ưu tiên các loại thực phẩm nguyên bản, ít qua chế biến.

Bữa sáng và bữa trưa của cô thường có trứng luộc, khoai lang, thịt gà, sữa chua, trái cây tươi và cà phê Americano. Bữa tối chủ yếu gồm nhiều rau xanh kết hợp với thịt hoặc hải sản để bổ sung protein chất lượng cao, ăn kèm một lượng nhỏ thực phẩm giàu tinh bột như khoai lang, ngô và bí đỏ. Khi đi ăn cùng bạn bè, cô cũng cố gắng lựa chọn những món có cách chế biến thanh đạm hơn.

2. Giảm ăn mì và từng thử hạn chế sữa

Trước đây, Trần Đình Ni từng làm theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng, giảm tần suất ăn các món mì. Qua quan sát bản thân, cô nhận thấy tình trạng dễ bị phù ở phần thân dưới được cải thiện sau khi giảm ăn mì, vì vậy về sau cô chú ý hơn đến lượng tinh bột tinh chế trong khẩu phần.

Ngoài ra, khi gặp vấn đề nổi mụn ở mặt và lưng, nữ diễn viên từng tìm đến bác sĩ để được tư vấn. Sau khi đánh giá tình trạng, cô thử giảm tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Vốn có thói quen uống cà phê latte, cô chuyển sang cà phê Americano và cho biết bản thân nhận thấy tình trạng mụn giảm bớt.

Tuy nhiên, cơ địa và phản ứng với thực phẩm ở mỗi người không giống nhau. Đây là trải nghiệm cá nhân của Trần Đình Ni, không có nghĩa việc ăn mì hoặc sử dụng sữa sẽ gây phù hay nổi mụn ở tất cả mọi người. Nếu gặp vấn đề về dinh dưỡng hoặc da liễu, mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn.

3. Tập luyện đều đặn 3-4 buổi mỗi tuần, kết hợp tập tạ và cardio

Bên cạnh kiểm soát chế độ ăn, Trần Đình Ni từng chia sẻ cô tập thể dục ít nhất 3-4 lần mỗi tuần. Các hình thức vận động khá đa dạng, gồm chạy bộ, yoga, tập tạ, TRX và Pilates. Cô điều chỉnh nội dung tập tùy theo tình trạng thể chất ở từng giai đoạn.

Sau khi sinh và bắt đầu tập luyện trở lại, nữ diễn viên lựa chọn máy chạy bộ, xe đạp tập kháng lực bằng không khí, tạ đơn và các bài tập cơ trung tâm. Cô phục hồi thể lực từng bước, không lập tức bắt đầu bằng những bài tập cường độ cao.

4. Tăng cường tập mông, đùi và cơ trung tâm để cải thiện đường nét thân dưới

Trần Đình Ni từng cho biết cơ thể cô có xu hướng tích mỡ nhiều hơn ở phần thân dưới, vì vậy cô đặc biệt chú trọng các bài tập mông và đùi.

Một trong những bài tập cô từng thực hiện là đi ngang với dây kháng lực, còn gọi là crab walk. Động tác di chuyển sang hai bên giúp tập luyện nhóm cơ mông và cơ quanh hông. Cô cũng kết hợp các bài hip thrust, squat và TRX để tăng cường cơ mông, đùi và cơ trung tâm.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô dành ít nhất 2 buổi mỗi tuần cho các buổi tập gym đầy đủ, mỗi buổi khoảng 2 tiếng, bao gồm thời gian tập luyện và thư giãn cơ bắp. Ngay cả khi công việc bận rộn, không có thời gian đến phòng gym, cô vẫn tranh thủ tập tại nhà trước khi ngủ. Chỉ cần trải thảm yoga và thực hiện những động tác đơn giản như plank, gập bụng hay nâng chân, cô vẫn có thể duy trì thói quen vận động.

5. Ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi

Trần Đình Ni từng chia sẻ rằng cô rất coi trọng giấc ngủ. Khi không có lịch làm việc, nữ diễn viên cố gắng ngủ đủ để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi hoàn toàn.

Giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình kiểm soát cân nặng. Ngủ không đủ có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, mức độ thèm ăn và khả năng duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Ngược lại, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hỗ trợ duy trì khối cơ và quá trình giảm cân.

Bài viết gốc dẫn một số nghiên cứu về mối liên hệ giữa giấc ngủ và giảm cân, đồng thời cho rằng ngủ đủ trong giai đoạn thâm hụt calo có thể giúp cơ thể giảm mỡ thay vì mất cơ và hạn chế lượng calo nạp vào một cách tự nhiên. Tuy nhiên, kết quả giảm cân còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn, vận động, sức khỏe và chất lượng giấc ngủ; không thể chỉ dựa vào số giờ ngủ để dự đoán mức giảm cân của mỗi người.

Với phụ nữ sau sinh, việc trở lại tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn cần phù hợp với quá trình hồi phục của cơ thể. Vóc dáng của Trần Đình Ni có thể là nguồn tham khảo về thói quen sinh hoạt, nhưng không nên trở thành áp lực khiến các bà mẹ phải giảm cân nhanh trong thời gian ngắn.