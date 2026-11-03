Diễn biến mới tại cơ sở kinh doanh của Xuân Son ở Vinhomes Ocean Park 1

Mới đây, trang Facebook chính thức của Xuan Silk Aesthetic, thương hiệu làm đẹp do vợ chồng tiền đạo Nguyễn Xuân Son phát triển tại Hà Nội, đã đăng tải thông báo về chương trình quà tặng dành cho khách hàng trong dịp mới mở cửa. Động thái này diễn ra chỉ khoảng hai tuần sau khi cơ sở chính thức đi vào hoạt động, thu hút sự chú ý bởi món quà gắn liền với tên tuổi của ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, theo thông báo từ Xuan Silk Aesthetic, chương trình được triển khai từ ngày 3/11 đến ngày 8/11/2026, dành cho 10 khách hàng đầu tiên mua gói liệu trình chăm sóc sắc đẹp gồm 10 buổi tại cơ sở.

Điểm đặc biệt là mỗi khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ được nhận một chiếc áo có chữ ký của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Tổng số quà tặng giới hạn ở 10 chiếc áo, ưu tiên những khách hàng hoàn tất việc mua gói liệu trình sớm nhất. Chương trình có thể kết thúc trước ngày 8/11 nếu số lượng quà tặng được trao hết.

Chương trình quà tặng đặc biệt được triển khai từ đúng hôm nay - 3/11

Trong bài đăng, thương hiệu giới thiệu đây không chỉ là cơ hội trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc bản thân mà còn là dịp sở hữu món quà đặc biệt từ cầu thủ được nhiều người yêu mến.

Đáng chú ý, việc đưa chữ ký của Nguyễn Xuân Son vào chương trình quà tặng cho thấy cơ sở đang tận dụng sức hút của nam tiền đạo để quảng bá hoạt động kinh doanh. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu các dịch vụ làm đẹp, Xuan Silk Aesthetic còn tạo điểm nhấn bằng món quà dành cho những người hâm mộ bóng đá.

Cơ sở làm đẹp được vợ chồng Xuân Son chuẩn bị nhiều tháng

Trước đó, ngày 20/10/2026, vợ chồng Nguyễn Xuân Son và Marcele Seippel đã chính thức khai trương cơ sở làm đẹp mang tên Xuan Silk Aesthetic tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1. Mới đây nhất, nam cầu thủ cũng chính thức chia sẻ về những hình ảnh trong ngày khai trương và thể hiện niềm hạnh phúc khi có sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Được biết, hai vợ chồng đã dành nhiều tháng chuẩn bị trước khi đưa cơ sở vào hoạt động. Đây được xem là một trong những bước đi đáng chú ý của tiền đạo sinh năm 1997 trong lĩnh vực kinh doanh ngoài bóng đá. Xuan Silk Aesthetic được phát triển theo mô hình kết hợp giữa chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và thư giãn. Các dịch vụ được giới thiệu gồm chăm sóc da chuyên sâu, thẩm mỹ ứng dụng công nghệ, liệu trình spa, massage, chăm sóc tóc và da đầu, cùng dịch vụ làm móng.

Hình ảnh gia đình Xuân Sơn trong ngày khai trương

Không gian cơ sở được giới thiệu theo phong cách sang trọng, chú trọng trải nghiệm thư giãn và các dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa. Trên trang cá nhân, Xuân Son từng chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cơ sở mới, đồng thời bày tỏ sự háo hức khi cùng vợ bắt đầu công việc kinh doanh tại Việt Nam.

Cuộc sống mới của Xuân Son và người vợ Brazil tại Việt Nam

Nguyễn Xuân Son, tên khai sinh Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil. Anh đến Việt Nam thi đấu từ năm 2020, từng khoác áo nhiều câu lạc bộ trước khi trở thành chân sút chủ lực của Thép Xanh Nam Định.

Mùa giải V.League 2023–2024, Xuân Son gây tiếng vang khi ghi 31 bàn thắng, thiết lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam năm 2024, anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Đằng sau sự nghiệp của nam tiền đạo là người vợ Marcele Seippel. Theo VnExpress, Marcele sinh năm 1999 tại Brazil, kết hôn với Xuân Son năm 2018. Cặp đôi hiện có hai con trai là Matteo, sinh năm 2021, và Lucca, sinh năm 2023.

Trong nhiều năm, Marcele đồng hành cùng chồng qua những lần thay đổi môi trường thi đấu. Khi gia đình ổn định cuộc sống tại Việt Nam, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con để chồng tập trung cho sự nghiệp bóng đá.

Xuân Son và vợ luôn đồng hành cùng nhau

Bên cạnh việc chuẩn bị cho cơ sở kinh doanh, Marcele còn học tiếng Việt nhằm thuận tiện hơn trong sinh hoạt và công việc. Việc phát triển Xuan Silk Aesthetic cũng đánh dấu bước chuyển mới khi cô bắt đầu xây dựng hoạt động kinh doanh riêng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, kế hoạch kinh doanh được triển khai trong thời gian Xuân Son đang hồi phục chấn thương. Nam tiền đạo bị rách cơ đùi sau ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines ngày 26/9/2026. Đến ngày 8/10, CLB Nam Định cho biết anh cần khoảng hai tháng để điều trị và phục hồi.

Trong giai đoạn tạm xa sân cỏ, Xuân Son vẫn xuất hiện tại những hoạt động quan trọng của gia đình, trong đó có sự kiện khai trương Xuan Silk Aesthetic.