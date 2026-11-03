Toàn cảnh vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm ở Thái Lan, Madam Pang phải vào cuộc

Sự việc diễn ra sau trận hòa 2-2 căng thẳng giữa Kanchanaburi Power FC và Pattaya United tại vòng 9 Thai League 2 ngày 1/11 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thể thao khu vực Đông Nam Á. Hành vi có dấu hiệu phân biệt chủng tộc từ một nhóm cổ động viên chủ nhà đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gây ra làn sóng bất bình lớn.

Diễn biến căng thẳng trên sân Nong Prue

Trận chạm trán giữa Pattaya United và Kanchanaburi Power diễn ra vô cùng quyết liệt và khép lại với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, mồi lửa tranh cãi chỉ thực sự bùng phát ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. Trong lúc HLV Park Hang-seo cùng các thành viên ban huấn luyện di chuyển về phía đường hầm, một nhóm CĐV quá khích của Pattaya United trên khán đài gần đó đã liên tục đưa ra những lời lẽ lăng mạ, miệt thị nguồn gốc xuất thân của ông. Đáng chú ý, nhóm người này còn cố tình mang món kim chi ra với thái độ chế giễu và phân biệt sắc tộc công khai.

(Video ông Park tranh cãi với CĐV, Video: seasia goal)

Vốn là nhà cầm quân thẳng thắn và giàu cảm xúc, HLV Park Hang-seo đã phẫn nộ trước những hành vi xúc phạm nhắm vào mình cùng các cộng sự. Ông trực tiếp tiến về phía khán đài để phản ứng và yêu cầu nhóm CĐV dừng ngay các hành động thiếu tôn trọng. Nhận thấy tình hình có nguy cơ leo thang thành xô xát, lực lượng an ninh sân cùng ban lãnh đạo CLB Kanchanaburi đã lập tức can thiệp, hộ tống chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò vào phòng thay đồ an toàn.

Ông Park Hang-seo tức giận tiến về phía khán đài tranh cãi với CĐV (Ảnh: CMH)

Phản ứng quyết liệt từ các bên liên quan

Ngay sau sự cố, ban lãnh đạo CLB Kanchanaburi Power đã phát đi thông điệp mạnh mẽ, lên án gay gắt mọi hành vi lăng mạ và phân biệt chủng tộc trong thể thao. Đội bóng nhanh chóng thu thập các bằng chứng video, hình ảnh để gửi kiến nghị chính thức lên Ban tổ chức Thai League và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những cá nhân vi phạm nhằm bảo vệ danh dự cho HLV trưởng.

Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm ở cấp lãnh đạo cao nhất. Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã trực tiếp chỉ đạo Ban Kỷ luật mở cuộc điều tra làm rõ. Bà khẳng định FAT luôn giữ thái độ "không khoan nhượng" đối với bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hay miệt thị văn hóa nào trên các sân cỏ Thái Lan. Theo quy định kỷ luật của FAT, hành vi này có thể đối mặt với mức phạt tài chính từ 10.000 đến 100.000 baht, đi kèm các hình phạt bổ sung đối với CLB chủ quản sân như cấm khán giả, cấm thi đấu sân nhà hoặc trừ điểm nếu tái phạm nghiêm trọng. Phía LĐBĐ Thái Lan cho biết sẽ có thông tin chính thức sau khi vụ được làm rõ.

Sự cố cũng làm bùng nổ làn sóng chỉ trích từ truyền thông khu vực. Các trang báo thể thao uy tín tại Thái Lan đồng loạt cho rằng hành động không đẹp của nhóm CĐV Pattaya United đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giải chuyên nghiệp Thai League.