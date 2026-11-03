Nam sinh tốt nghiệp ĐH sau 3 năm với GPA 9,18/10, chưa nhận bằng đã trở thành kỹ sư AI tại FPT Software

Cánh cửa khác mở ra từ một lần lỡ hẹn

Trước khi trở thành Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ, Nguyễn Văn Phong (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) từng trải qua cú sốc lớn ở ngưỡng cửa đại học. Khi còn học tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Thừa Thiên Huế), Phong đã có hứng thú với lập trình từ những giờ học Pascal và sớm nhận thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin. Bởi vậy, nam sinh hướng đến các trường có thế mạnh về công nghệ tại TP.HCM khi đăng ký xét tuyển đại học.

Thời điểm đó, Phong sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 và dự định sử dụng kết quả này để quy đổi điểm tiếng Anh trong xét tuyển đại học. Tuy nhiên, do chưa nắm rõ quy trình riêng của từng trường, cậu không hoàn tất các thủ tục cần thiết để được công nhận kết quả theo phương thức dự kiến. Cuối cùng, Phong không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký. “Em biết rằng mình đã thất bại vì sự bất cẩn của chính bản thân mình, em cảm thấy khá dằn vặt và thất vọng”, Phong nhớ lại.

Sau cú sốc, nam sinh từng nghĩ đến việc dành một năm ôn thi lại. Nhưng trong thời điểm còn nhiều băn khoăn ấy, người họ hàng đã chăm sóc, hỗ trợ Phong trong suốt chặng đường trưởng thành - khuyên cậu cân nhắc những cơ hội có thể nắm bắt ngay, thay vì chờ đợi thêm một năm trong tâm trạng hụt hẫng. Theo gợi ý của chú, Phong tìm hiểu Trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ. Khi biết trường vẫn còn nhận hồ sơ, cậu quyết định vào Nam học tập, bắt đầu cuộc sống sinh viên tại một thành phố cách xa quê nhà.

Đó không phải lựa chọn đầu tiên của Phong, nhưng lại trở thành bước ngoặt quan trọng. Nhờ chứng chỉ IELTS, cậu được miễn giai đoạn tiếng Anh chuẩn bị tại trường và được vào thẳng chuyên ngành. Điều này giúp Phong có thêm điều kiện tập trung vào chuyên môn và các hoạt động học thuật.

Nhìn lại quyết định năm ấy, Phong chia sẻ: “Em nghĩ rằng khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và không nhất thiết phải đi qua một cánh cửa nhất định chúng ta mới đến được nơi mà chúng ta mong muốn”.

Với Phong, điều quan trọng không nằm ở việc mọi kế hoạch ban đầu có diễn ra đúng như dự tính hay không, mà ở khả năng nhìn nhận những gì đã xảy ra, tìm kiếm hướng đi mới và chủ động chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chính tinh thần ấy đã theo cậu trong những năm học tại FPTU, từ quyết định chọn chuyên ngành AI đến hành trình nghiên cứu và làm việc tại doanh nghiệp.

Văn Phong tốt nghiệp trước thời hạn và trở thành kỹ sư AI ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Theo đuổi AI từ sự tò mò đến những công bố khoa học

Khi vào đại học, Phong chưa thực sự hiểu sâu về trí tuệ nhân tạo. Việc lựa chọn chuyên ngành này xuất phát từ mong muốn thử sức với một lĩnh vực cậu nhận thấy có nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.

Từ nền tảng lập trình được tiếp cận ở phổ thông, Phong dần khám phá những bài toán phức tạp hơn trong quá trình học. Sau thời gian trải nghiệm, Phong nhận thấy AI phù hợp với định hướng của mình.

Kết thúc chương trình đại học sau 3 năm, nam sinh đạt GPA 9,18/10, điểm đồ án tốt nghiệp 9,0/10 và hai lần giành danh hiệu Cóc Vàng khối Kỹ thuật (danh hiệu cao nhất dành cho sinh viên xuất sắc nhất của khối ngành) vào các học kỳ Summer 2024 và Fall 2024. Bên cạnh đó, Phong cũng sở hữu chứng chỉ IELTS Academic 8.0.

Dấu ấn đáng chú ý trong hành trình học tập của Phong còn nằm ở hoạt động nghiên cứu khoa học. Cậu là đồng tác giả của 3 công trình liên quan đến việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và kỹ thuật truy xuất thông tin tăng cường bằng dữ liệu bên ngoài (RAG) trong giáo dục cá nhân hóa.

Theo Phong, sự tận tâm của giảng viên và môi trường học tập cởi mở tại FPTU cũng góp phần tạo điều kiện để cậu tự tin đặt câu hỏi, trao đổi những nội dung chưa hiểu và tìm tòi sâu hơn. Với một lĩnh vực thay đổi nhanh như AI, khả năng tự học và tinh thần sẵn sàng cập nhật kiến thức trở thành những yếu tố quan trọng để duy trì tiến bộ.

Văn Phong (giữa) tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học.

