Khi về già, thà giữ kín trong lòng cũng đừng nói với con cái 3 câu này, cha mẹ nên lưu lại!

Cha mẹ càng kể lể những nỗi ấm ức, con cái chưa chắc đã càng gần gũi. Có những lời nghe qua tưởng như chỉ là than thở về những vất vả đã trải qua, nhưng khi đến tai con cái, chúng lại trở thành món nợ dường như không bao giờ có thể trả hết.

Khi về già, có 3 câu cha mẹ thà giữ kín trong lòng cũng không nên tùy tiện nói ra với con cái.

Ảnh minh hoạ

1. “Cha mẹ đã vất vả vì con cả đời, con nợ cha mẹ”

Nuôi dạy con cái, cha mẹ quả thực đã dành phần lớn tâm sức của cuộc đời mình. Nhưng nếu lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại những hy sinh ấy, thậm chí lấy đó làm lý do để yêu cầu con cái phải báo đáp, mối quan hệ vốn gần gũi giữa hai bên rất dễ thay đổi.

Khi nghe những lời như vậy, con cái chưa chắc đã quên công ơn cha mẹ, chỉ là chúng không biết phải đáp lại thế nào. Thừa nhận mình mắc nợ cha mẹ dường như đồng nghĩa với việc từ nay về sau phải nghe theo mọi sắp đặt của cha mẹ. Nhưng nếu giải thích những khó khăn của bản thân, chúng lại sợ bị cho là không biết ơn. Đến lúc ấy, điều hai bên tranh cãi thường không còn là một việc cụ thể, mà là ai mắc nợ ai nhiều hơn.

Có người nói: “Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ đáng được ghi nhớ, nhưng không thể biến nó thành một món nợ không bao giờ có ngày phải trả”. Nếu cha mẹ muốn con thường xuyên về thăm, hãy nói thẳng rằng mình nhớ con. Nếu sức khỏe không tốt, cần người đưa đi bệnh viện, cũng có thể nói rõ nhu cầu và thời gian cụ thể.

Nói ra điều mình cần ở hiện tại sẽ giúp con cái dễ hiểu và biết cách đáp ứng hơn là liên tục nhắc lại những hy sinh trong quá khứ.

2. “Nhìn con nhà người ta đi, rồi nhìn lại con xem!”

Khi thấy con cái nhà người khác thường xuyên ở bên chăm sóc cha mẹ, người lớn tuổi khó tránh khỏi cảm giác so sánh và chạnh lòng. Thế nhưng, hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác. Có người sống gần cha mẹ, có người ở cách xa; có người lớn tuổi vẫn khỏe mạnh, có người cần được chăm sóc lâu dài. Chỉ nhìn vào số lần con cái về thăm nhà rất khó đánh giá ai hiếu thảo hơn ai.

Một khi lấy con nhà người khác làm tiêu chuẩn, những chuyện vốn có thể cùng nhau bàn bạc lại dễ biến thành một cuộc kiểm tra. Con cái bận giải thích những khó khăn của mình, còn cha mẹ nghe lại cho rằng con đang tìm cách thoái thác. Hai bên nói qua nói lại, nhưng vấn đề thực sự cần giải quyết lại bị bỏ sang một bên.

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “phản kháng tâm lý”, chỉ phản ứng chống đối tự nhiên của con người khi cảm thấy quyền lựa chọn của mình bị hạn chế. Điều này cũng có thể xảy ra trong quan hệ cha mẹ và con cái. Càng ép con phải chứng minh mình hiếu thảo, con càng dễ bận tâm đến việc giải thích, phân trần mà không còn chú ý đến nhu cầu thực sự của cha mẹ.

Điều đó không có nghĩa cha mẹ chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà không được nói ra cảm xúc của mình. Nếu cảm thấy con ít dành thời gian ở bên, cha mẹ có thể cùng con thống nhất một khoảng thời gian liên lạc cố định, hoặc nói rõ những việc mình cần con hỗ trợ.

