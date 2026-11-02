Athena Premium - Du thuyền cao cấp tiên phong mô hình Wellness Cruise chính thức ra mắt

Từ không gian lưu trú cao cấp đến trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện "thân - tâm - trí"

Vịnh Hạ Long sở hữu lợi thế tự nhiên đặc biệt, nhưng việc phát triển điểm đến theo hướng cao cấp đòi hỏi các sản phẩm du lịch không ngừng được làm mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng. 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Quảng Ninh đạt gần 35.200 tỷ đồng doanh thu (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025), đón trên 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt. Trong bối cảnh đó, sản phẩm Athena Premium chính thức ra mắt được định vị theo mô hình Wellness Cruise, đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần xuyên suốt cấu trúc trải nghiệm trong hải trình du lịch trên Vịnh Hạ Long thay vì chỉ đóng vai trò là tiện ích bổ sung riêng lẻ.

Thay vì để hoạt động nghỉ dưỡng chỉ xoay quanh thời gian lưu trú và các điểm tham quan thông thường, Athena Premium hướng đến một trải nghiệm liên tục, trong đó du khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan, tận hưởng dịch vụ và dành thời gian phục hồi năng lượng trong cùng một hải trình. Với chiều dài 110m, tổng diện tích hơn 10.000 m², hệ thống cabin tiêu chuẩn cùng 5 phòng hạng VIP, du thuyền được phát triển như một tổ hợp nghỉ dưỡng trên mặt nước, kết nối liền mạch giữa lưu trú, ẩm thực, thư giãn và giải trí. Dấu ấn nổi bật của Athena Premium là du thuyền tiên phong sở hữu hệ thống Onsen mang tinh thần Nhật Bản trên tàu tại Vịnh Hạ Long tính đến thời điểm hiện tại, sở hữu tổ hợp 13 tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp và phục hồi chuyên sâu, kết hợp cùng không gian lưu trú thượng lưu tương tự như những "dinh thự nổi trên biển".

Định hướng ấy cũng được thể hiện trong cách phát triển không gian lưu trú. Thay vì áp dụng một chuẩn trải nghiệm duy nhất cho mọi du khách, Athena Premium phát triển nhiều cấp độ lưu trú và dịch vụ trong cùng một sản phẩm. Đây là cách doanh nghiệp kết hợp sự đa dạng về nhu cầu với định vị nghỉ dưỡng cao cấp, từ kỳ nghỉ của các cặp đôi và gia đình đến những trải nghiệm riêng tư dành cho nhóm khách hàng đặc biệt. Ở những hạng phòng VIP như Athena Imperial Suite, trải nghiệm riêng tư được mở rộng với diện tích hơn 300m2 cùng các trải nghiệm đặc quyền như bồn tắm onsen ngoài trời, sân hiên riêng, dịch vụ quản gia cao cấp, lounge riêng biệt,...

Năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn trên du thuyền

Không chỉ giới thiệu sản phẩm nghỉ dưỡng, lễ khai trương Athena Premium còn cho thấy tiềm năng khai thác du thuyền như một không gian tổ chức sự kiện cao cấp trên Vịnh Hạ Long, mở rộng tệp khách MICE đến với Hạ Long

Mang chủ đề "Sail into Exceptional", chương trình được đầu tư với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật công phu, sân khấu màn hình LED quy mô cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được bố trí trực tiếp trên du thuyền. Tiệc tối trên vịnh và các hoạt động tham quan, trải nghiệm không gian tàu được kết hợp trong chương trình, tạo nên một sự kiện gắn liền với cảnh quan và trải nghiệm nghỉ dưỡng trên biển.

Việc triển khai đồng thời các hạng mục biểu diễn, sân khấu, kỹ thuật và đón tiếp khách mời trong không gian du thuyền đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận vận hành. Khu vực Sundeck có diện tích khoảng 900 m², sức chứa phù hợp cho các sự kiện quy mô như đám cưới, lễ kỷ niệm, tiệc riêng tư. Kết hợp cùng hệ thống nhà hàng Ambrosia Gallery, lounge trong nhà và ngoài trời, không gian du thuyền có thể được khai thác cho nhiều loại hình chương trình như tiệc chiêu đãi, sự kiện thương hiệu, ra mắt sản phẩm, hội nghị khách hàng và các dịp kỷ niệm riêng tư.

So với những địa điểm tổ chức sự kiện truyền thống, du thuyền tạo thêm lợi thế từ cảnh quan vịnh, không gian trải nghiệm riêng biệt và khả năng kết hợp chương trình với dịch vụ ẩm thực, lưu trú, thư giãn. Khách tham dự không chỉ tham gia một sự kiện tại địa điểm tổ chức, mà còn có cơ hội trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng trên biển trong cùng chương trình.

Athena Premium - Bước phát triển mới của hệ sinh thái du thuyền Athena Group

Athena Premium là bước phát triển tiếp theo trong hành trình hơn một thập kỷ của Athena Group tại Hạ Long, nối tiếp các thương hiệu Athena Royal, Athena Luxury và Signature Halong. Khác biệt của Athena Premium nằm ở việc kết hợp mô hình Wellness Cruise với hệ thống không gian lưu trú cao cấp. Sự tinh tế của đẳng cấp du lịch trên Athena Premium hiện diện trong từng nhịp chuyển động của hải trình: từ những chuyến tàu ra khơi khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của hang động, núi đá Hạ Long, cho đến những không gian nghỉ dưỡng riêng tư, cao cấp, đa dạng hoạt động trải nghiệm văn hóa ngay trên tàu.

Athena Premium Cruise hội tụ tinh hoa trí tuệ Việt khi từ khâu thiết kế, đóng mới, vận hành chuẩn quốc tế đều có sự tham gia của đội ngũ người Việt cùng sự dẫn dắt của Athena Group. Năm 2026, Athena Premium được vinh danh với giải thưởng "Asia’s Finest Concept Cruise 2026" tại Asia Hospitality Awards. Giải thưởng là dấu mốc trong quá trình phát triển dòng sản phẩm Wellness Cruise tiên phong tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt siêu du thuyền cao cấp Athena Premium là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn của Athena Group trong việc phát triển những sản phẩm du lịch cao cấp có giá trị khác biệt, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Hạ Long và khẳng định dấu ấn của thương hiệu du thuyền Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.

Athena Premium Cruise - Tinh Hoa Hội Tụ, Khát Vọng Vươn Xa

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