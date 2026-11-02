Trúng số 43,7 tỷ đồng, chàng trai mang gửi ngân hàng: TIỀN LÃI TIÊU MÃI KHÔNG HẾT dù đã mua nhà và ô tô

Tháng 5/2017, Samuel Abisai - Chàng trai đến từ Kenya đã trở thành chủ nhân của giải độc đắc SportPesa Mega Jackpot trị giá 221 triệu KSh (khoảng 43,7 tỷ đồng). Hơn 6 năm sau khi vận may bất ngờ ập đến, hồi đầu năm nay, Samuel Abisai đã tiết lộ cách bảo vệ khối tài sản khổng lồ. Thay vì tiêu tiền trúng số, anh lựa chọn gửi tiết kiệm với mức lãi suất 16%/năm, sử dụng tiền lãi để trang trải cuộc sống và thực hiện những kế hoạch cá nhân.

Ở thời điểm trúng số, Samuel Abisai mới 28 tuổi. Khoản tiền 43,7 tỷ đồng chắc chắc đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chàng trai Kenya. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng tiêu xài, Abisai quyết định giữ nguyên khoản tiền trúng số này.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Mic Chec với host Mwafreeka, được công chiếu vào đầu năm 2026, Samuel Abisai cho biết mình vẫn còn gần như toàn bộ số tiền trúng số, trái với những tin đồn cho rằng anh đã tiêu hết khoản tiền này.

Lúc trúng số vào tháng 5/2017, Samuel Abisai mới 28 tuổi

Samuel Abisai kể rằng ngay sau khi nhận được tiền thưởng, anh đã gửi toàn bộ khoản tiền vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn với mức lãi suất 16%/năm. Với số tiền gốc 221 triệu KSh (khoảng 43,7 tỷ đồng), khoản lãi theo mức lãi suất này tương đương 35,36 triệu KSh (khoảng 6,99 tỷ đồng) mỗi năm. Khoản thu nhập thụ động này trở thành nguồn tài chính đáng kể để Abisai duy trì cuộc sống mà không cần tiêu vào phần tiền gốc. Anh cho biết nhờ có tiền lãi gửi tiết kiệm, anh đã mua một chiếc ô tô và một căn nhà tại Nairobi.

“Chiếc xe và căn nhà, tôi mua bằng tiền lãi gửi tiết kiệm chứ không phải tiền trúng số” - Abisai chia sẻ.

Anh cũng cho rằng với khoản thu nhập hàng tháng từ tiền gửi, chỉ riêng việc tiêu hết số tiền lãi này cũng đã là điều không dễ dàng, ngay cả với người có lối sống phóng khoáng. Theo Abisai, số tiền lãi đủ lớn để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt và giúp anh không phải lo lắng quá nhiều về tài chính.

Trước khi trở thành triệu phú nhờ xổ số, Abisai vốn đã có những dự định riêng cho tương lai. Anh tiết lộ mình từng xây dựng kế hoạch 5 năm từ trước khi trúng thưởng. Khi ấy, chàng trai Kenya đã sở hữu một công ty thiết kế quần áo. Khoản tiền trúng số vì thế không phải là mốc khởi đầu cho sự nghiệp của Abisai, nó chỉ đơn thuần là giúp những ý tưởng và mục tiêu đã ấp ủ có cơ hội được thực hiện nhanh hơn.

Samuel Abisai trong Podcast chia sẻ về cách sử dụng khoản tiền trúng số

Dù trúng số từ năm 2017, Abisai không lập tức thay đổi lối sống. Anh tiết lộ phải đến năm 2018 mới bắt đầu thử sử dụng tiền trúng thưởng sau khoảng thời gian dành để ổn định tinh thần và suy nghĩ kỹ về những quyết định tài chính.

Ngay sau khi gửi tiền vào ngân hàng, Abisai đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đến Hà Lan. Chuyến đi đã được thanh toán trước, giúp anh có thời gian nghỉ ngơi, tránh áp lực từ những người xung quanh và không vội vàng đưa ra các quyết định liên quan đến tài sản.

Việc trở thành tỷ phú sau một đêm cũng khiến Abisai phải đối mặt với những vấn đề ngoài dự kiến. Sau khi thông tin anh trúng số lan rộng, Abisai nhận được vô số cuộc gọi và lời đề nghị hỗ trợ tài chính. Một số người tìm đến tận nhà, trong khi những lời nhờ vả còn xuất hiện thông qua người thân. Áp lực lớn đến mức Abisai phải đổi số điện thoại để hạn chế những cuộc gọi liên tục làm phiền.

Trải nghiệm này càng khiến anh nhận ra số tiền trúng thưởng sẽ không hẳn là một vận may nếu không được quản lý cẩn thận. Abisai nhấn mạnh rằng anh chưa bao giờ nghĩ 221 triệu KSh (khoảng 43,7 tỷ đồng) là khoản tiền có thể tiêu mãi không hết. Chính lối tư duy này đã thúc đẩy anh chú trọng hơn đến việc đầu tư và xây dựng nguồn thu nhập lâu dài, thay vì chỉ tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Hơn 9 năm sau ngày trúng số, Abisai cho biết đã đa dạng hóa các khoản đầu tư và duy trì cuộc sống tương đối giản dị. Câu chuyện của anh cho thấy việc nhận được một khoản tiền lớn bất ngờ không đồng nghĩa với việc phải lập tức thay đổi mọi thứ. Thay vào đó, việc bảo toàn tiền gốc, sử dụng nguồn thu nhập từ lãi và lên kế hoạch dài hạn đã giúp anh duy trì sự ổn định tài chính trong nhiều năm.

(Nguồn: nijob.co.ke)