Bùng nổ tin tiểu thư giàu nhất showbiz ly thân Chủ tịch tập đoàn bán lẻ doanh thu 30 ngàn tỷ/năm, đã dọn hẳn ra nước ngoài sống

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên kiêm thiên kim tiểu thư Tôn Vân Vân cùng Chủ tịch Tập đoàn Breeze - Liêu Trấn Hán từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận Đài Loan (Trung Quốc). Trong sáng 3/11, tờ Mirrordaily cho hay, Tôn Vân Vân vừa bất ngờ vướng tin ly thân với Liêu Trấn Hán sau 27 năm chung sống, khiến cho cả mạng xã hội ngớ người.

Theo nguồn tin, những năm gần đây Liêu Trấn Hán hiếm khi xuất hiện công khai, còn Tôn Vân Vân cũng chuyển trọng tâm cuộc sống sang Úc. Chưa dừng lại ở đó, 2 vợ chồng đã nhiều năm không còn đứng chung khung hình trước công chúng. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn nữ diễn viên họ Tôn và Chủ tịch Tập đoàn Breeze đang ly thân, ở trong tình trạng rạn nứt nghiêm trọng.

Vì Tôn Vân Vân - Liêu Trấn Hán được xem là cặp đôi kiểu mẫu của giới tài phiệt xứ Đài cho nên thông tin họ có nguy cơ “toang” đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng.

Cả MXH náo loạn trước thông tin nghi Tôn Vân Vân - Liêu Trấn Hán đang ly thân, sắp sửa đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho cuộc hôn nhân sau 27 năm chung sống. Ảnh: Line Today

Trong diễn biến mới nhất, Tôn Vân Vân vừa đích thân lên tiếng ngay giữa nghi vấn trục trặc hôn nhân với ông xã Chủ tịch. Theo đó, cô khẳng định rằng cuộc hôn nhân hiện tại của mình không có vấn đề gì. Còn về thông tin chuyển sang Úc định cư, cô cho biết hiện tại mình vẫn sống ở Đài Loan (Trung Quốc) nhưng sẽ thường xuyên bay sang Úc để thăm con gái và cháu ngoại. Được biết, ái nữ của Tôn Vân Vân đã hạ sinh con đầu lòng.

Tôn Vân Vân thẳng thắn chia sẻ rằng cô luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Về việc trong quá khứ thường xuyên cùng ông xã “phát cẩu lương” nhưng những năm gần đây lại hiếm khi xuất hiện cùng nhau, nữ diễn viên họ Tôn giải thích rằng với mỗi giai đoạn cuộc đời, vợ chồng cô lại có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Tôn Vân Vân cho biết vẫn sẽ cùng chồng tham dự 1 số sự kiện. Thế nhưng giờ đây với thân phận phu nhân Chủ tịch, cô không muốn cùng ông xã công khai “phát cẩu lương” như trước nữa.

Tôn Vân Vân vừa lên tiếng nóng giữa nghi vấn ly thân chồng Chủ tịch. Ảnh: Line Today

Còn nhớ vào năm 1999, khi mới 21 tuổi, Tôn Vân Vân đã kết hôn với Liêu Trấn Hán - lúc đó mới được biết đến với thân phận con trai Chủ tịch Tập đoàn Breeze sở hữu hàng loạt trung tâm thương mại danh tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Thiếu gia họ Liêu đã phải lòng Tôn Vân Vân ngay từ lần đầu tiên cả 2 gặp nhau khi đàng gái mới chỉ 15 tuổi. Và 6 năm sau, 2 người chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng và về chung 1 nhà. Hôn lễ của cặp đôi với 120 mâm tiệc tại khách sạn sang trọng nhất Đài Loan (Trung Quốc) hồi năm 1999 đã quy tụ dàn khách mời siêu khủng gồm toàn đại gia trong lĩnh vực kinh doanh. Sau lễ cưới, Tôn Vân Vân sinh cho nhà họ Liêu 1 quý tử và 1 nàng công chúa xinh đẹp.

Tôn Vân Vân sinh năm 1978 trong gia tộc đại gia nức tiếng Đài Loan (Trung Quốc). Cha nữ diễn viên là Tôn Đạo Tồn, người đứng đầu tập đoàn Pacific Electric Wire & Cable, còn mẹ cô là Hà Niệm Từ - Chủ tịch tập đoàn Yuan Securities. Vậy nên, công chúng mới trìu mến gọi Tôn Vân Vân là thiên kim tiểu thư giàu nhất showbiz xứ Đài.

Dù được sống sung sướng trong nhung lụa nhưng cô không hề ỷ lại vào gia đình mà đã tự tạo cho mình sự nghiệp riêng. Với kiến thức vững vàng, Tôn Vân Vân đã thành công tạo dựng 1 thương hiệu riêng về trang sức và thời trang. Ngoài ra, nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật, nàng tiểu thư họ Tôn còn từng tham gia đóng phim, làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Tôn Vân Vân từng đóng phim, làm người mẫu nhờ ngoại hình chẳng thua kém các sao nữ trong làng giải trí. Ảnh: X

Cô là thiên kim tiểu thư giàu nhất showbiz xứ Đài. Ảnh: X

Trong khi đó, Liêu Trấn Hán sinh năm 1971, chính là người có công lớn đưa Breeze trở thành 1 trong những tên tuổi nổi bật nhất trên thị trường bán lẻ và trung tâm thương mại ở Đài Loan (Trung Quốc). Breeze Center đầu tiên đi vào hoạt động năm 2001, sau đó tập đoàn tiếp tục mở rộng với nhiều địa điểm kinh doanh tại các khu vực sầm uất.

1 số cái tên nổi bật trong hệ thống có thể kể đến Breeze Center, Breeze Xinyi và Breeze Nanshan. Không chỉ kinh doanh mặt bằng bán lẻ, Breeze còn phát triển các lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực, thời trang, giải trí và những mô hình dịch vụ phong cách sống.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), tập đoàn Breeze đạt doanh thu khoảng 35 tỷ Đài tệ (gần 30 ngàn tỷ đồng) vào năm ngoái.