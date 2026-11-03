Nhìn đại mỹ nhân SN 1996 một lần "hở bạo" để thấy thế nào là sức hút của nữ thần thanh xuân trưởng thành

Mới đây, Sana (TWICE) trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh mới trong bộ chụp hình cho tạp chí GQ Korea được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là diện mạo có phần táo bạo, trưởng thành và quyến rũ khác hẳn hình ảnh quen thuộc của nữ thần tượng.

Vốn nổi tiếng với nụ cười ngọt ngào, tính cách nhí nhảnh cùng vẻ ngoài đáng yêu như một cô gái nhà bên, Sana thường được người hâm mộ nhớ đến qua hình tượng tươi sáng, tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, trong lần xuất hiện này, nữ thần tượng gần như mang đến một sức hút hoàn toàn khác.

Sana (TWICE) trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh mới trong bộ chụp hình cho tạp chí GQ Korea

Thay vì những bộ trang phục nữ tính, điệu đà hay phong cách dễ thương thường thấy, Sana lựa chọn loạt thiết kế có phần phóng khoáng và táo bạo hơn. Những chiếc áo crop top, áo bra ôm sát kết hợp cùng áo khoác phao rộng, quần jeans cạp trễ giúp cô khoe trọn vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc và đường cong cơ thể. Đáng chú ý, cách phối trang phục có phần buông lơi, để lộ nội y thương hiệu càng tăng thêm nét gợi cảm nhưng không kém phần thời thượng cho bộ ảnh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng, thần thái của Sana cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, lối trang điểm nhấn vào đôi mắt cùng những biểu cảm lạnh lùng, ánh nhìn trực diện ống kính tạo nên một hình ảnh sắc sảo, có phần kiêu kỳ. Nụ cười tươi rói và vẻ đáng yêu thường thấy gần như nhường chỗ cho phong thái quyến rũ, trưởng thành.

Thay vì những bộ trang phục nữ tính, điệu đà hay phong cách dễ thương thường thấy, Sana lựa chọn loạt thiết kế có phần phóng khoáng và táo bạo hơn

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo trưởng thành, quyến rũ của Sana, bởi nữ thần tượng vốn đã quá quen thuộc với hình tượng cô gái ngọt ngào, đáng yêu và luôn mang đến cảm giác tươi vui. Không ít khán giả thừa nhận khó có thể rời mắt trước những khung hình lần này, đặc biệt là ánh nhìn sắc sảo và vóc dáng săn chắc của cô.

Không ít khán giả thừa nhận khó có thể rời mắt trước những khung hình lần này của Sana

Sana tên thật là Minatozaki Sana, sinh năm 1996 tại Osaka, Nhật Bản. Năm 2015, cô chính thức ra mắt cùng TWICE dưới trướng công ty giải trí JYP Entertainment. Kể từ thời điểm debut, Sana cùng các thành viên liên tục hoạt động, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc thành công và sở hữu hàng loạt bản hit đình đám. Những thành tích này góp phần đưa TWICE trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, có sức ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Sana đặc biệt được yêu thích nhờ tính cách nhí nhảnh, thân thiện cùng nguồn năng lượng tươi sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Trong suốt quá trình hoạt động, Sana gây ấn tượng với visual trong trẻo, đường nét thanh tú và nụ cười ngọt ngào. Cô đặc biệt được yêu thích nhờ tính cách nhí nhảnh, thân thiện cùng nguồn năng lượng tươi sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của nữ thần tượng chính là câu hát "Shy shy shy" trong ca khúc Cheer Up. Chỉ với vài giây thể hiện cùng biểu cảm đáng yêu, Sana đã tạo nên một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của TWICE, được đông đảo khán giả hưởng ứng và bắt chước.

Phân đoạn "Shy shy shy" trong ca khúc Cheer Up vô cùng viral của Sana

Khoảnh khắc này cũng góp phần giúp hình ảnh Sana trở nên gần gũi hơn với công chúng. Nhắc đến nữ thần tượng, nhiều người thường nhớ ngay đến cô gái có đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ và những biểu cảm dễ thương trên sân khấu. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Sana xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo trong suốt nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, khi TWICE bước sang những giai đoạn mới trong sự nghiệp, Sana cũng dần cho thấy sự trưởng thành trong phong cách cá nhân. Không còn đóng khung trong hình tượng dễ thương, nữ thần tượng ngày càng tự tin thử sức với những tạo hình quyến rũ, sắc sảo và có phần táo bạo hơn.

Ở tuổi 30, Sana sở hữu vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành nhưng vẫn giữ được những đường nét thanh tú vốn làm nên sức hút của mình

Sự thay đổi thể hiện rõ qua cách lựa chọn trang phục, lối trang điểm cũng như thần thái trước ống kính. Ở tuổi 30, Sana sở hữu vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành nhưng vẫn giữ được những đường nét thanh tú vốn làm nên sức hút của mình.

Điều đáng chú ý là Sana không hoàn toàn từ bỏ nét đáng yêu từng gắn liền với tên tuổi. Cô vẫn duy trì sự duyên dáng, hoạt bát và nguồn năng lượng tươi sáng trong các sân khấu cũng như những lần giao lưu với người hâm mộ.

Dù vậy Sana không hoàn toàn từ bỏ nét đáng yêu từng gắn liền với tên tuổi

Chính sự linh hoạt giữa hai hình ảnh đối lập giúp nữ thần tượng không bị giới hạn trong một phong cách nhất định. Sana có thể xuất hiện đầy cuốn hút trong những bộ ảnh thời trang nhưng vẫn trở về với hình ảnh ngọt ngào, nhí nhảnh quen thuộc khi đứng trên sân khấu cùng TWICE.

Sau hơn 11 năm hoạt động, Sana cũng từng bước mở rộng dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực thời trang. Sở hữu lợi thế ngoại hình cùng khả năng biến hóa trước ống kính, cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn chú ý, trong đó có Prada và Ralph Lauren. Những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang cũng mang đến cơ hội để nữ thần tượng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, cho thấy sức hút không chỉ giới hạn trong âm nhạc.

Ảnh: CQ Korea/ X