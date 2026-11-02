Nấu cơm xong, có nên rút phích cắm nồi cơm điện hay không?

Việc có nên rút phích cơm điện sau khi cơm chín hay không tùy thuộc vào nhu cầu và ưu tiên của mỗi gia đình. Nếu bạn cần cơm luôn nóng hổi, hãy duy trì chế độ giữ ấm cho đến bữa ăn. Còn nếu coi trọng việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ nồi cơm, bạn có thể rút phích cắm. Việc rút phích luôn cần thiết khi cơm đã được lấy ra hết.

Khi cơm đang nấu, nồi ở chế độ "Cook" (nấu) sẽ với công suất cao để đun sôi nước và làm chín gạo thông qua hơi nóng. Khi cơm cạn nước, nồi tự động chuyển sang chế độ "Warm" (giữ ấm) để tiếp tục giúp cơm chín hẳn và duy trì nhiệt độ cơm, tránh bị nguội.

Chế độ "Warm" sử dụng công suất thấp, đủ để giữ cơm ở nhiệt độ lý tưởng mà không làm cháy khét. Điều này giúp bạn không phải lo cơm bị nguội nếu không ăn ngay sau khi nấu.

Ảnh minh họa.

Nếu bạn không rút phích cắm, nồi cơm điện sẽ tự động giữ ấm cơm, đảm bảo cơm luôn ở trạng thái ngon nhất. Điều này đặc biệt tiện lợi nếu gia đình bạn thường ăn cơm nhiều bữa trong ngày hoặc có người về muộn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc rút phích cắm nồi cơm điện là cần thiết. Nếu bạn không cần giữ cơm nóng hoặc đã ăn xong, nên rút phích cắm để tiết kiệm điện năng. Dù chế độ giữ ấm tiêu tốn ít điện, việc giữ ấm liên tục trong nhiều giờ vẫn gây lãng phí năng lượng, nhất là khi cơm không được sử dụng ngay.

Đồng thời, khi giữ ấm quá lâu (trên 12 tiếng), lòng nồi dễ bị khô, tạo cháy ở đáy nồi. Điều này làm giảm tuổi thọ của nồi và ảnh hưởng đến hương vị cơm. Đối với các dòng nồi cơm điện cũ hoặc kém chất lượng, việc hoạt động liên tục có thể dẫn đến nguy cơ chập điện hoặc cháy nổ, đặc biệt nếu nguồn điện không ổn định.

Khi nào nên rút phích cắm nồi cơm điện?

- Sau khi cơm chín và ăn ngay: Nếu dự định ăn cơm ngay sau khi nấu chín, bạn có thể tắt nồi và rút phích cắm để tiết kiệm điện năng. Điều này phù hợp với các gia đình chỉ ăn một bữa cơm trong ngày.

- Khi không có nhu cầu giữ ấm lâu: Nếu cơm chín nhưng không được ăn trong thời gian ngắn, bạn có thể để cơm nguội tự nhiên rồi bảo quản trong tủ lạnh. Khi cần, bạn chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng hoặc hấp cách thủy.

- Khi nồi cơm điện đã hoạt động đủ lâu: Để tránh nồi bị cháy hoặc giảm tuổi thọ, bạn nên rút phích cắm nếu chế độ giữ ấm đã kéo dài quá 8-10 tiếng.

Những lưu ý khi dùng nồi cơm điện

-Lau khô lòng nồi trước khi đặt vào thân máy

Sau khi vo gạo hoặc vệ sinh, cần lau khô hoàn toàn mặt ngoài và đáy lòng nồi trước khi đặt vào thân máy.

Nước còn đọng ở đáy có thể tiếp xúc với mâm nhiệt trong quá trình nấu, ảnh hưởng đến khả năng truyền nhiệt và khiến khu vực này dễ bám cặn. Vì vậy, trước khi đặt lòng nồi vào máy, nên dùng khăn sạch lau khô phần đáy và kiểm tra xem có hạt gạo hay bụi bẩn bám trên mâm nhiệt hay không.

-Không cho quá nhiều thực phẩm vào nồi

Nhiều mẫu nồi cơm điện hiện nay có thêm chức năng nấu cháo, hấp hoặc hầm. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần tuân thủ dung tích mà nhà sản xuất khuyến nghị.

Đặc biệt, với những món dễ sôi trào như cháo, súp hoặc các loại đậu, không nên cho quá nhiều nước và nguyên liệu. Thức ăn trào ra ngoài không chỉ làm bẩn thân nồi mà còn có thể lọt vào các bộ phận bên trong, ảnh hưởng đến thiết bị.

-Hạn chế dùng dụng cụ kim loại để xới cơm

Ảnh minh họa.

Muỗng kim loại hoặc những dụng cụ có cạnh sắc có thể làm xước lớp chống dính bên trong lòng nồi. Khi lớp phủ bị tổn thương, việc vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn.

Tốt nhất nên sử dụng muỗng nhựa, silicone hoặc dụng cụ chuyên dụng đi kèm sản phẩm. Nếu lớp chống dính đã bong tróc hoặc xuống cấp nghiêm trọng, nên thay lòng nồi phù hợp thay vì tiếp tục sử dụng trong thời gian dài.

-Đừng bỏ qua nắp trong, van thoát hơi và gioăng cao su

Nhiều người chỉ rửa lòng nồi sau khi nấu mà quên vệ sinh các bộ phận khác. Trong khi đó, nắp trong, van thoát hơi, gioăng cao su và khay hứng nước là những vị trí dễ tích tụ hơi nước, tinh bột và cặn thức ăn.

Nếu không được làm sạch thường xuyên, các bộ phận này có thể xuất hiện mùi khó chịu, nấm mốc hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cơm.

Sau mỗi lần sử dụng, nên tháo những bộ phận được nhà sản xuất cho phép tháo rời để vệ sinh, sau đó để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.