Bước ngoặt trong cuộc đời Quán quân Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức

Ngày 1/11 vừa qua, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế chung cuộc đầy danh giá là Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với 240 điểm, nam sinh xuất sắc vượt qua 3 đối thủ để trở thành nhà vô địch. Trước đó, Anh Đức cũng ghi dấu ấn với loạt thành tích học tập nổi bật như giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử, giải Ba Olympic Lịch sử của Đại học Quốc gia Hà Nội và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Thế nhưng, ít ai biết tình yêu với môn Lịch sử của nhà vô địch Olympia 2026 bắt đầu từ một câu chuyện khá đặc biệt. Tham gia chương trình Café Sáng trên sóng VTV3 mới đây, Anh Đức đã có những tiết lộ đầy thú vị về bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình và bước ngoặt đó có liên quan đến người bà mà nam sinh kính trọng nhất.

Anh Đức và bà ngoại trong chương trình Café Sáng của VTV mới đây

Chia sẻ trong chương trình, Anh Đức kể: “Vào năm lớp 4, mình khá nghiện game. Khi đó, bà là người đã định hướng cho mình một sở thích mới, đó là đọc và tìm hiểu về lịch sử để giúp mình cai nghiện game. Và đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, khi mình đến với những câu chuyện lịch sử và những điều bổ ích hơn”.

Từ những cuốn sách lịch sử được bà đưa cho đọc, Đức dần nhận ra niềm yêu thích với các môn khoa học xã hội. Dù thi đỗ vào lớp chuyên Toán của Trường THCS Thanh Xuân nhờ điểm đầu vào môn Toán cao, nam sinh vẫn chủ động dành thời gian đọc sách Lịch sử, Văn học và không muốn theo đuổi con đường thi học sinh giỏi Toán.

Đến năm lớp 7, giáo viên Lịch sử nhận ra năng khiếu của Đức, mời nam sinh tham gia đội tuyển của trường và thi vượt cấp cùng các anh chị lớp 9. Một năm sau, Đức quyết định chuyển từ đội tuyển Toán sang Lịch sử, giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Khi lên cấp 3, nam sinh tiếp tục lựa chọn lớp chuyên Sử tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Cũng trong chương trình Café Sáng, bà của Anh Đức đã tiết lộ thêm nhiều câu chuyện về thói quen đọc sách của cháu trai từ khi còn rất nhỏ. Theo lời bà, mới 3 tuổi, Đức đã có thể tự đọc báo vanh vách, ghi nhớ các con số và khiến mọi người trong khu tập thể Đức từng ở gọi vui cậu là “thần đồng”.

Đoàn Lê Anh Đức là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Niềm yêu thích tìm hiểu kiến thức của Đức còn thể hiện qua những dịp gia đình sum họp. Trong khi mọi người trò chuyện, cậu bé lại mang theo bộ Magellan của mẹ và sách luật của người thân để đọc. Bà ngoại Đức kể: “Mỗi dịp Tết, cả nhà ngồi chơi, nói chuyện, nhưng riêng Đức lại mang cả bộ giáo trình Magellan của mẹ cùng bộ luật hình sự của cậu ra đọc. Đức đọc rồi nhớ hết”.

Thậm chí, khi mới học lớp 2, lớp 3, Đức đã có thể ghi nhớ nhiều nội dung đến mức người lớn hỏi về điều luật nào, nam sinh cũng biết để trả lời. Theo bà ngoại, đó là những sở thích đã hình thành từ rất sớm, chứ không phải đến khi lớn lên Đức mới bắt đầu ham đọc sách. Trong chương trình, bà của Anh Đức cũng chia sẻ rằng gia đình chưa từng chủ động đưa những thành tích của cháu lên truyền thông, bởi không muốn nam sinh trở nên kiêu căng hay quá chú trọng vào những lời khen ngợi.

Ngay cả khi Đức tham gia các cuộc thi và nhận về những bình luận trái chiều, gia đình cũng hạn chế để cậu tiếp xúc với những luồng thông tin tiêu cực. Theo bà, việc chia sẻ câu chuyện lần này không phải để khoe thành tích, mà mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học và gửi đến các bậc phụ huynh thêm một góc nhìn trong việc đồng hành, định hướng con trẻ.

Tại Chung kết Olympia, bà là người đầu tiên được Đoàn Lê Anh Đức gửi lời cảm ơn và cũng là người tân Quán quân Olympia muốn gặp nhất sau khi thi xong. Có thể thấy chiến thắng của Anh Đức không chỉ đến từ nhiều năm miệt mài ôn luyện, mà còn bắt nguồn từ sự định hướng đúng lúc và đồng hành lặng lẽ của người bà. Chiếc vòng nguyệt quế chung cuộc chắc chắn là món quà ý nghĩa nhất mà nam sinh dành tặng bà, đồng thời là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của nam sinh trường Ams.