Đi nhận đất tái định cư 84 m2 cạnh đường 10 làn xe, một người bán vé số được Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nói: "Cho nợ tiền đất, xây nhà tình thương"

Sáng 1/11, tại Khu tái định cư An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), lễ bàn giao nền đất cho các hộ dân nhường đất thực hiện những công trình phục vụ APEC 2027 đã diễn ra. Hàng trăm người dân có mặt từ sớm, háo hức đón nhận nền đất mới sau thời gian chờ đợi, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc sống tại nơi ở mới.

Giữa không khí ấy, câu chuyện của anh Doãn Ngọc Cao, người đàn ông bị thương tật hai chân, mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cuộc gặp tình cờ với ông Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, ngay trước buổi lễ đã mang đến cho anh thêm hy vọng về một mái nhà ổn định.

Anh Doãn Ngọc Cao

Cuộc trò chuyện đặc biệt bên chiếc xe ba bánh

Hơn 20 năm trước, một biến cố khiến đôi chân anh Cao bị thương tật, không thể tự đi lại. Từ đó, chiếc xe ba bánh giúp anh rong ruổi bán vé số nuôi hai con. Anh quê An Giang, đến Phú Quốc sinh sống tại khu Bãi Đất Đỏ.

Khi đất của gia đình nằm trong phạm vi xây dựng các công trình phục vụ APEC 2027, anh được bố trí nền tái định cư. Thế nhưng, niềm vui có đất mới đi cùng nỗi lo tiền xây nhà: thu nhập bán vé số bấp bênh, khoản trợ cấp khuyết tật chỉ 750.000 đồng mỗi tháng.

Đi qua khu vực tổ chức lễ bàn giao, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, dừng lại hỏi chuyện anh Cao. Nghe hoàn cảnh của người bán vé số, ông đưa ra hướng hỗ trợ.

"Tạm thời tiền sử dụng đất của nền tái định cư sẽ được ghi nợ, khi nào có điều kiện thì nộp sau nhen", ông Nơi nói. Đồng thời, ông đề nghị đưa anh vào danh sách xem xét hỗ trợ nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết và dặn cán bộ quan tâm, hỗ trợ gia đình.

"Anh yên tâm. Trước mắt cứ nhận đất nền đi, sau này sẽ cố gắng xem xét cất nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho anh", ông động viên.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trò chuyện với anh Cao

Anh Cao bày tỏ niềm vui, mong sớm nhận được hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Phương án ghi nợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ xây nhà sẽ cần được các đơn vị liên quan tiếp tục xem xét, thực hiện theo quy định.

Nền đất hơn 84 m² cạnh đường 10 làn xe

Không thể tự di chuyển, anh Cao được ban tổ chức hỗ trợ vào khu vực ghế ngồi và lên sân khấu. Anh là người đầu tiên được ông Đinh Văn Nơi trao hồ sơ đất. Nền đất gia đình anh rộng hơn 84 m², cách nơi ở cũ hơn 1 km.

Khu tái định cư An Thới rộng 23,87 ha, quy mô 1.200 nền. Sau khoảng 8 tháng triển khai, hạ tầng thiết yếu đã đủ điều kiện bàn giao. Khu có 25 tuyến đường nội bộ dài tổng cộng 7,29 km; hệ thống điện, nước, viễn thông ngầm hóa và quỹ đất dành cho trường học, công viên.

Đáng chú ý, khu dân cư nằm cạnh đường tỉnh ĐT.975, tuyến đường đang được mở rộng lên 10 làn xe, kết hợp đường sắt nhẹ LRT ở giữa. Khoảng cách gần khu ở cũ cũng giúp các hộ dân thuận tiện duy trì sinh hoạt, công việc và những mối liên hệ quen thuộc.

Theo ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc của Sun Group, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn vì thời tiết và việc vận chuyển vật tư, thiết bị từ đất liền.

Cận cảnh khu đất người dân được nhận để tái định cư

Để bảo đảm tiến độ, Sun Group đã hỗ trợ khoảng 120 tỷ đồng, tương đương 39% giá trị hợp đồng, giúp nhà thầu bổ sung nguồn lực, duy trì thi công liên tục.

Có nền đất mới, người dân vẫn mong sớm có nhà

Không riêng anh Cao, ông Võ Tấn Tườn, người sống ở Bãi Đất Đỏ từ năm 1997, cũng đến nhận nền với nhiều cảm xúc. Bị tật ở chân từ nhỏ, từng bám biển nuôi con, ông vui khi thấy nơi ở mới khang trang nhưng còn trăn trở về chi phí dựng nhà.

Tại lễ bàn giao, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ then chốt đối với tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Ông yêu cầu chính quyền rà soát từng hoàn cảnh, đặc biệt là người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ khó khăn, để có phương án hỗ trợ thiết thực; đồng thời đơn giản hóa thủ tục đất đai, xây dựng và tạo điều kiện chuyển đổi nghề cho người dân.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết bốn khu tái định cư An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho tổng cộng 2.600 nền. Chính quyền đặt mục tiêu bảo đảm các điều kiện để người dân ổn định chỗ ở và sinh kế sau khi di dời.

Với anh Cao, hồ sơ đất vừa nhận đánh dấu bước đầu tiên trên hành trình ổn định cuộc sống. Phía trước vẫn còn nhiều khoản phải lo, nhưng lời đề nghị hỗ trợ tại buổi lễ đã mở thêm hy vọng để gia đình anh sớm có một mái nhà thực sự, ngay trên vùng đất đang đổi thay từng ngày trước thềm APEC 2027.