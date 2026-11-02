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Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế

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Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế

Đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và Á hậu Ngô Bảo Ngọc quyết định từ bỏ quyền dự thi MGI All Stars mùa hai tại Thái Lan. Nguyên nhân là ông Nawat - Chủ tịch MGI - cho phép Việt Nam có nhiều đại diện được tham gia.

Buổi lễ trao sash cho đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu Quốc tế 2026, Hoa hậu Liên lục địa 2026, MGI All Stars mùa hai diễn ra chiều 2/11. Sự kiện quy tụ dàn hoa hậu, á hậu.

Tại sự kiện, thông tin Ngô Bảo Ngọc bỏ thi Miss Grand International All Stars mùa hai được công bố khiến nhiều người bất ngờ. Ngay trên sân khấu, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã tháo sash Miss Grand International All Stars Vietnam của Bảo Ngọc.

Chia sẻ về quyết định này, phía công ty Sen Vàng - đơn vị cử đại diện thi MGI All Stars - khẳng định đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên định hướng và chiến lược đầu tư mà công ty đã xây dựng cho đại diện Việt Nam ngay từ đầu.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế- Ảnh 1.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế- Ảnh 2.

Bảo Ngọc tuyên bố bỏ thi MGI All Stars mùa hai khiến nhiều người bất ngờ.

"Việc có nhiều thí sinh cùng đến từ một quốc gia tham gia một cuộc thi quốc tế trong cùng mùa giải có thể dẫn đến những áp lực không cần thiết, đặc biệt là sự so sánh giữa các đại diện và sự phân tán trong sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. Điều này cũng đặt ra những cân nhắc về hiệu quả đầu tư và chiến lược đồng hành cùng thí sinh", thông báo cho biết.

Phía Sen Vàng cho biết tôn trọng quyền lựa chọn và định hướng tổ chức của ban tổ chức MGI All Stars. Tuy nhiên, trước những thay đổi so với định hướng, công ty nhận thấy hành trình này không còn phù hợp với chiến lược đã đề ra và quyết định dừng kế hoạch tham dự của Á hậu Ngô Bảo Ngọc.

"Chúng tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực, sự nghiêm túc và tâm huyết mà Ngô Bảo Ngọc cùng ê-kíp đã dành cho quá trình chuẩn bị vừa qua. Dù hành trình lần này không thể tiếp tục như dự kiến, những trải nghiệm, kiến thức và sự trưởng thành mà Bảo Ngọc tích lũy được vẫn sẽ là hành trang quý giá cho chặng đường tiếp theo", ban tổ chức chia sẻ.

Về phía Bảo Ngọc, cô cho biết cảm thấy tiếc nuối vì đây là ước mơ mà cô đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.

"Ở mùa hai, không còn duy nhất một đại diện đứng trên sân khấu Miss Grand International All Stars. Chính thay đổi này đã tạo ra sự khác biệt trong kế hoạch, chiến lược của công ty dành riêng cho tôi. Điều tôi cảm thấy chạnh lòng và tiếc nuối nhiều hơn là công sức của nhiều người đồng hành, ở bên, chuẩn bị chỉn chu cho tôi ở hành trang sắp tới", cô nói.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế- Ảnh 3.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế- Ảnh 4.

Bảo Ngọc chia sẻ sự tiếc nuối khi bỏ thi quốc tế.

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tham dự MGI All Stars mùa thứ hai ở Thái Lan. Cô được đánh giá phù hợp với sân chơi này. Bảo Ngọc có vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ, kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng.

Bảo Ngọc từng vào top 10 chung cuộc và đạt giải phụ Người đẹp Biển ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tiếp đó, tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Bảo Ngọc vào top 5 và giành một số giải phụ như Best Catwalk, Người đẹp biển, Đại sứ môi trường.

Cuối tháng 10, trên livestream, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ thông tin ban tổ chức cuộc thi MGI All Stars đang xem xét về việc có thêm đại diện do Miss Universe Vietnam cử đi thi.

Sau khi thông tin được lan truyền, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam - đã chia sẻ sự không hài lòng vì trước đó Á hậu Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện duy nhất của Việt Nam tại MGI All Stars mùa thứ hai.

Cuộc thi MGI All Stars mùa thứ hai diễn ra từ 26/11 đến ngày 12/12 tại Thái Lan. Trước Bảo Ngọc, hai người đẹp khác đã bỏ thi là Hoa hậu Puerto Rico - Jennifer Colón và Hoa Hậu Honduras - Stephanie Cam.

Theo Duy Nam

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