Động thái tiếp theo của Chủ tịch Vũ Văn Tiền trong lĩnh vực giáo dục, liên quan đến khoản tiền 20 tỷ đồng

Theo thông tin từ trang thông tin của trường đại học Thái Bình, ngày 2/11 vừa qua, trường Đại học Thái Bình và Tập đoàn Geleximco đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Vũ Văn Tiền cho biết, Geleximco đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, đồng thời quan tâm đầu tư cho giáo dục, khoa học và phát triển nhân tài. Trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, Tập đoàn mong muốn phối hợp với Trường Đại học Thái Bình triển khai các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn; tạo điều kiện để chuyên gia, kỹ sư doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập và tiếp cận môi trường làm việc. Bên cạnh đó, hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển các chương trình học bổng và hỗ trợ những sinh viên có năng lực, thành tích nổi bật.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco. Ảnh: Trường đại học Thái Bình

Ông bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác sẽ được triển khai lâu dài, có trọng tâm và mang lại kết quả cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên và khu vực.

Theo Thỏa thuận, trong giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn Geleximco dự kiến xem xét, bố trí nguồn lực với tổng giá trị khoảng 20 tỷ đồng để hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác trên cơ sở kế hoạch được hai bên thống nhất và phê duyệt theo thẩm quyền. Các nội dung trọng tâm gồm phối hợp thành lập Quỹ Bồi dưỡng và Phát triển Nhân tài Khoa học, Công nghệ TBU – Geleximco; triển khai Chương trình Học bổng Geleximco; hợp tác đào tạo, khảo thí và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Chương trình hợp tác đặt ra các mục tiêu định hướng hằng năm về hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học, triển khai các đề tài nghiên cứu và trao tối thiểu 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích hoặc tiềm năng nổi bật. Chương trình học bổng cũng hướng tới khuyến khích nữ sinh theo học các ngành STEM và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trường đại học Thái Bình Dương

Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ, hai bên định hướng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, thực tập và nghiên cứu ứng dụng. Các chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý của Tập đoàn có thể tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hiện các dự án thực tế. Hoạt động hợp tác cũng hướng tới phát triển các lĩnh vực công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và nghiên cứu những giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thời gian gần đây, Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ. Hồi tháng 10/2026, tập đoàn thành lập Công ty cổ phần Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Giáo dục Geleximco (Geleximco AI & Edtech JSC), hướng tới phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM và AI. Cùng thời điểm, Geleximco hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đồng thời đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ Robot và Trung tâm Công nghệ giáo dục tại trường.