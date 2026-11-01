Vượt Singapore, Việt Nam đang xây siêu sân 70.000 chỗ, vốn 35.000 tỷ đồng: Sở hữu mái che đóng mở tự động, tích hợp công nghệ hiện đại hàng đầu Đông Nam Á

Việt Nam xây sân vận động 70.000 chỗ, vượt quy mô sân quốc gia Singapore

Việt Nam đang triển khai một trong những dự án hạ tầng thể thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với điểm nhấn là sân vận động Rạch Chiếc tại TP.HCM. Công trình được thiết kế với sức chứa lên tới 70.000 chỗ, vượt qua nhiều sân vận động nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, sân vận động Quốc gia Singapore, một trong những công trình thể thao hiện đại bậc nhất khu vực, hiện có sức chứa khoảng 55.000 chỗ. Như vậy, khi hoàn thành theo thiết kế, sân Rạch Chiếc sẽ nhiều hơn công trình này tới 15.000 chỗ, tương đương khoảng 27%.

Không chỉ vượt sân quốc gia Singapore, sân Rạch Chiếc còn có sức chứa thiết kế lớn hơn sân Kai Tak tại Hong Kong (Trung Quốc), công trình có 50.000 chỗ ngồi và được trang bị hệ thống mái che hiện đại.

Sân vận động Rạch Chiếc tại TP.HCM được thiết kế với sức chứa 70.000 chỗ ngồi (Ảnh Sun Group)

Sân vận động mới nằm trong Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, có tổng diện tích khoảng 186,78 ha tại khu Đông TP.HCM. Toàn bộ tổ hợp có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.000 tỷ đồng, được phát triển theo mô hình đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Riêng sân vận động trung tâm chiếm diện tích khoảng 24ha, tương đương gần 34 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế nếu tính theo diện tích sân 105 x 68m. Tổng mức đầu tư dành cho hạng mục này khoảng 35.000 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên Tập đoàn Sun Group, thực hiện. Ngày 15/1/2026, TP.HCM và nhà đầu tư đã tổ chức lễ động thổ khu liên hợp, đánh dấu bước triển khai sau nhiều năm khu đất Rạch Chiếc được quy hoạch cho mục đích thể thao.

Sân vận động Rạch Chiếc có diện tích khoảng 24ha, nằm trong khu liên hợp thể thao rộng hơn 186ha, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 145.000 tỷ đồng (Ảnh Populous)

Theo phương án đầu tư, thời gian thực hiện dự án khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, thành phố và nhà đầu tư đang hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống khoảng 5 năm.

Một trong những điểm đáng chú ý là thiết kế sân vận động không chỉ phục vụ các trận bóng đá hoặc điền kinh. Công trình được định hướng trở thành địa điểm tổ chức những chương trình biểu diễn nghệ thuật, đại nhạc hội và sự kiện quốc tế với quy mô hàng chục nghìn người. Để đáp ứng các yêu cầu này, sân vận động sẽ được tích hợp những giải pháp kỹ thuật đặc biệt, từ mái che di động đến hệ thống điều hòa và kiểm soát âm thanh.

Mái che tự động lấy cảm hứng từ lá dừa nước, có thể điều hòa từng khu vực khán đài

Khác với nhiều sân vận động ngoài trời truyền thống, sân Rạch Chiếc được thiết kế với hệ thống mái che có khả năng đóng mở tự động. Công nghệ này cho phép thay đổi trạng thái mái theo yêu cầu tổ chức sự kiện và điều kiện thời tiết. Khi mái đóng, không gian bên trong được bảo vệ tốt hơn trước mưa nắng, đồng thời hỗ trợ việc kiểm soát nhiệt độ và âm thanh.

Đặc biệt, hệ thống điều hòa nhiệt độ được thiết kế để có thể điều chỉnh theo từng khu vực khán đài, thay vì chỉ vận hành theo một mức nhiệt độ chung cho toàn bộ công trình. Đây là một trong những giải pháp được kỳ vọng giúp sân vận động duy trì điều kiện thuận lợi cho khán giả trong các sự kiện kéo dài nhiều giờ, nhất là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại TP.HCM.

Sân cũng được tích hợp công nghệ cách âm nhằm hạn chế ảnh hưởng của những chương trình có âm lượng lớn đến các khu dân cư xung quanh.

Sân Rạch Chiếc có hệ thống mái che đóng mở tự động lấy cảm hứng từ lá dừa nước, kết hợp công nghệ điều hòa nhiệt độ và cách âm hiện đại (Ảnh Sun Group)

Điểm đặc biệt khác nằm ở hình dáng kiến trúc. Theo phương án được giới thiệu, mái và hình khối sân vận động lấy cảm hứng từ lá dừa nước, loài thực vật quen thuộc với hệ sinh thái sông nước Nam Bộ.

Những đường nét của mái được nghiên cứu nhằm tạo không gian che chắn nhưng vẫn giữ sự kết nối giữa sân vận động và cảnh quan bên ngoài. Đây cũng là ý tưởng giúp công trình có dấu ấn kiến trúc gắn với đặc trưng địa phương, thay vì chỉ mô phỏng các sân vận động quốc tế.

Tháng 9/2026, tập đoàn thiết kế kiến trúc thể thao quốc tế Populous công bố được Sun Group lựa chọn thiết kế sân vận động 70.000 chỗ cùng nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ tại Rạch Chiếc. Populous cho biết sân Rạch Chiếc được định hướng trở thành sân vận động điền kinh đầu tiên có quy mô 70.000 chỗ tại Đông Nam Á sở hữu mái che đóng mở hoàn toàn và được thiết kế đáp ứng yêu cầu cách âm.

Ngoài sân chính, Khu liên hợp Rạch Chiếc còn được quy hoạch với nhà thi đấu đa năng khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng từ 5.000 đến 10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, khu quần vợt và hệ thống cơ sở tập luyện.

Đặc biệt, dự án còn có trung tâm hội nghị quy mô khoảng 10.000 chỗ, cùng các khu thương mại, dịch vụ, khách sạn và không gian công cộng. Theo định hướng thiết kế, toàn bộ tổ hợp có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu và huấn luyện cho khoảng 90% các môn thể thao trong chương trình Olympic.

Bên cạnh sân vận động 70.000 chỗ, khu liên hợp Rạch Chiếc còn được quy hoạch nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước cùng nhiều công trình phục vụ các sự kiện quốc tế (Ảnh Sun Group)

Không gian công viên, cảnh quan mặt nước và các tuyến đi bộ cũng được tích hợp nhằm giúp khu liên hợp hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ đông đúc vào những ngày diễn ra các sự kiện thể thao lớn.

Với sân vận động 70.000 chỗ, tổng vốn đầu tư riêng sân chính khoảng 35.000 tỷ đồng và hệ thống mái che đóng mở tự động, Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm thể thao và giải trí quy mô lớn của Đông Nam Á. Khi hoàn thành, công trình không chỉ mở rộng năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam mà còn tạo thêm một dấu ấn kiến trúc mới cho TP.HCM.

Nguồn: Sun Group