Ảnh hưởng không khí lạnh yếu, Bắc Bộ mưa dông

Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp xuống gây mưa ngắt quãng ở Bắc Bộ với lượng mưa 10-30mm, riêng vùng núi Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang có nơi mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa dông trong chiều và đêm nay với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp xuống gây mưa ngắt quãng ở Bắc Bộ. (Ảnh: Quang Hải)



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La và Lào Cai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3h đến 15h ngày 2/11, khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dương Quỳ 151mm, Nậm Rạng 105,2mm... Từ 12h đến 15h ngày 2/11, khu vực tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to như: Mường Bằng 55,2mm, Chiềng Chăn 44mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa

Trong khoảng từ 15h20 đến 21h20, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Sơn La: Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mung, Mai Sơn, Ngọc Chiến, phường Mộc Châu, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Tân Yên, Xím Vàng, Yên Sơn;

- Lào Cai: Tằng Loỏng, Võ Lao; Văn Bàn; Bảo Thắng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo đêm 2/11 và ngày 3/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.