Lấy người khác ra so sánh có thể bộc lộ sự thất vọng, nhưng chưa chắc giúp mọi chuyện thay đổi theo hướng mong muốn.

3. “Cha mẹ già rồi, nếu con không chăm sóc thì còn ai lo cho cha mẹ?”

Khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe không còn như trước, nhiều việc trong cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn. Vì thế, cha mẹ lo lắng về chuyện tuổi già là điều hoàn toàn bình thường.

Điều khiến cha mẹ bất an không chỉ là khi ốm đau không có người chăm sóc, mà còn là nỗi lo một ngày nào đó bản thân không thể tự lo liệu cuộc sống thì phải làm sao. Thế nhưng, nếu biến chuyện phụng dưỡng cha mẹ thành một bài toán mà con cái buộc phải tự mình giải quyết tất cả, cả hai bên đều sẽ cảm thấy khó xử. Con cái có thể sẵn lòng làm tròn trách nhiệm, nhưng chưa chắc lúc nào cũng có thể ở bên chăm sóc, sống chung lâu dài hoặc đủ khả năng lo liệu mọi việc.

Nếu xem những khó khăn thực tế ấy là biểu hiện của sự bất hiếu, vấn đề chăm sóc tuổi già có thể càng khó được đưa ra bàn bạc thấu đáo.

Có một câu nói nghe khá đời thường nhưng rất đúng: “Điều khó bàn bạc thực sự không phải là ai phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, mà là mỗi người có thể gánh vác đến đâu nhưng lại không muốn thừa nhận những giới hạn của mình”.

Vì vậy, những việc như ai sẽ đưa cha mẹ đi khám bệnh, ai hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, khi có tình huống khẩn cấp thì liên hệ với ai... đều nên được bàn bạc từ sớm. Khả năng của con cái đến đâu, cha mẹ còn có thể tự sắp xếp những gì cũng cần được nói rõ.

Dựa vào con cái không có gì đáng xấu hổ, nhưng đặt toàn bộ hy vọng vào một người chưa chắc đã là cách sắp xếp ổn thỏa.

Già đi, cha mẹ cũng cần giữ quyền lựa chọn cuộc sống của mình

Tất nhiên, cha mẹ không cần vì sợ con cái khó xử mà giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh, thiếu tiền hay cần người chăm sóc. Đây đều là những khó khăn thực tế và cần được nói ra khi cần thiết. Cần được giúp đỡ và dùng chữ hiếu để gây áp lực buộc người khác đồng ý là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Khi tuổi già đến, ngoài chuyện chăm sóc và phụng dưỡng, còn có một điều thường bị bỏ qua: cha mẹ vẫn có quyền quyết định cách mình muốn sống. Con cái có thể hỗ trợ cha mẹ, nhưng không nhất thiết phải thay cha mẹ quyết định mọi chuyện. Cha mẹ mong con dành thời gian ở bên cũng không có nghĩa phải từ bỏ mọi kế hoạch và cuộc sống riêng của con. Đưa cha mẹ đi khám bệnh, hỗ trợ kinh tế hay chăm sóc sinh hoạt hằng ngày đều có những khó khăn riêng. Không thể chỉ dùng một chữ “hiếu thảo” để đánh giá tất cả.

Có những gia đình không phải thiếu tình cảm, mà là cả hai bên đều xem mong đợi của mình như điều đối phương đương nhiên phải thực hiện. Cha mẹ nghĩ con cái phải tự hiểu, con cái lại mong cha mẹ thông cảm. Những lời định nói ra cuối cùng lại biến thành trách móc.

Đến khi thực sự ngồi xuống bàn bạc chuyện chăm sóc tuổi già, những vấn đề như việc gì cần con cái hỗ trợ, việc gì cha mẹ vẫn muốn tự quyết định, những sắp xếp nào cần cả gia đình cùng gánh vác... thường khó nói hơn nhiều so với câu “Con phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ”, nhưng lại là những điều đáng để cả nhà nghiêm túc trao đổi.