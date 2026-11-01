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3 thực phẩm bổ mắt, nhất là món số 1 ngoài chợ bán rất rẻ

| | Sống

Không cần tìm kiếm thực phẩm đắt tiền, 3 món quen thuộc này chứa nhiều vitamin A, hỗ trợ sáng mắt, đẹp da, đặc biệt món đầu tiên vừa bổ dưỡng vừa có giá rất bình dân.

Vitamin A là dưỡng chất thiết yếu đối với sức khỏe, đặc biệt là thị lực, làn da và hệ miễn dịch. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin A tham gia duy trì chức năng của mắt, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Thiếu vitamin A có thể dẫn đến khô mắt, suy giảm thị lực, giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

3 thực phẩm bổ mắt, đẹp da, nhất cái số 1 ngoài chợ rất rẻ - Ảnh 1.

Những thực phẩm giàu vitamin A, giúp duy trì thị lực, nuôi dưỡng làn da và hỗ trợ hệ miễn dịch. Ảnh minh họa.

Cà rốt

Hàm lượng vitamin A: Khoảng 665mcg trong 80g cà rốt nấu chín.

Cà rốt nổi bật với hàm lượng beta-carotene dồi dào. Đây là tiền chất vitamin A, được cơ thể chuyển hóa khi cần thiết, giúp duy trì thị lực và hỗ trợ sức khỏe làn da.

Ngoài ra, cà rốt còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin K1 và các chất chống oxy hóa. Với lượng calo thấp, loại củ này phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Cà rốt có thể chế biến thành món luộc, hấp, xào hoặc nấu canh. Kết hợp với một chút chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thu beta-carotene tốt hơn.

Gan bò

Hàm lượng vitamin A: Khoảng 6.580mcg trong 80g gan bò áp chảo.

Gan bò là một trong những thực phẩm giàu vitamin A nhất. Chỉ một khẩu phần nhỏ đã có thể cung cấp lượng dưỡng chất vượt xa nhu cầu hằng ngày. Ngoài ra, gan còn chứa nhiều protein, sắt và vitamin B12, cần thiết cho quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, do hàm lượng vitamin A rất cao, không nên ăn gan quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn để tránh nguy cơ dư thừa dưỡng chất này.

Cải xoong

Hàm lượng vitamin A: Khoảng 943mcg trong 80g cải xoong nấu chín.

Cải xoong là loại rau lá xanh giàu vitamin A, C, K và các hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ thị lực, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào.

Đặc biệt, vitamin C trong cải xoong tham gia quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Dưỡng chất này còn hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Cải xoong có thể dùng để nấu canh, xào hoặc ăn kèm trong các bữa ăn hằng ngày.

3 cách đơn giản giúp mắt khỏe, giảm mỏi và bảo vệ thị lực

Thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài dễ khiến mắt khô, mỏi và căng thẳng. Một số thói quen đơn giản dưới đây giúp đôi mắt được thư giãn và bảo vệ thị lực tốt hơn.

Cho mắt nghỉ ngơi và tập nhìn xa

Khi làm việc với màn hình, mắt thường phải tập trung nhìn gần trong thời gian dài, dễ dẫn đến khô và mỏi mắt. Vì vậy, hãy thường xuyên đưa mắt nhìn ra xa, ưu tiên không gian rộng, có ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, nên chớp mắt thường xuyên để duy trì độ ẩm cho bề mặt mắt. Khi cảm thấy mệt, hãy nhắm mắt thư giãn trong vài phút.

Giảm thời gian sử dụng màn hình

Điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh, tránh để màn hình quá sáng hoặc quá tối. Không nên nhìn máy tính, điện thoại liên tục trong nhiều giờ.

Có thể áp dụng quy tắc 20-20-20: Cứ sau 20 phút làm việc, nhìn một vật cách khoảng 6m trong ít nhất 20 giây. Đây là cách đơn giản giúp giảm căng thẳng khi nhìn gần kéo dài.

Bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời

Tia cực tím (UV) có thể gây tổn thương mắt nếu tiếp xúc quá mức trong thời gian dài. Khi ra ngoài trời, nên đeo kính râm có khả năng chống tia UVA và UVB, kết hợp đội mũ rộng vành để tăng cường bảo vệ mắt.

Ngoài ra, cần duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về thị lực.

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Theo Trúc Chi

Người đưa tin

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