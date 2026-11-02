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Ăn mỗi ngày một cây mía mong chữa tiểu đường, người đàn ông tê người, nói khó

| | Sống

Tin lời trên mạng rằng mía có thể chữa tiểu đường, người đàn ông ăn mỗi ngày một cây, sau đó xuất hiện triệu chứng bất thường, đường huyết lên tới 18 mmol/L.

Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường nhiều năm, trước đó điều trị tại Phú Thọ. Thời gian gần đây, sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội cho rằng ăn mía, uống nước mía có thể chữa bệnh, người đàn ông thay đổi chế độ ăn uống. Mỗi ngày, ông ăn một cây mía với hy vọng cải thiện tình trạng sức khỏe.

Không lâu sau, ông thấy tê người, nói khó. Khi được đưa đi khám, kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lên tới 18 mmol/L. Những biểu hiện bất thường khiến gia đình lo lắng, đưa ông đến cơ sở y tế kiểm tra.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, mía chứa hàm lượng đường cao, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Một cây mía nặng khoảng 120-180 g được ước tính chứa lượng đường tương đương 24-36 thìa cà phê, tùy loại và cách tính.

Việc ăn mía hoặc uống nước mía thường xuyên, nhất là với số lượng lớn, có thể khiến người bệnh khó kiểm soát đường huyết.

Mía chứa hàm lượng đường cao, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị đái tháo đường. (Ảnh minh hoạ)

Người mắc tiểu đường cần chú ý lượng đường và carbohydrate trong khẩu phần ăn, tuân thủ phác đồ điều trị. Mọi thay đổi về chế độ dinh dưỡng cần được trao đổi với bác sĩ, thay vì tự áp dụng những phương pháp truyền miệng chưa có bằng chứng khoa học.

Đáng chú ý, tình trạng nói khó, tê yếu xuất hiện đột ngột không chỉ là biểu hiện cần lưu ý ở người bệnh tiểu đường mà còn có thể cảnh báo đột quỵ. Khi gặp những dấu hiệu này, gia đình cần gọi cấp cứu, đưa người bệnh đến bệnh viện ngay, không chờ theo dõi tại nhà hoặc mặc định nguyên nhân là do đường huyết tăng.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), năm 2021, khoảng 537 triệu người trưởng thành từ 20 đến 79 tuổi trên toàn cầu mắc tiểu đường. Con số này được dự báo tăng lên 783 triệu người vào năm 2045.

Tại Việt Nam, ước tính gần 7 triệu người trưởng thành mắc bệnh, tương đương khoảng 6-7% dân số. Đáng lo ngại, nhiều người chưa được chẩn đoán, khiến tình trạng tăng đường huyết kéo dài mà không được kiểm soát, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, thận, mắt và hệ thần kinh.

Đái tháo đường thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Không ít người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện các biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng lao động.

Những người thừa cân, béo phì, ít vận động, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có người thân mắc đái tháo đường cần chủ động kiểm tra đường huyết. Người từ 35 tuổi trở lên cũng nên quan tâm sàng lọc, nhất là khi có thêm các yếu tố nguy cơ.

Với người đã mắc bệnh, kiểm soát đường huyết đòi hỏi sự phối hợp giữa điều trị bằng thuốc, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo không tự ý bỏ thuốc, thay đổi phác đồ hoặc sử dụng thực phẩm, phương pháp được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh khi chưa được kiểm chứng.

Theo Như Loan

VTC News

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