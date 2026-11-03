Từ 3/11, Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến thành phố thuộc quốc gia đông dân nhất thế giới: 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần, hành khách hưởng loạt ưu đãi kéo dài đến cuối năm

Vietnam Airlines đang chuẩn bị đưa vào khai thác một đường bay quốc tế mới từ Hà Nội, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo tại một trong những thị trường hàng không có quy mô dân số lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh lượng khách từ quốc gia nói trên đến Việt Nam tăng mạnh, tạo thêm dư địa phát triển cho các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế.

Vietnam Airlines mở đường bay thứ 7 tới thị trường hơn 1,4 tỷ dân

Theo kế hoạch, từ hôm nay, ngày 3/11/2026, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Đường bay mới được vận hành bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.

Từ ngày 3/11/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Ahmedabad, Ấn Độ (Ảnh Vietnam Airlines)

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, với quy mô dân số vượt 1,4 tỷ người. Việc bổ sung Ahmedabad vào mạng bay giúp Vietnam Airlines mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khổng lồ này, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam và một trong những trung tâm kinh tế quan trọng ở phía Tây Ấn Độ.

Theo lịch khai thác dự kiến, chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 17h35 và hạ cánh tại Ahmedabad vào lúc 21h30 theo giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ Ahmedabad lúc 22h45 và về đến Hà Nội lúc 4h35 sáng hôm sau.

Với lịch bay này, hành khách có thể di chuyển trực tiếp giữa hai thành phố mà không cần nối chuyến qua các sân bay trung gian. Đây là yếu tố đáng chú ý đối với khách du lịch, doanh nhân và những người thường xuyên đi lại giữa Việt Nam với khu vực phía Tây Ấn Độ.

Đặc biệt, Ahmedabad sẽ trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại thị trường Ấn Độ. Trước đó, hãng đã khai thác các đường bay kết nối Việt Nam với Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad.

Đường bay mới giúp Vietnam Airlines nâng mạng bay giữa Việt Nam và Ấn Độ lên 7 tuyến, kết nối 5 thành phố với tổng tần suất 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần (Ảnh Economic Times)

Sau khi tuyến Hà Nội – Ahmedabad đi vào hoạt động, Vietnam Airlines sẽ có tổng cộng 7 đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các tuyến bay này kết nối hai đầu mối lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM với 5 thành phố của Ấn Độ, trải rộng từ phía Bắc đến phía Nam và phía Tây quốc gia này.

Đáng chú ý, tổng tần suất khai thác của hãng tại thị trường Ấn Độ sẽ được nâng lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Điều này đồng nghĩa mạng bay dự kiến cung cấp khoảng 50 lượt bay một chiều mỗi tuần giữa hai quốc gia, tạo thêm lựa chọn cho hành khách và tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến.

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình ưu đãi với giá vé khứ hồi Hà Nội – Ahmedabad từ 6.308.000 đồng, đã bao gồm thuế và phí. Chương trình áp dụng cho vé mua đến hết ngày 31/12/2026, với hành trình khởi hành từ ngày 3/11/2026, tùy điều kiện và tình trạng chỗ trên từng chuyến bay.

Ngoài ra, hãng còn giới thiệu chương trình nhân đôi dặm thưởng dành cho hành khách trên đường bay mới, nhằm thu hút nhu cầu trải nghiệm tuyến bay trong giai đoạn đầu khai thác.

Hơn 670.000 lượt khách trong 9 tháng, thị trường Ấn Độ tăng trưởng mạnh

Việc Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay đến Ấn Độ không phải diễn biến ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, quốc gia Nam Á này đang trở thành một trong những thị trường khách quốc tế có tốc độ phát triển đáng chú ý đối với ngành du lịch Việt Nam.

Theo số liệu được Cục Hàng không Việt Nam công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 670.000 lượt khách từ Ấn Độ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Ấn Độ hiện là thị trường gửi khách quốc tế lớn thứ 8 của Việt Nam.

Ahmedabad là trung tâm kinh tế, thương mại quan trọng của bang Gujarat, Ấn Độ, đồng thời sở hữu khu đô thị cổ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới (Ảnh Ghoomakard)

Không chỉ tập trung tại Hà Nội và TP.HCM, khách du lịch Ấn Độ ngày càng quan tâm tới nhiều điểm đến khác, đặc biệt là Đà Nẵng và Phú Quốc. Sự mở rộng về nhu cầu du lịch tạo điều kiện cho các hãng hàng không phát triển thêm những đường bay kết nối trực tiếp, thay vì chỉ khai thác những trung tâm hàng không truyền thống.

Trong bối cảnh đó, Ahmedabad được đánh giá là điểm đến có tiềm năng riêng. Đây là một trung tâm thương mại và công nghiệp quan trọng của bang Gujarat, khu vực có hoạt động kinh doanh và giao thương sôi động ở phía Tây Ấn Độ.

Thành phố Ahmedabad còn sở hữu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Khu đô thị cổ của Ahmedabad được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới, thu hút du khách quan tâm tới kiến trúc, lịch sử và đời sống văn hóa của Ấn Độ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 670.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 33% so với cùng kỳ, cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường hơn 1,4 tỷ dân này (Ảnh Vietnamtourism)

Việc kết nối trực tiếp Hà Nội với Ahmedabad vì thế không chỉ phục vụ khách du lịch hai chiều mà còn mở thêm cơ hội cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và hợp tác kinh tế. Các doanh nghiệp có nhu cầu giao thương giữa Việt Nam với bang Gujarat sẽ có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn so với những hành trình phải quá cảnh.

Trên thực tế, việc mở rộng mạng bay đến Ấn Độ là một phần trong kế hoạch phát triển mạng lưới quốc tế của Vietnam Airlines. Từ đầu năm 2026, hãng tiếp tục bổ sung các đường bay đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), đồng thời điều chỉnh tăng tần suất ở một số thị trường quốc tế.

Trong chiến lược này, Vietnam Airlines ưu tiên những thị trường có nhu cầu đi lại và triển vọng tăng trưởng về thương mại, đầu tư, du lịch. Việc tăng kết nối với Ấn Độ vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút thêm dòng khách quốc tế đến Việt Nam.

Nguồn: Vietnam Airlines