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Vbiz có nữ Đại úy là MC của Truyền hình Công an nhân dân, đẹp như Hoa hậu nhưng đời tư cực kín tiếng

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Người đâu vừa đẹp vừa giỏi thế này.

Nữ diễn viên Lê Minh Hương sinh năm 1985, từng theo học khoa Đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù xuất phát điểm không phải từ trường lớp diễn xuất nhưng cô sớm bén duyên với màn ảnh và được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh phần 1 (2006). Bộ phim bấy giờ nhanh chóng được nhiều khán giả trẻ yêu thích, hình ảnh cô nữ sinh Vàng Anh hồn nhiên, trong sáng cũng giúp Minh Hương ghi dấu ấn ở tuổi đôi mươi.

Vai Vàng Anh trong Nhật Ký Vàng Anh đưa Minh Hương đến gần hơn với khán giả

Sau đó, Minh Hương tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Tình Yêu Không Hẹn Trước, Lời Ru Mùa Đông, 11 Tháng 5 Ngày... Đặc biệt, vai Hoài "xù" trong Zippo, Mù Tạt Và Em tiếp tục giúp cô tạo được thiện cảm với khán giả, cũng như đem về giải Cánh diều vàng 2017 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Zippo, Mù Tạt Và Em

Khi đang có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực phim truyền hình, Minh Hương lại lựa chọn "ở ẩn" trên màn ảnh để rẽ hướng sang một công việc tưởng chừng không liên quan đến nghệ thuật. Cô trở thành MC, biên tập viên tại Truyền hình Công an nhân dân - An Ninh TV. Năm 2018, nữ diễn viên chính thức vào ngành công an. Đến tháng 6/2024, cô được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy ở tuổi 39. Trước đó vào năm 2023, nữ diễn viên cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ phim đề tài hình sự Đội Điều Tra Số 7.

Hiện tại, Minh Hương đảm nhiệm công việc dẫn chương trình, biên tập các nội dung trên ANTV. Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nữ MC từng theo học lớp đào tạo dẫn chương trình, đồng thời tiếp tục nâng cao kiến thức với chương trình thạc sĩ Quản lý Báo chí và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với nữ Đại úy, được khoác lên mình bộ quân phục và làm việc trong môi trường chính quy của lực lượng Công an nhân dân là niềm tự hào đặc biệt.

Minh Hương trong Đội Điều Tra Số 7

Minh Hương khoe quân hàm Đại úy

Cô còn là là một MC, biên tập viên tại kênh An Ninh TV của Truyền hình Công an nhân dân

Bên cạnh sự nghiệp phát triển, ngoại hình của Minh Hương cũng là điều khiến khán giả chú ý. Từng được yêu mến với hình ảnh Vàng Anh dịu dàng, nữ diễn viên hiện vẫn giữ được nét mặn mà, rạng rỡ, vóc dáng cân đối không kém các Hoa hậu dù đã bước sang tuổi 41.

Về đời tư, Minh Hương khá kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện gia đình, chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc giản dị bên chồng là kiến trúc sư và hai con. Ngoài công việc tại chính, người đẹp cũng kinh doanh và dành thời gian chăm sóc tổ ấm, nấu ăn, cắm hoa, trang trí nhà cửa và đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường ngày.

Sắc vóc của Minh Hương ở tuổi ngoài 40

Nói là Hoa hậu cũng tin

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Theo Mộng Du

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
vbiz, đại úy

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