Không chỉ có những dòng code

Nếu thành tích học tập và nghiên cứu cho thấy sự tập trung cao của Phong vào chuyên môn, thì những hoạt động ngoài giảng đường lại hé lộ một khía cạnh khác của chàng trai ngành AI: sẵn sàng bước ra khỏi vùng quen thuộc để thử sức ở những lĩnh vực mới. Trong thời gian học tại FPTU, Phong từng giữ vai trò Phó Chủ tịch học thuật Câu lạc bộ Tiếng Anh từ học kỳ Fall 2024 đến Summer 2025.

Cậu cũng tham gia nhiều cuộc thi lập trình và hackathon AI như ICPC, Face Analysis Challenge, Data Augmentation Challenge, OlpAI, FAlgo, F-TalentCode, UIT Data Science Challenge và Danang Code League.

Tuy nhiên, những trải nghiệm đáng nhớ của Phong không chỉ đến từ các sân chơi công nghệ. Năm 2024, cậu cùng đồng đội giành giải Nhất bảng phim ngắn F-Lens năm 2024. Sang năm 2025, với một đội hình mới, Phong tiếp tục gặt hái thành công và giành giải Ba tại cuộc thi này. Chia sẻ về cơ duyên đến với làm phim, Phong cho biết nó khá tình cờ, khi một người anh trong câu lạc bộ rủ Phong tham gia quay video. Từ lời mời ấy, cậu có cơ hội làm quen với những người có kinh nghiệm, thử diễn trước ống kính và phối hợp với các thành viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, Phong cùng đội Vietricesmart cũng lọt vào top 15 Business Challenge 2025 và giành giải Triển vọng tại cuộc thi này. Đây là sân chơi dành cho những “doanh nhân sinh viên” sẵn sàng biến ý tưởng thành giải pháp, ứng dụng AI để giải quyết những bài toán thực tế. Cậu cũng đạt giải Ba tại FAlgo 2025 - cuộc thi học thuật về công nghệ, là không gian phát hiện, bồi dưỡng các “nhân tố xuất sắc” cho đội tuyển FPTU tham gia cuộc thi danh giá như: Olympic tin học sinh viên và ACM/ICPC. Những hoạt động này giúp Phong rèn luyện khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng trước đông người và phối hợp nhóm - các kỹ năng cần thiết khi đưa một giải pháp công nghệ đến với người sử dụng.

Phong cho rằng môi trường tại FPTU không chỉ mang đến cơ hội phát triển chuyên môn mà còn giúp sinh viên khám phá những khả năng khác của bản thân. Với cậu, việc học công nghệ không đồng nghĩa với chỉ tham gia các cuộc thi lập trình. Những trải nghiệm về ngôn ngữ, phim ảnh, khởi nghiệp hay hoạt động cộng đồng đều góp phần mở rộng góc nhìn và giúp người học hiểu hơn về cách làm việc cùng những người có nền tảng khác mình.

Cùng với các cộng sự, Văn Phong (ngoài cùng, bên trái) thực hiện đồ án tốt nghiệp về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện bệnh trên tôm.

Từ thực tập sinh đến kỹ sư AI khi còn trên giảng đường

Trong học kỳ Fall 2025, Phong tham gia học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp (On-the-Job Training - OJT) trong một nhóm AI của FPT Software với sự hỗ trợ kết nối từ Phòng Quan hệ doanh nghiệp của trường. Đây là giai đoạn giúp cậu tiếp xúc trực tiếp với công việc, hiểu rõ hơn cách một nhóm kỹ thuật phối hợp để giải quyết vấn đề và phát triển sản phẩm.

Sau kỳ OJT, nhận thấy bản thân phù hợp với công việc và muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, Phong chủ động trao đổi với quản lý dự án và trưởng nhóm về nguyện vọng tiếp tục làm việc. Từ tháng 1/2026, cậu chính thức trở thành kỹ sư AI tại FPT Software Cần Thơ song song với việc hoàn thành chương trình đại học.

Đó cũng là lúc Phong phải đối mặt với áp lực lớn về thời gian. Cậu cho biết có giai đoạn mình phải hoàn thành khối lượng môn học của gần hai học kỳ trong một học kỳ, song song với công việc toàn thời gian tại công ty. Để theo kịp tiến độ, cậu cố gắng tập trung tối đa trong giờ học, tận dụng thời gian trên lớp để nắm kiến thức và dành buổi tối hoàn thành bài tập, tìm hiểu những nội dung còn thiếu. Sự hỗ trợ từ bạn bè cũng là nguồn động viên quan trọng trong giai đoạn này.

Trong thời gian tới, Phong dự định duy trì công việc kỹ sư AI tại FPT Software Cần Thơ, đồng thời tìm kiếm học bổng thạc sĩ và tiến sĩ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. “Qua quá trình học và làm, em nhận thấy mình còn nhiều điều muốn tìm hiểu sâu hơn, nên mong có cơ hội được đào tạo bài bản hơn về AI và nghiên cứu”, Phong chia sẻ.