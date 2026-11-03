Nam NSƯT SN 1974 ăn chay trường: "Có người cát xê 100 ngàn đồng còn không có show"

Mới đây, trong một buổi livestream, NSƯT Kim Tiểu Long thẳng thắn lên tiếng trước những ý kiến trái chiều về việc anh kết hợp với Hồng Loan – con gái cố NSƯT Vũ Linh.

Nam nghệ sĩ bày tỏ sự ủng hộ dành cho Hồng Loan, đồng thời cho rằng những lời chỉ trích trên mạng xã hội không thể làm ảnh hưởng đến con đường mà cô đang đi. Anh nói: "Các bạn có vùi dập, dìm Hồng Loan thế nào cũng không được đâu, Hồng Loan vẫn tỏa sáng thôi vì phước của Hồng Loan lớn lắm.

Còn giá cát xê của tôi và Hồng Loan cao hay thấp miễn là có show để hát là được rồi. Có người cát xê 100 ngàn đồng cũng không có show..."

Kim Tiểu Long cũng tiết lộ Hồng Loan từng ngỏ ý giúp anh bán vé liveshow. Nam nghệ sĩ nhận xét con gái cố NSƯT Vũ Linh là người chân thành, tốt bụng và mong khán giả không thích có thể lựa chọn bỏ qua thay vì buông lời công kích.

Bên cạnh câu chuyện về Hồng Loan, NSƯT Kim Tiểu Long còn chia sẻ quan niệm sống của bản thân. Nam nghệ sĩ cho biết anh ăn chay trường nhưng không phải người tu hành. "Tôi ăn chay để bớt sát sinh thôi còn lại tôi vẫn sống đời sống bình thường như mọi người, cũng là con người như bao người", anh nói.

Theo Kim Tiểu Long, cuộc sống có nhiều biến động, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao nên mỗi người hãy sống hiền lành, tử tế. Anh nhắn nhủ: "Mình không thích ai thì bỏ qua họ, đừng chửi mắng, nhiếc móc họ, tội nghiệp cho họ lắm. Tại sao không chọn lời hay ý đẹp để nói cho người khác đỡ đau lòng".

Hồng Loan sinh năm 1987 tại TP.HCM, là con gái của cố NSƯT Vũ Linh. Trước khi cha qua đời năm 2023, cô có cuộc sống khá kín tiếng, tự lập bằng những công việc bình dị và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Sau khi cố nghệ sĩ qua đời, Hồng Loan trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra những tranh chấp liên quan đến di sản của cha với một số người thân trong gia đình. Câu chuyện kéo dài thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời khiến cô nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian gần đây, Hồng Loan bắt đầu tham gia một số hoạt động nghệ thuật như ca hát, đóng phim, diễn kịch, bên cạnh công việc kinh doanh online để chăm lo cho gia đình và các con.