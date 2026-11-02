Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể người đàn ông nhịn ăn 382 ngày liên tục?

Hầu hết mọi người đều có thể nhịn ăn trong ít nhất vài tuần, hoặc có thể lâu hơn một chút. Tuy nhiên, cuối cùng thì tình trạng kiệt sức vì đói cũng sẽ dẫn đến tử vong.

Mặc dù vậy, giới hạn về thời gian con người có thể nhịn ăn lại khá phức tạp; nếu không có nước, con người khó có thể sống sót quá một tuần, nhưng thời gian để cơn đói gây tử vong thì khác nhau đáng kể. Hãy nhìn vào câu chuyện của Angus Barbieri - người đàn ông 27 tuổi gốc Scotland đã không ăn bất cứ thứ gì trong suốt 382 ngày, kết thúc vào ngày 11 tháng 7 năm 1966.

Tư liệu về cuộc nhịn ăn của Barbieri khá hạn chế: chỉ có một vài bài báo cũ kể lại trải nghiệm của ông và thuyết phục hơn là một báo cáo trường hợp lâm sàng mô tả trải nghiệm này do các bác sĩ của ông xuất bản trên tờ Postgraduate Medical Journal vào năm 1973.

Đây được coi là kỷ lục nhịn ăn lâu nhất thế giới được ghi nhận.

Theo báo cáo đó, Barbieri đã đến Khoa Y thuộc Bệnh viện Hoàng gia Dundee, Scotland hơn một năm trước đó để tìm kiếm sự trợ giúp.

Vào thời điểm đó, các bác sĩ nhận định ông bị "béo phì nghiêm trọng" với cân nặng lên tới 456 pound (207 kg). Họ đã đưa ông vào một liệu trình nhịn ăn ngắn hạn với suy nghĩ điều này sẽ giúp ông giảm bớt cân nặng, dù không kỳ vọng ông duy trì được lâu.

Nhưng khi những ngày không ăn uống dần chuyển thành nhiều tuần, Barbieri lại tỏ ra vô cùng hào hứng muốn tiếp tục chương trình.

Dù mục tiêu của ông nghe có vẻ vô lý và mạo hiểm - việc nhịn ăn trên 40 ngày vốn được coi là rất nguy hiểm ở thời điểm đó cũng như hiện nay - ông vẫn muốn đạt được "cân nặng lý tưởng" của mình là 180 pound (82 kg). Vì vậy, ông tiếp tục nhịn ăn.

Trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ, ông sống và hoạt động thường nhật chủ yếu tại nhà trong suốt thời gian nhịn ăn, chỉ đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ và ở lại qua đêm.

Các xét nghiệm đường huyết thường xuyên - nhằm chứng minh rằng ông vẫn có thể hoạt động bình thường dù bị hạ đường huyết nặng - đã giúp các bác sĩ xác nhận rằng ông thực sự không ăn gì. Tuần này qua tuần khác, rồi tháng này qua tháng khác trôi qua.

Barbieri có bổ sung vitamin vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt quá trình nhịn ăn, bao gồm cả thực phẩm bổ sung kali và natri.

Ông được phép uống cà phê, trà và nước khoáng có ga, tất cả đều là những thức uống tự nhiên không chứa calo. Ông cho biết đôi khi cũng có thêm một chút đường hoặc sữa vào trà, đặc biệt là trong vài tuần cuối cùng của kỳ nhịn ăn.

Kết thúc quá trình khắc nghiệt này, Barbieri cán mốc 82 kg trên bàn cân. 5 năm sau, ông vẫn duy trì được hầu hết trọng lượng đã giảm, giữ mức cân nặng 196 pound (89 kg).

Ông giữ được cân nặng trên 80kg đến cuối đời

Giới hạn của cơ thể con người

Cuộc nhịn ăn của người đàn ông Scotland này có lẽ là ví dụ cực đoan nhất về chế độ ăn kiêng nhịn đói từng được ghi nhận.

Tối thiểu đã có một người được cho là nhịn ăn lâu hơn Barbieri; đó là người đàn ông tên Dennis Galer Goodwin, kéo dài 385 ngày tuyệt thực để khẳng định sự vô tội của mình trước cáo buộc hiếp dâm trước khi bị cưỡng chế ăn qua ống xông.

Tuy nhiên, chế độ khắc nghiệt của Barbieri không phải là ca nhịn ăn vì lý do sức khỏe có thời lượng gây kinh ngạc duy nhất. Năm 1964, các nhà nghiên cứu đã xuất bản một nghiên cứu chỉ ra rằng "nhịn đói kéo dài" có thể là phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh béo phì nghiêm trọng, trong đó có ít nhất một bệnh nhân đã nhịn ăn tới 117 ngày.

Vì lý do y tế, một vài người khác đã vượt qua mốc nhịn ăn 200 ngày, mặc dù có ít nhất một trường hợp tử vong trong giai đoạn bắt đầu ăn trở lại (re-feeding).

Theo một nghĩa nào đó, những câu chuyện này cho thấy khả năng kinh ngạc của cơ thể (trong một số trường hợp hiếm hoi) khi sống nhờ vào lượng mỡ dự trữ của chính nó, với điều kiện lượng mỡ dự trữ ban đầu phải cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn, những chế độ ăn kiêng cực đoan như thế này có thể dẫn đến tử vong. Không ai có thể sống thiếu năng lượng - nguồn năng lượng vốn đến từ thức ăn và có thể trích từ lượng mỡ dự trữ, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định.

Mặc dù "nhịn đói" như một phương pháp điều trị từng khá phổ biến trong những năm 1960 và 1970, các bác sĩ đã từ bỏ chiến lược này vì nó dễ gây tử vong cho bệnh nhân.

Sau một khoảng thời gian nhất định, cơ thể sẽ đốt hết mỡ và cơ bắp, cuối cùng dẫn đến những thay đổi thể chất làm tăng đáng kể nguy cơ bị đột quỵ tim gây tử vong.

Ngay cả các chế độ ăn ít calo không cung cấp đủ dinh dưỡng cũng đã từng gây tử vong, với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các dấu hiệu đặc trưng của việc kiệt sức vì đói.

Nhưng như trường hợp của Barbieri cho thấy, câu hỏi về việc con người có thể sống bao lâu nếu không có thức ăn là một vấn đề rất phức tạp.

Trước bữa ăn đầu tiên sau kỳ nhịn ăn, ông tuyên bố mình đã quên mất hương vị của thức ăn. Vào buổi sáng tháng Bảy năm đó, bữa sáng của ông gồm một quả trứng luộc, một lát bánh mì phết bơ và một tách cà phê đen.

Theo một báo cáo đăng trên tờ Chicago Tribune, ngày hôm sau ông chia sẻ với một phóng viên: "Tôi thực sự thưởng thức trọn vẹn quả trứng của mình và cảm thấy rất no."

Nguồn: Science Alert