Một NTK nổi tiếng Việt Nam từng chi 100 triệu đồng mua chocolate làm quà tặng: Ngọc Trinh, Bằng Kiều và dàn sao VTV cũng bất ngờ xuất hiện tại sự kiện đặc biệt

Ngày 1/11, thương hiệu chocolate Việt Saynama chính thức khai trương showroom tại số 75A Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, thời trang và truyền hình như Ngọc Trinh, Bằng Kiều, NTK Đỗ Long cùng các diễn viên Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga, Hồng Đăng.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời nổi tiếng, buổi khai trương còn mang đến những câu chuyện thú vị xoay quanh sở thích thưởng thức chocolate của các nghệ sĩ. Trong đó, thông tin NTK Đỗ Long từng chi tới 100 triệu đồng để mua chocolate làm quà tặng khiến nhiều người quan tâm.

NTK Đỗ Long từng đặt mua chocolate trị giá 100 triệu đồng để làm quà tặng

Theo thông tin từ thương hiệu Saynama, NTK Đỗ Long là một trong những khách mời đặc biệt tại sự kiện khai trương showroom Hà Nội. Anh xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ quen thuộc và trực tiếp trải nghiệm các dòng chocolate được giới thiệu tại đây.

Đáng chú ý, trước khi tham dự sự kiện, nhà thiết kế nổi tiếng từng đặt mua chocolate Saynama với tổng giá trị đơn hàng lên tới 100 triệu đồng để dành tặng bạn bè, người thân.

Đây là một con số đáng chú ý đối với sản phẩm chocolate dùng làm quà tặng. Việc lựa chọn Saynama của Đỗ Long không chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân mà còn thể hiện sự ủng hộ dành cho một thương hiệu Việt phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước.

Trong ba hương vị được giới thiệu tại sự kiện, Đỗ Long đặc biệt yêu thích Ube Holic, dòng nama chocolate mang hương vị khoai mỡ tím. Đây là nguyên liệu khá quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường xuất hiện trong các món chè, bánh và nhiều món tráng miệng.

Việc đưa khoai mỡ tím vào chocolate cũng là một trong những cách Saynama tạo nên nét riêng cho sản phẩm, kết hợp nguyên liệu gần gũi với người Việt cùng phong cách chế biến chịu ảnh hưởng từ Nhật Bản.

NTK Đỗ Long và Ngọc Trinh

Ngọc Trinh, Bằng Kiều cùng dàn diễn viên VTV hội ngộ tại Hà Nội

Bên cạnh Đỗ Long, sự xuất hiện của Ngọc Trinh cũng là một điểm nhấn tại sự kiện. Người đẹp tham dự với vai trò đại sứ thương hiệu Saynama, đồng thời có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí.

Trong khuôn khổ chương trình, Ngọc Trinh cùng nhà sáng lập Saynama - Jessica Le chia sẻ về quá trình đồng hành giữa hai bên trước khi tham gia nghi thức cắt băng khai trương showroom mới.

Đặc biệt, khi được hỏi về hương vị chocolate yêu thích, Ngọc Trinh lựa chọn Au Lait Crazie, dòng nama chocolate mang hương vị truyền thống. Đây cũng là một trong ba sản phẩm nổi bật được thương hiệu giới thiệu tới khách mời trong dịp này.

Ngọc Trinh cùng nhà sáng lập Saynama - Jessica Le

Ngoài Ngọc Trinh và Đỗ Long, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Bằng Kiều cùng loạt gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ như Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga và Hồng Đăng.

Sự hội ngộ của các nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc tạo nên không khí sôi động cho sự kiện. Bên cạnh hoạt động chụp ảnh trên thảm đỏ, các khách mời còn có dịp gặp gỡ, trò chuyện và trực tiếp thưởng thức những hương vị chocolate được giới thiệu tại showroom.

Sau nghi thức khai trương, các nghệ sĩ tiếp tục tham dự một buổi tiệc riêng trong không gian được trang trí với sắc tím chủ đạo, kết hợp ánh sáng hồng tím, những bàn tiệc mang tông xanh turquoise cùng hoa tươi.

Không gian này đồng thời được bố trí thành khu vực trải nghiệm chocolate, nơi khách mời tìm hiểu các thành phần nguyên liệu và chia sẻ về những hương vị yêu thích.

Dàn sao 2 miền Nam - Bắc hội tụ

Thương hiệu chocolate Việt sử dụng ca cao Bến Tre, Đắk Lắk kết hợp kỹ thuật Nhật Bản

Thương hiệu phát triển sản phẩm nama chocolate từ nguồn ca cao trong nước, chủ yếu đến từ Bến Tre và Đắk Lắk, kết hợp kỹ thuật chế biến theo phong cách Nhật Bản. Nama chocolate là dòng chocolate nổi tiếng với kết cấu mềm mịn, thường được tạo thành từng miếng nhỏ, mang đến trải nghiệm khác biệt so với chocolate dạng thanh truyền thống.

Tại showroom Hà Nội, Saynama giới thiệu ba hương vị gồm Au Lait Crazie vị truyền thống, Matcha Ume kết hợp trà xanh Nhật Bản và Ube Holic vị khoai mỡ tím.

Trong đó, việc sử dụng khoai mỡ tím là một ví dụ cho định hướng kết hợp nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt với kỹ thuật làm chocolate phong cách Nhật. Bên cạnh yếu tố hương vị, thương hiệu cũng muốn giới thiệu tiềm năng của nguồn ca cao Việt Nam thông qua những sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng.

Showroom mới của Saynama nằm trên phố Lý Thường Kiệt, thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, thuận tiện kết nối tới những địa điểm quen thuộc như Ga Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn. Thông qua việc mở rộng hiện diện tại Thủ đô, thương hiệu kỳ vọng mang các sản phẩm chocolate Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm không gian để khách hàng trực tiếp trải nghiệm, khám phá những hương vị mới.

Ảnh: Trọng Vỹ, An An.